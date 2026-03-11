Dachówka czy blacha – najważniejsze różnice

Wybór pokrycia dachowego powinien zależeć przede wszystkim od konstrukcji i kształtu dachu, a dopiero później od ceny czy wyglądu. Najważniejsze różnice między dachówką a blachą to:

ciężar pokrycia – dachówki są znacznie cięższe niż blacha

– dachówki są znacznie cięższe niż blacha kąt nachylenia dachu – nie każde pokrycie nadaje się na dach o małym spadku

– nie każde pokrycie nadaje się na dach o małym spadku kształt połaci – na dachach wielospadowych łatwiej układać mniejsze elementy

– na dachach wielospadowych łatwiej układać mniejsze elementy konstrukcja więźby – starsze dachy często wymagają lżejszego pokrycia

Dlatego przed wyborem materiału warto sprawdzić, które pokrycie najlepiej pasuje do konkretnego typu dachu

Rodzaj więźby dachowej a wybór pokrycia: kiedy wybrać dachówkę, a kiedy blachę

Pokrycia z blachy lub dachówek wykonywane są tylko na dachach skośnych, także tych o niewielkim nachyleniu. Producenci zawsze określają minimalny i maksymalny dopuszczalny kąt połaci dla danego produktu, czasem dodając pewne zastrzeżenia odnośnie do sposobu montażu, gdy połać ma być bardzo stroma lub niemal płaska.

Warto zdawać sobie sprawę, że niektórymi materiałami trudniej niż innymi wykończyć dachy o skomplikowanym kształcie. Nie ma już natomiast takiego znaczenia styl budynku. Wcześniej przyjęte było, że domy o klasycznej architekturze muszą mieć pokrycie nawiązujące do właściwej sobie epoki. Dziś panuje większa dowolność. Niemniej dworki lub pałacyki z reguły kryje się wciąż dachówkami, lub klasyczną blachą płaską. Jednak stare domy ceglane, przerobione budynki gospodarskie lub domy z bali chętnie wykańcza się dziś nawet panelami blaszanymi lub blachą trapezową.

i Autor: Małgorzata Góra Dachówki betonowe, czyli sposób na trwały i ładny dach. Rodzaje dachówek betonowych

Kąt nachylenia dachu a pokrycie: przy jakim spadku sprawdzi się dachówka, a przy jakim blacha

Żadne z dostępnych na rynku pokryć nie stawia pod tym względem większych ograniczeń. Czasem jednak niektóre z nich wymagają pewnych szczególnych rozwiązań. Przykładowo, dachówki ceramiczne i cementowe możemy układać na połaciach o nachyleniu nie mniejszym niż 10°. Aby jednak ułożyć je na dachu o nachyleniu połaci mniejszym niż 20°, trzeba najpierw zbudować na więźbie sztywne poszycie i zaizolować je papą lub membraną dachową. W innych sytuacjach nie jest to konieczne.

Gdy natomiast dach ma kąt większy niż 60°, każda dachówka wymaga mechanicznego przymocowania do podkonstrukcji z łat i kontrłat przy użyciu odpowiednich klamer lub wkrętów. Przy kącie od 40 do 60° wystarczy mocowanie tylko niektórych dachówek.

Górna granica nachylenia połaci właściwie nie jest brana pod uwagę, bo dachówkami można wykańczać nawet pionowe powierzchnie, do czego nadają się płaskie dachówki zakładkowe i bezzakładkowe.

Blachodachówki są zalecane, gdy nachylenie połaci jest większe niż 10-14° (zależnie od modelu). Decydując się na bardziej płaski dach, trzeba przygotować pod nie sztywne poszycie z izolacją z papy. Górna granica dochodzi tu nawet do 90°.

