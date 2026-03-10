Sposób na modny dach

Uproszczone formy nowoczesnych domów mają zwykle dachy dwuspadowe, choć nie brak też realizacji, w których zyskały one bardziej urozmaiconą formę. Niezależnie od tego, czy dachy mają okapy, czy nie, modne jest dziś wykończenie ich w sposób, który sprawi, że będą mniej zauważalne. Nie epatują ani barwą, ani formą. Wybiera się więc płaskie wersje popularnych materiałów - blachodachówek czy dachówek - a także sięga po nowoczesne formy tradycyjnej blachy płaskiej, czyli panele montowane na rąbek. To, co łączy te różnorodne rozwiązania, to stonowana kolorystyka pokrycia i montaż pokrycia na łatach.W dach z ciemnym, płaskim pokryciem znacznie łatwiej wkomponować też tak chętnie montowane obecnie panele fotowoltaiczne.

To, że pokrycie określane jest mianem płaskiego, nie oznacza, że powierzchnia połaci będzie gładka. Na uzyskany efekt będzie miał wpływ nie tylko rodzaj wyrobu, ale też jego konkretny model i wykańczająca go powłoka. Ponieważ dach pochłania nawet do 15% wydatków poniesionych na budowę i wykończenie domu, liczy się jakość i trwałość materiałów.

Blachodachówki modułowe

Blachodachówki modułowe do złudzenia przypomina pokrycie z dachówek płaskich. Moduły mają różne wzory i wymiary - najczęściej odwzorowują jeden lub dwa rzędy dachówek prostokątnych, unikatową propozycją są blachodachówki modułowe przetłoczone w cztery rzędy dachówek. Są więc jedno-, dwu- albo czteromodułowe. Odwzorowane na nich dachówki mają zwykle format prostokątny (jest ich pięć obok siebie), czasem kwadratowy (na podobnej powierzchni są cztery). Każdy z tych elementów ma znacznie mniejszą powierzchnię niż arkusze blachodachówki. Szerokość nie przekracza 1,3 m, a długość 40 cm dla paneli jednomodułowych, około 70 cm dla dwumodułowych i 140 cm dla czteromodułowych. Te najmniejsze mają powierzchnię zaledwie 0,5 m², dwumodułowe - około 0,8 m², natomiast te największe - około 1,6 m².

Blachodachówki modułowe - z jakiego materiału

Zdecydowana większość blachodachówek modułowych ma rdzeń z blachy stalowej, rzadziej z aluminiowej. Stal jest zabezpieczona z obu stron alucynkiem lub cynkiem, na który są naniesione powłoki - na spód ochronna z poliestru lub innego polimeru, a na wierzch ochronno-dekoracyjna z poliestru, poliuretanu, plastizolu, puralu lub prelaqu, często oferowane w różnych wariantach od matu, przez satynę, po połysk. Każdy z producentów ma własne rozwiązania ochronno-dekoracyjne, zwykle o określonej nazwie. Od rodzaju powłoki zależy jej trwałość, a także wygląd blachodachówki - stopień połysku i faktura. Dla każdego rodzaju wykończenia inna jest też grubość powłoki od 35 do 200 μm, a także inna długość okresu gwarantującego jej nierozwarstwienie.

Blachodachówki modułowe - wzory dachówek płaskich

Podobnie jak różnią się między sobą dachówki płaskie różnych producentów, tak różnią się wzory na blachodachówkach modułowych. Wiele paneli odwzorowujących dachówki płaskie ma różnego rodzaju przetłoczenia na całej powierzchni, także na wypłaszczeniach. Czasem przetłoczenia na powierzchni blaszanych paneli są gęste i bardzo wyraźne, w innych modelach - rzadsze i dyskretniejsze. Ich zadaniem jest poprawa sztywności panelu, dzięki czemu na płaskim blaszanym pokryciu nie pojawiają się nieestetyczne pofalowania. Ale nie brak też modułów, w których zrezygnowano z powierzchniowych przetłoczeń. Zwykle są to elementy o małej powierzchni, mające przetłoczenia na krawędzi, które są wystarczającym ich usztywnieniem. Podobnie jak w blachodachówkach oferowanych w dużych arkuszach, także i te w modułach mają niekiedy fabrycznie przygotowane otwory montażowe, co zmniejsza ryzyko zniszczenia powłoki ochronnej na blasze podczas jej montażu. Otwory są umieszczone na górnej krawędzi panelu, tak aby kolejny panel nakładany w wyższym rzędzie przykrył wkręt montażowy. Dzięki temu mocowania są niewidoczne na połaci dachu.

