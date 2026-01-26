Cennik demontażu eternitu 2026. Ile kosztuje usunięcie azbestu z dachu?

Murator Remontuje #2: Montaż maty grzewczej w łazience Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

Dlaczego należy usuwać eternit z budynków?

Eternit zawiera azbest, który jest materiałem rakotwórczym i niebezpiecznym dla zdrowia. Wdychanie jego włókien może prowadzić do poważnych chorób układu oddechowego, takich jak azbestoza czy nowotwory płuc. Zgodnie z polskim prawem, do 2032 roku wszystkie wyroby azbestowe muszą być usunięte, a zaniedbanie tego grozi karami finansowymi do 20 tys. zł. Ponadto, starzejący się eternit może pękać, uwalniając szkodliwe cząstki do środowiska, co zagraża mieszkańcom domu i otoczeniu. Usunięcie eternitu poprawia bezpieczeństwo, wartość nieruchomości i pozwala skorzystać z dofinansowań gminnych lub ulg termomodernizacyjnych.

Aktualny cennik demontażu i wywozu eternitu w 2026 roku

Na podstawie danych z serwisów branżowych i ofert firm specjalizujących się w usuwaniu azbestu, koszty demontażu i wywozu eternitu w Polsce w 2026 roku wahają się w zależności od powierzchni, skomplikowania prac oraz lokalizacji. Podane poniżej orientacyjne ceny obejmują robociznę, transport i utylizację, ale nie uwzględniają ewentualnych dofinansowań mogących obniżyć koszty (np. gminnych).

Usługa: Demontaż eternitu z dachu

Zakres cen: 14-40 zł/m² netto

Uwagi: Zależne od wysokości budynku i dostępu

Usługa: Wywóz i utylizacja eternitu

Zakres cen: 20-60 zł/m² netto

Uwagi: Często liczone za tonę (350-1500 zł/t), ciężar pokrycia ok. 1,5-2,5 t

Usługa: Kompleksowa usługa (demontaż + wywóz + utylizacja)

Zakres cen: 35-100 zł/m² netto

Uwagi: Dla dachu 100-150 m² całkowity koszt 4000-10 000 zł

Dodatkowe opłaty mogą wystąpić np. w przypadku potrzeby wykonania analizy powietrza pod kątem obecności azbestu (800-1000 zł/próbę).

Do kiedy trzeba usunąć eternit w Polsce?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, właściciele nieruchomości w Polsce mają obowiązek całkowitego usunięcia wszystkich wyrobów zawierających azbest, w tym eternitu, do 31 grudnia 2032 roku. Jest to termin ostateczny wynikający z unijnych dyrektyw i polskiego prawa, a zaniedbanie tego może skutkować wysokimi karami finansowymi, nawet do 20 tysięcy złotych. W 2026 roku kluczowe jest zgłoszenie obecności azbestu do urzędu gminy do 31 stycznia, co jest corocznym obowiązkiem i pozwala uniknąć kar do 5-20 tysięcy złotych.

Dla rolników termin na skorzystanie z niektórych form wsparcia na wymianę dachów z azbestu upływa 31 marca 2026 roku, co podkreśla potrzebę szybkiego działania. Po 2032 roku kontrole będą bardziej rygorystyczne, dlatego planowanie usunięcia eternitu z wyprzedzeniem jest zalecane, aby uniknąć presji czasowej i potencjalnych wzrostów kosztów usług.

Wsparcie gmin w usuwaniu azbestu

Gminy w Polsce aktywnie wspierają mieszkańców w procesie usuwania eternitu poprzez lokalne programy dofinansowania, które często pokrywają koszty demontażu, transportu i utylizacji azbestu, niekiedy nawet do 100% wydatków. Wnioski o takie dotacje składa się w urzędach gmin lub miast, a programy te są realizowane w ramach inicjatyw ekologicznych, takich jak usuwanie azbestu z terenu gminy. Warto zapytać o to w swoim urzędzie.

W 2026 roku nie ma ogólnopolskiego programu na pełne finansowanie nowego dachu, ale gminy mogą integrować wsparcie z programem "Czyste Powietrze", oferując ulgi na termomodernizację budynków. Dla rolników dostępne jest specjalne dofinansowanie z ARiMR w wysokości 40 zł/m² do maksymalnie 500 m², ale nabór kończy się w marcu 2026 roku.

Jak wybrać rzetelną firmę do demontażu eternitu?

Przy wyborze firmy do demontażu i wywozu eternitu kluczowe jest sprawdzenie jej uprawnień – musi posiadać pozwolenie na gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi oraz certyfikaty bezpieczeństwa. Warto zweryfikować doświadczenie (co najmniej kilka lat w branży), opinie klientów na forach lub w bazach firm, a także ubezpieczenie OC. Porównaj oferty co najmniej trzech wykonawców, uwzględniając pełen zakres usług, terminowość i gwarancję. Unikaj najtańszych propozycji, które mogą oznaczać brak specjalistycznego sprzętu lub naruszenie norm, co grozi dodatkowymi kosztami lub karami.

Materiał powstał przy wykorzystaniu AI.