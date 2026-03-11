Spis treści
Konstrukcja dachu może ograniczać
Konstrukcja dachu naszego domu oraz kąt nachylenia połaci mogą stwarzać ograniczenia co do wyboru pokrycia dachowego. Warto o tym pomyśleć, zanim zaczniesz wertować firmowe katalogi z ofertami blach pokryciowych i dokonasz zakupu. Warto nieco zawęzić obszar poszukiwań i skoncentrować się na materiałach odpowiadających podstawowym parametrom naszego dachu – jego kątowi nachylenia, konstrukcji więźby – czy nawet planowanemu rodzajowi wstępnego krycia. Sprawdź zatem, do jakich dachów polecane są poszczególne blaszane produkty: blacha płaska, blacha trapezowa, blachodachówki i płyki dachowe.
Kąt nachylenia dachu wpływa na wybór blachy
Kąt nachylenia dachu może przesądzić o tym, jaki kształt powinna mieć blacha dachowa.
- Blacha płaska nadaje się do układania zarówno na dachach spadzistych, jak i dachach płaskich. Dużymi arkuszami blachy dachowej płaskiej można pokrywać dachy, których połacie mają kąt nachylenia większy niż 3° (a więc dachy płaskie). Małoformatowe elementy z blachy płaskiej wymagają większego kąta nachylenia dachu nie mniejszego niż 20°. Blachą płaską łatwo wykończyć połacie o różnym kształcie, nawet te bardzo skomplikowane.
- Blacha trapezowa nadaje się z reguły do krycia dachów o kącie nachylenia większym niż 5-12,5°, tylko sporadycznie 3°. Na dachach niedużych domóe jednorodzinnych dobrze się prezentują i sprawdzają blachy ze średnimi tłoczeniami - o wysokości od 12 do 20 mm.
- Blachodachówki są najczęściej zalecane, gdy kąt nachylenia dachu jest większy niż 14°. Niektóre blachodachówki można układać jeśli kąt nachylenia połaci wynosi 9°. Duże arkusze blachodachówek polecane są raczej do prostych dachów, na których nie trzeba będzie wykonywac wielu łączeń. Na dachy o skomplikowanych kształtach najlepiej wybrać blachodachówki w panelach.
- Płytki dachowe i łuski dachowe - te drobne elementy dachowe wymagają większego kąta nachylenia dachu - od 7 do nawet 12°, a niektóre nawet 25°. Znakomicie sprawdzają się na dachach o skomplikowanym kształcie - wielkopołaciowych, z licznymi lukarnami.
Panele z fabrycznie wyprofilowanymi rąbkami stojącymi
Niektórzy producenci blach płaskich oferują systemowe rozwiązania pozwalające zrezygnować ze sztywnego poszycia. Arkusze blachy mają pionowe przetłoczenia usztywniające i są sprzedawane z gotowymi zatrzaskami – rąbkami stojącymi.
Więźba dachowa a ciężar blachy
Konstrukcja więźby nie musi być tak masywna jak przy pokryciu z dachówek ceramicznych czy cementowych. W przypadku pokrycia dachu blachą pokryciową przekrój krokwi może być mniejszy nawet o 25%. Jednak nie należy zapominać o tym, że blachy mogą się znacznie różnić ciężarem. Jeśli więźba została zaprojektowana pod blaszane pokrycia dachowe, którego 1 m² waży około 2 kg, bez konsultacji z konstruktorem nie można się decydować na zmianę pokrycia na blaszane ważące pięciokrotnie więcej.
Ile waży blacha dachowa?
|
Rodzaj pokrycia dachowego
|
Przybliżony ciężar (kg/m2)
|
Blachodachówka stalowa
|
4-7
|
Blachodachówka aluminiowa
|
2,3-2,6
|
Blachodahówka z posypką
|
5-15
|
Blacha trapezowa
|
3,7-8,4
|
Blacha płaska stalowa
|
2-6
|
Blacha płaska miedziana
|
4,9-9
|
Blacha płaska cynkowo-tytanowa
|
4-11
|
Blacha płaska aluminiowa
|
1,6-2,9
|
Płytki i łuski blaszane
|
7,5
Oprócz ciężaru pokrycia dachowego liczy się również ciężar konstrukcji nośnej. Ruszt z drewnianych łat i kontrłat z izolacją z folii stosowany pod pokrycia profilowane waży około 15 kg/m2. Ciężar sztywnego poszycia z izolacją z papy, jakie wykonuje się pod blachę płaską, to 27-30 kg/m2.
Na czym kłaść blachę płaską, a na czym profilowaną?
Rodzaj podłoża zależy od tego, jaka blacha dachowa ma być na nim ułożona. Niekiedy wystarczy warstwa wstępnego krycia z folii. Takie podłoże jest wystarczające jedynie dla blachodachówek samonośnych, które mają stalowe łaty wytłoczone wzdłuż każdego arkusza i są sprzedawane w komplecie z łatami montażowymi. Mocuje się je do krokwi albo do kontrłat.
Jednak większość pokryć z blachy wymaga wcześniejszego zamocowania drewnianego rusztu z kontrłat i łat. Do nich są montowane panele i arkusze blachodachówek lub arkusze blachy trapezowej.
Wykonanie sztywnego poszycia jest niezbędne pod blachę płaską. Robi się je z desek, płyt wiórowych albo sklejki. Pod blachę często układana jest na sztywnym poszyciu mata lub membrana umożliwiająca wentylację pokrycia i tłumiąca dźwięk odbijających się kropli deszczu.
