Budowa i powłoki rynien aluminiowych

Rynny aluminiowe, podobnie jak rynny stalowe, muszą być z zewnątrz zabezpieczone powłokami ochronnymi, ale nie wymagają cynkowania. Rdzeń z mieszanki aluminium i manganu ma grubość 0,8 mm – o 0,2 mm więcej niż blacha stalowa, co jest konieczne ze względu na mniejszą sztywność. Metal jest z obu stron pokryty wypaloną warstwą gruntującą oraz poliestrową lub poliamidową powłoką kryjącą grubości 25 μm dostępną w wielu kolorach. Zewnętrzna warstwa jest nakładana w procesie coil-coating, czyli na pasach blachy przeznaczonej do produkcji rynien, jeszcze przed formowaniem elementów. Proces ten umożliwia dokładną kontrolę grubości powłoki, stopnia połysku, tonacji kolorystycznej, twardości lakieru, jego przyczepności oraz odporności na odkształcenia.

Odporność i trwałość aluminium

Dzięki temu rynny z aluminium są odporne nawet na agresywne środowisko – słoną mgłę czy skropliny. Aluminium w różnych środowiskach (miejskie, przemysłowe, nadmorskie) zachowuje różną trwałość, co warto uwzględnić przy wyborze systemu.

Systemy rynnowe – tradycyjne vs. ciągłe

Wadą niektórych systemów aluminiowych jest ich pracochłonna obróbka. Docinania elementów, wycinanie otworów na rury spustowe i doginanie łączników zajmuje sporo czasu i wymaga dużej staranności.

Są jednak również aluminiowe systemy ciągłe, wytwarzane bezpośrednio na placu budowy, w których produkowane pod wymiar dachu rynny mogą mieć długość do 25 m, dzięki czemu system jest spójny i nie wymaga stosowania łączników. Ponadto ze względu na indywidualne przygotowanie jest sprzedawany i montowany wyłącznie przez oficjalnych dystrybutorów, co zmniejsza ryzyko popełnienia błędów podczas prac. Rynny ciągłe wymagają specjalnych giętarek i mocowań na placu budowy, co jest istotne przy planowaniu montażu.

Zalety systemów rynnowych z aluminium

rynny aluminiowe mają gładkość zbliżoną do PCW (współczynnik chropowatości 0,04 mm), co ułatwia samooczyszczanie się systemu;

aluminium jest bardzo trwałe – ponad 100 lat;

orynnowanie z aluminium jest całkowicie odporne na korozję;

rynny aluminiowe do 20 m można wykonywać w systemie ciągłym, na giętarkach bezpośrednio na placu budowy, co zmniejsza ilość odpadów i liczbę połączeń;

producenci oferują duży wybór kolorów powłoki lakierniczej rynien i rur spustowych z aluminium;

wybór koloru powłoki może wpływać na nagrzewanie i rozszerzalność liniową aluminium.

Wady rynien z aluminium

dość wysoki współczynnik rozszerzalności liniowej (0,021 mm/(m.K)), pod wpływem zmiany temperatury rury spustowe i rynny aluminiowe wydłużają się i kurczą;

obróbka elementów i montaż systemu jest pracochłonny;

mała dostępność elementów dodatkowych;

nie ma systemów o niewielkich średnicach rynien, przeznaczonych na małe dachy.

Łączenie aluminium z innymi materiałami

Rynny z aluminium można łączyć w obrębie jednego systemu orynnowania z elementami wykonanymi z tytan-cynku, stali szlachetnej i PCV. Rynien i rur aluminiowych nie powinno łączyć się z orynnowaniem z miedzi ze względu na ryzyko korozji galwanicznej.

