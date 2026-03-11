Rozmowy Muratora: Szczepan Buryło, prezes Galeco i Magdalena Buryło, dyr. ds. marketingu Galeco Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

Jak naprawić niedrożne i porysowane rynny

Naprawa rynien w takim przypadku jest dość prosta. Często wystarczy wyczyszczenie rynien i osadników przy ujściu rur spustowych. Potrzebujemy drabiny i prostego narzędzia do spenetrowania rur na złączach. Jeśli nie ma starych zatorów sprawę powinna załatwić woda pod ciśnieniem, np. z myjki ciśnieniowej.

Dość łatwo można też poradzić sobie z naprawą niewielkich uszkodzeń powierzchni rynien metalowych. Zarysowania i odpryski, a nawet niewielkie punktowe korozje najczęściej dają się zamalować zaprawką, czyli ochronną farbą dostępną w kolorach rynien.

Jak naprawić poluzowane złączki i klamry zaciskowe w systemach rynnowych

Wśród usterek mechanicznych najmniej kłopotu sprawiają poluzowane elementy mocujące i łączące – zaślepki na końcach rynien, niedokładnie dociśnięte klamry złączek, niedokręcone obejmy na rurach spustowych. Zaślepki rynien zazwyczaj są mocowane na wcisk. Jeśli wykonawca nie przyłożył się do tego, zaślepka z czasem zsunie się z krawędzi rynny. Wystarczy założyć ją z powrotem, tym razem mocniej, lub dla pewności nawet przymocować klejem odpowiednim do danego systemu rynien.

Jak naprawić klamry zaciskowe na złączkach rynien? Otóż problemy w tych miejscach często pojawiają się wskutek niestaranności wykonawców. Chociaż złączka jest wyprofilowana tak jak rynna i po zaciśnięciu klamra powinna zapewnić idealną szczelność, zdarza się, że zostanie zaciśnięta krzywo albo niedokładnie i po pewnym czasie złącze się rozszczelnia. W niektórych systemach rynnowych połączenia klamrowe są dodatkowo stabilizowane specjalnymi listkami – jeżeli dekarz prawidłowo ich nie odegnie, złączka może puścić. Taką awarię rynny wystarczy naprawić, montując wszystkie elementy jak trzeba. Warto przy tym zwrócić uwagę, że chociaż przeciek pojawił się tylko pod jednym złączem, to pozostałe także mogły zostać zamontowane niedokładnie – lepiej sprawdzić je, zanim również zaczną sprawiać kłopoty.

i Autor: Piotr Mastalerz Systemy z osadnikami wymagają czyszczenia nie tylko w rynnach, ale również w miejscu ujścia wody – jeżeli się tego nie robi, przepełniony osadnik wybija. Po wyczyszczeniu klapę umieszcza się z powrotem na miejscu

Jak naprawić nieszczelności na łączeniach rynny

Takie naprawy błędów w montażu rynien mogą nie sprawdzić się w starych systemach. Złączki są tam już zniszczone, ich klamry – jeśli w ogóle są – nie trzymają dobrze. Tam złącza powinno się doszczelnić uszczelniaczem dekarskim. Jeżeli rynny są w dobrym stanie, a odpowiednie do nich elementy systemowe nadal można kupić, to można też zamiast uszczelniania wymienić złączki na nowe. Trzeba tylko liczyć się z różnicami w kolorze w porównaniu ze starymi rynnami.

i Autor: Galeco/ Materiały prasowe Pierwsze oznaki zużycia rynien stalowych to korozja, łuszczenie powłok ochronnych i rozszczelnienie złączy. Delikatnie nadszarpnięte rdzą elementy można odświeżyć zaprawką

Jak naprawić wysuniętą rurę spustową

Usterką, którą bardzo łatwo jest naprawić samodzielnie, jest częściowe albo całkowite wysunięcie rury spustowej ze sztucera lub rzadziej z mufy albo kolanka. Może się to zdarzyć podczas obfitych opadów, kiedy strumień wody w rurze spustowej wprawia ją w silne drgania, a do tego napiera na jej ścianki, uderzając w nie pod różnym kątem. Po kolejnej ulewie rura może się wreszcie obluzować i wysunąć z rynny. Jeśli nie doszło przy tym do zwichrowania obejm mocujących, wystarczy umieścić ją na miejscu. Jeżeli obejmy rynien zostały pokrzywione, trzeba wymienić je na nowe.

Za mało haków montażowych - jak to naprawić

Częstym uszkodzeniem jest opadnięcie rynny wskutek zastosowania zbyt małej liczby haków albo braku dodatkowego podparcia, na przykład przy złączce. Zwłaszcza narożne złączki są narażone na opadnięcie, jeśli niestabilnie się je podeprze. O ile haki są mocowane do deski czołowej okapu, naprawa nie jest kłopotliwa. Wystarczy zdjąć rynny, dokręcić w odpowiednich miejscach dodatkowe rynajzy (trzeba przy tym delikatnie odgiąć obróbkę blacharską okapu) i z powrotem założyć rynny. Problem pojawia się, kiedy system rynnowy wymaga zastosowania długich haków mocowanych do krokwi – może to wynikać z uwarunkowań konstrukcyjnych dachu albo z braku deski czołowej okapu. Dołożenie punktów mocujących może wtedy nie być możliwe, bo nie ma ich do czego przykręcić – naprawa wiąże się wtedy z koniecznością rozbierania pokrycia dachowego w części okapowej.

Kiedy nie da się naprawić rynny - częściowa wymiana elementów

Zdeformowane albo przebarwione rynny i rury z PCW można wymienić, zostawiając podtrzymujące je haki i obejmy.

W systemach rynnowych metalowych bez wątpienia wymienić należy wszystkie elementy przerdzewiałe. Postępująca korozja przeżera blachę i prowadzi do perforacji, takie rynny nie nadają się do użytku. Jeśli korozja dotyka tylko niektórych rynien lub rur, na przykład wskutek ich nieprawidłowego cięcia, a większość elementów oraz wszystkie haki i złączki są w dobrym stanie, można wymienić jedynie te uszkodzone.

Taka fragmentaryczna naprawa rynny, polegająca na wymianie tylko uszkodzonych części, jest zdecydowanie tańsza niż rozbieranie całego systemu. Nie zawsze jednak jest możliwa. Przykładowo niektórzy dekarze dla bezpieczeństwa kleją cały system rynnowy. Rzeczywiście, zmniejsza się wówczas ryzyko rozszczelnienia. Jednocześnie jednak uniemożliwia się lokalną wymianę w przypadku miejscowego uszkodzenia. Nie da się bowiem wysunąć pojedynczego elementu – trzeba rozebrać system aż do miejsca, w którym można go bezpiecznie rozciąć.