Panele dachowe, czyli nowoczesna blacha płaska łączona na rąbek

Blaszane panele dachowe nadają się zarówno na strome połacie dachowe, jak i na te o bardzo małym spadku - minimalny dopuszczany przez producentów to 8-9°, czasem tylko 14°. Wyróżnia je klasyczna i prosta forma. To fabrycznie przygotowane panele, pozwalające znacznie łatwiej niż dawniej wykończyć dach blachą płaską łączoną na rąbek. Dzięki fabrycznie wyprofilowanym bokom ich połączenie polega jedynie na zapięciu zamków zatrzaskowych. Panele dachowe mają zawsze określoną szerokość, ale ich długość może być dowolna, przygotowana na zamówienie. Ponieważ ten typ pokrycia stał się ostatnio bardzo modny, nie dziwi fakt, że w ofercie rynkowej znajdziemy wiele modeli, które pomogą sprostać różnym oczekiwaniom.

Panele dachowe. Modne pokrycie z płaskiej blachy - zobacz inspiracje

Panele dachowe - z jakiego materiału

Do produkcji paneli dachowych wykorzystuje się głównie blachę stalową, podobnie zabezpieczoną i wykończoną jak w przypadku blachodachówki modułowej. Do wyboru są panele grubości 0,7 mm oraz cieńsze - 0,5 mm. Do tej grubości trzeba odpowiednio dopasować gęstość rozłożenia łat, aby uniknąć efektu falowania arkusza blachy płaskiej. Ale na sztywność arkuszy blaszanych będą miały też wpływ ich szerokość, a także sposób wykończenia ich powierzchni. Zależnie od producenta w wybranym modelu możemy wybrać na przykład jeden z trzech rodzajów wykończenia powierzchni albo jedną z trzech szerokości elementu. Inni natomiast każdą z opcji definiują jako osobny model panelu, ale dają możliwość wyboru sposobu przygotowania jego dolnej i górnej krawędzi.

Mimo że trzeba wybrać panele o konkretnej szerokości, możliwości jest wiele. Najwęższe mają szerokość 271 mm, ale wiele z nich ma wymiar zbliżony do 50 cm (przykładowo: 475, 482, 510, 527 mm). Są też panele szerokie, wyglądające jak panel podwójny - o szerokości 1062 mm. Wiele ma mikroprofilowania na powierzchni, które z bliska wyglądają jak groszkowana faktura, albo gęsto ułożone miniprzetłoczenia podłużne. Usztywnieniu paneli służą też przetłoczenia wzdłużne (2-milimetrowej wysokości) - półokrągłe lub trapezowe - które optycznie dzielą panel na dwa lub trzy pasma (zależnie od szerokości elementu). Decydując się na grubszą blachę w panelach, można wybrać te w wersji bez przetłoczeń usztywniających. O efekcie wizualnym zadecyduje też wysokość fabrycznie wyprofilowanego rąbka, może on mieć 22, 25, a nawet 32 mm.

Na różnice między wyrobami zwracają uwagę również wykonawcy. Doceniają to, że zaokrąglone krawędzie zwiększają bezpieczeństwo podczas montażu paneli, bo skutecznie zmniejszają ryzyko uszkodzenia ciała. Wydłużone otwory montażowe oraz specjalne znaczniki ułatwiające prawidłowe posadowienie wkrętów przyspieszają instalacje paneli. Specjalnie przycięty zamek spodni oraz listwa montażowa ułatwiają demontaż paneli, na przykład w przypadku wstawiania okna dachowego.

