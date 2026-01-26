Wełna mineralna to materiał stosowany do ocieplenia poddasza od lat. Ma dobre właściwości termoizolacyjne. Dodatkowo zabezpiecza poddasze przed dźwiękami dobiegającymi z zewnątrz domu. Ważne jest również to, że jako materiał niepalny chroni drewnianą więźbę dachową przed ogniem.

Wełna mineralna może być dwóch rodzajów: szklana lub skalna. Ich parametry użytkowe, przede wszystkim jako ocieplenie, są podobne. Wełna skalna jest cięższa, twardsza, mniej sprężysta i sztywniejsza. Wełna mineralna do ocieplenia poddasza jest dostępna w postaci miękkich mat, skalna – także w postaci płyt. Układanie ocieplenia z wełny to technologia, która jest powszechnie znana, sprawdzona, raczej nie popełnia się tu błędów. Ile kosztuje ułożenie ocieplenia z wełny?

Jaka grubość ocieplenia poddasza wełną?

Ze względu na konstrukcje więźby i wymagania co do izolacyjności termicznej dachu, wełnę układa się w dwóch warstwach: między krokwiami i pod nimi. Współczynnik przewodzenia ciepła λ wełny wynosi od 0,030 do 0,045 W/(mK). Jednak jako ocieplenie lepiej zastosować wełnę o niższej lambdzie. W projektach gotowych jest to często materiał o lambdzie 0,036-0,038. Żeby współczynnik przenikania ciepła U dachu był nie większy niż 0,15 W/(m²·K), konieczne jest ułożenie ponad 20 cm wełny mineralnej. Najczęściej stosuje się 25-30 cm. Kombinacji lambdy wełny i grubości warstw może być wiele. Grubość pierwszej warstwy powinna być dostosowana do grubości krokwi. Grubość drugiej – wynika z tego, jaki współczynnik U chcemy osiągnąć przy użyciu wybranego materiału.

Jakie prace wchodzą w skład ocieplenia poddasza wełną?

Umawiając się na wykonanie robót, trzeba dokładnie określić zakres prac, za które płacimy. Standardowo wełnę w dachu układa się w dwóch warstwach. Do umieszczenia drugiej jest potrzebny stelaż aluminiowy, który też robią wykonawcy ocieplenia. Dobrze jest ustalić, jaka ma być grubość warstw wełny (albo przynajmniej jej zakres), żeby później wykonawcy nie wnosili zastrzeżeń, że mieli układać 10 cm, a teraz jest 12 i muszą się bardziej napracować. Prace obejmują wniesienie wełny na poddasze, przygotowanie jej do układania, docięcie odpowiedniej długości odcinków i umieszczenie na wcisk między krokwiami. Następną warstwę wełny układa się między rusztem stelaża. Wełnę dobrze jest osznurować, żeby nie opadła.

Należy ustalić, czy ułożenie wełny obejmuje osłonięcie jej paroizolacją. Tę pracę może wykonać kolejna ekipa robiąca zabudowę poddasza.

Ile kosztuje ocieplenie poddasza - cena robocizny za m²

Oferty wykonawców ocieplenia zaczynają się od 50-60 zł/m². Gdy jest bardziej skomplikowane poddasze (dach wielospadowy, dużo okien połaciowych), co wiąże się z trudniejszym, mozolniejszym robieniem rusztu oraz koniecznością docinania i układania mniejszych kawałków wełny, ceny mogą sięgać do 80 zł/m². Znajdziemy też ekipy, które potrafią wyceniać taką pracę nawet na 100 zł. Jest to cena za robociznę dotyczącą ułożenia wełny mineralnej. Zabudowa poddasza, czyli przykręcenie płyt i ich szpachlowanie jest osobno wyceniane, może też robić to inna ekipa.