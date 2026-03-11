Debata Muratora: Domy na dziś, jutro i pojutrze Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Konstrukcja dachu może ograniczać

Konstrukcja dachu naszego domu oraz kąt nachylenia połaci mogą stwarzać ograniczenia co do wyboru pokrycia dachowego. Warto o tym pomyśleć, zanim zaczniesz wertować firmowe katalogi z ofertami blach pokryciowych i dokonasz zakupu. Warto nieco zawęzić obszar poszukiwań i skoncentrować się na materiałach odpowiadających podstawowym parametrom naszego dachu – jego kątowi nachylenia, konstrukcji więźby – czy nawet planowanemu rodzajowi wstępnego krycia. Sprawdź zatem, do jakich dachów polecane są poszczególne blaszane produkty: blacha płaska, blacha trapezowa, blachodachówki i płyki dachowe.

Kąt nachylenia dachu wpływa na wybór blachy

Kąt nachylenia dachu może przesądzić o tym, jaki kształt powinna mieć blacha dachowa.

Blacha płaska nadaje się do układania zarówno na dachach spadzistych, jak i dachach płaskich. Dużymi arkuszami blachy dachowej płaskiej można pokrywać dachy, których połacie mają kąt nachylenia większy niż 3° (a więc dachy płaskie). Małoformatowe elementy z blachy płaskiej wymagają większego kąta nachylenia dachu nie mniejszego niż 20°. Blachą płaską łatwo wykończyć połacie o różnym kształcie, nawet te bardzo skomplikowane.

Blacha trapezowa nadaje się z reguły do krycia dachów o kącie nachylenia większym niż 5-12,5°, tylko sporadycznie 3°. Na dachach niedużych domóe jednorodzinnych dobrze się prezentują i sprawdzają blachy ze średnimi tłoczeniami - o wysokości od 12 do 20 mm.

Blachodachówki są najczęściej zalecane, gdy kąt nachylenia dachu jest większy niż 14°. Niektóre blachodachówki można układać jeśli kąt nachylenia połaci wynosi 9°. Duże arkusze blachodachówek polecane są raczej do prostych dachów, na których nie trzeba będzie wykonywac wielu łączeń. Na dachy o skomplikowanych kształtach najlepiej wybrać blachodachówki w panelach.

Płytki dachowe i łuski dachowe - te drobne elementy dachowe wymagają większego kąta nachylenia dachu - od 7 do nawet 12°, a niektóre nawet 25°. Znakomicie sprawdzają się na dachach o skomplikowanym kształcie - wielkopołaciowych, z licznymi lukarnami.

Więźba dachowa a ciężar blachy

Konstrukcja więźby nie musi być tak masywna jak przy pokryciu z dachówek ceramicznych czy cementowych. W przypadku pokrycia dachu blachą pokryciową przekrój krokwi może być mniejszy nawet o 25%. Jednak nie należy zapominać o tym, że blachy mogą się znacznie różnić ciężarem. Jeśli więźba została zaprojektowana pod blaszane pokrycia dachowe, którego 1 m² waży około 2 kg, bez konsultacji z konstruktorem nie można się decydować na zmianę pokrycia na blaszane ważące pięciokrotnie więcej.

Ile waży blacha dachowa?

Rodzaj pokrycia dachowego Przybliżony ciężar (kg/m2) Blachodachówka stalowa 4-7 Blachodachówka aluminiowa 2,3-2,6 Blachodahówka z posypką 5-15 Blacha trapezowa 3,7-8,4 Blacha płaska stalowa 2-6 Blacha płaska miedziana 4,9-9 Blacha płaska cynkowo-tytanowa 4-11 Blacha płaska aluminiowa 1,6-2,9 Płytki i łuski blaszane 7,5

Oprócz ciężaru pokrycia dachowego liczy się również ciężar konstrukcji nośnej. Ruszt z drewnianych łat i kontrłat z izolacją z folii stosowany pod pokrycia profilowane waży około 15 kg/m2. Ciężar sztywnego poszycia z izolacją z papy, jakie wykonuje się pod blachę płaską, to 27-30 kg/m2.

Warto wiedzieć Panele z fabrycznie wyprofilowanymi rąbkami stojącymi Niektórzy producenci blach płaskich oferują systemowe rozwiązania pozwalające zrezygnować ze sztywnego poszycia. Arkusze blachy mają pionowe przetłoczenia usztywniające i są sprzedawane z gotowymi zatrzaskami – rąbkami stojącymi.

Na czym kłaść blachę płaską, a na czym profilowaną?

Rodzaj podłoża zależy od tego, jaka blacha dachowa ma być na nim ułożona. Niekiedy wystarczy warstwa wstępnego krycia z folii. Takie podłoże jest wystarczające jedynie dla blachodachówek samonośnych, które mają stalowe łaty wytłoczone wzdłuż każdego arkusza i są sprzedawane w komplecie z łatami montażowymi. Mocuje się je do krokwi albo do kontrłat.

Jednak większość pokryć z blachy wymaga wcześniejszego zamocowania drewnianego rusztu z kontrłat i łat. Do nich są montowane panele i arkusze blachodachówek lub arkusze blachy trapezowej.

Wykonanie sztywnego poszycia jest niezbędne pod blachę płaską. Robi się je z desek, płyt wiórowych albo sklejki. Pod blachę często układana jest na sztywnym poszyciu mata lub membrana umożliwiająca wentylację pokrycia i tłumiąca dźwięk odbijających się kropli deszczu.