Najbardziej płaskie dachy można kryć na przykład blachą płaską. Tu minimalny kąt nachylenia wynosi nawet zaledwie 3°. Blachą można wykańczać także płaszczyzny pionowe. Warto jednak wiedzieć, że przy połaciach o kącie nachylenia między 3 a 25° łączenie pasów lub arkuszy blachy powinno być wykonywane na tak zwany podwójny rąbek, podczas gdy w innych przypadkach wystarczy rąbek pojedynczy. Na dachy o kącie nachylenia do 5° dopuszczona jest także blacha trapezowa lub panele dachowe do łączenia na rąbek.

i Autor: Getty Images/ Getty Images Blacha tytanowo-cynkowa – dostępna jako płaska lub płytki dachowe – zastąpiła nietrwałą cynkową. Nieznaczny dodatek tytanu zwiększa jej trwałość i wytrzymałość. Niektóre blachy tytanowo-cynkowe są zabezpieczane od dołu warstwą lakieru kompozytowego

Kształt dachu ma znaczenie: które pokrycie sprawdzi się na dachu prostym, a które na wielospadowym

Wielkoformatowe arkusze i panele z blachy nadają się znakomicie do krycia dachów o prostej formie – jedno lub dwuspadowych. Zwłaszcza panele wyglądają na nich atrakcyjnie i podkreślają prostą, nowoczesną formę.

Gdy dach jest wielospadowy i ma kosze oraz grzbiety, wtedy te duże elementy trzeba będzie przycinać. Dużo materiału zostanie wtedy zmarnowane, nawet do 40%.

Małe dachówki łatwiej rozmieścić na połaciach tak, żeby liczbę docięć ograniczyć do minimum. Odrębnym problemem są lukarny typu wole oko, które bardzo trudno jest pokryć inną blachą niż ta sprzedawana w formie szerokich taśm. Tu również świetnie sprawdzą się dachówki małego formatu, szczególnie zaś płaskie karpiówki. Nadają się też do innego typu lukarn oraz połączenia połaci. Łatwo nimi pokryć nawet połacie łukowe i wieżyczki.

Murowane starcie Dachówki – cementowe czy ceramiczne? MUROWANE STARCIE

Ciężar pokrycia dachowego: czy więźba wytrzyma dachówkę

Nowa więźba, czyli konstrukcja dachu, najczęściej jest projektowana pod kątem wybranego pokrycia. Z reguły jest też przewymiarowana, czyli obliczona na większe obciążenia niż te, które powinny być brane pod uwagę. Ciężar pokrycia ma zatem znaczenie tylko w przypadku dachów przeznaczonych do remontu. Wtedy pojawiają się wątpliwości, czy nowy materiał nie obciąży zanadto starej więźby.

Dachówki są zdecydowanie cięższe od jakiejkolwiek blachy dachowej. Jeśli więc chcesz zastąpić nimi obecne, lżejsze pokrycie, nie obejdzie się bez konsultacji z konstruktorem. Ponieważ nie ma zbyt wielu lżejszych pokryć niż te z blachy, można je śmiało układać na starej więźbie, o ile nie postanowisz przy okazji zbudować na niej sztywnego poszycia z desek lub płyt drewnopochodnych.

Najlżejsze pokrycia z blachy ważą 3 kg/m2, a najcięższe do 15 kg/m2. 1 m2 pokrycia z dachówek waży od 30 do 80 kg. Najwięcej waży pokrycie wykonane z dachówek układanych w koronkę, czyli podwójnie.

Blacha czy dachówka – co taniej?

Blacha jest zazwyczaj tańsza i łatwiejsza w montażu, zwłaszcza stalowa lub aluminiowa. Dachówka ceramiczna czy betonowa kosztuje więcej, a jej układanie wymaga solidniejszej więźby. Warto liczyć nie tylko cenę materiału, ale też robociznę i późniejsze koszty eksploatacji. Koszt blachodachówką to 55–70 zł/m²podczas gdy dachówka ceramiczna to wydatek rzędu 60-200 zł/m².