Drewno - jeden z kluczowych materiałów do budowy domu

Budujesz dom jednorodzinny? Będzie ci potrzebne drewno. Materiał ten wykorzystywany jest najczęściej do budowy więźby dachowej - krokwi, płatwi, murłat i więźb krokwiowo-jętkowych.

W domach szkieletowych (tzw. kanadyjskich) drewno konstrukcyjne tworzy szkielet ścian nośnych, stropów belkowych oraz podwalin i oczepów, umożliwiając szybką prefabrykację i montaż w kilka tygodni zamiast miesięcy.

Belki stropowe z suszonego komorowo świerku lub sosny klasy C24 pozwalają na rozpiętości nawet 5–6 metrów bez dodatkowych podpór, co daje swobodę w aranżacji wnętrz.

Coraz częściej drewno tartaczne stosuje się też w elewacjach, tarasach czy altanach. Dzięki certyfikatom CE i klasom wytrzymałości C16–C30 materiał spełnia rygorystyczne normy bezpieczeństwa, a jego naturalne właściwości termoizolacyjne i zdolność do regulacji wilgotności sprawiają, że domy „oddychają”, poprawiając komfort mieszkańców.

Tartak - fabryka drewna

Tartaki to serce przemysłu drzewnego, gdzie surowe kłody drewna przekształcają się w gotowe produkty budowlane i opałowe. Proces zaczyna się od przyjęcia dostaw z lasów (zazwyczaj sosny, świerku czy dębu). Pierwsza faza to okorowanie, czyli usunięcie kory za pomocą specjalistycznych maszyn, by następnie kłody trafiły do traków - potężnych pił taśmowych lub tarczowych - gdzie są cięte na deski, belki lub kantówki. W nowoczesnych tartakach, wyposażonych w technologie CNC i laserowe systemy pomiarowe, cięcie jest precyzyjne, a odpady minimalne. Po tym następuje sortowanie według klasy jakości: od premium (bez sęków) po niższe, przeznaczone na szalunki.

Suszenie to kluczowy etap. W komorach suszarniczych drewno traci wilgotność z 50-60% do 8-18%, co zapobiega deformacjom i zwiększa trwałość. Wreszcie, opcjonalna impregnacja chroni przed grzybami i insektami. Cały proces trwa od kilku dni do tygodni, w zależności od skali, i jest ekologiczny, bo odpady jak trociny stają się pelletem.

Tartak kontra sklep budowlany. Gdzie kupić drewno?

Dlaczego wielu inwestorów decyduje się n drewno prosto z tartaku, kiedy surowiec ten dostępny jest również w sklepach budowlanych? Kluczowe są tutaj dwa elementy: świeżość i personalizacja.

W tartaku klient kupuje materiał prosto od producenta, często cięty na zamówienie. Może wybrać dokładne wymiary, grubość czy klasę. Drewno tartaczne jest zazwyczaj suszone naturalnie lub komorowo, co gwarantuje niższą wilgotność i mniejszą skłonność do paczenia, w przeciwieństwie do masowo produkowanego do sklepów, gdzie często leży miesiącami na półkach, narażone na warunki atmosferyczne.

Jakość jest wyższa: tartaki selekcjonują surowiec z certyfikowanych źródeł, unikając defektów jak ukryte sęki czy pęknięcia, które zdarzają się w marketowych partiach. Ekonomicznie jest to opłacalne - ceny są niższe o 20-30%, bo omija się marże pośredników, a dostawa bezpośrednio z zakładu redukuje koszty transportu.

Ile kosztuje drewno z tartaku w 2026 roku?

W 2026 roku ceny drewna w tartakach są uzależnione przede wszystkim od trzech czynników: gatunku drewna, sposobu jego przygotowania oraz regionu kraju. Największym zainteresowaniem wciąż cieszą się sosna i świerk. Są to gatunki stosunkowo tanie, łatwo dostępne i bardzo uniwersalne w budownictwie.

W porównaniu z 2025 rokiem ceny wzrosły średnio o około 10–20%. Wpływ na to miało kilka istotnych czynników. Jednym z nich są nowe regulacje unijne, w tym EUDR (European Union Deforestation Regulation - rozporządzenie Unii Europejskiej dotyczące przeciwdziałania wylesianiu), które wprowadzają dodatkowe wymogi dokumentacyjne i kontrolne w obrocie drewnem. Znaczenie miały także warunki pogodowe (susze, intensywne opady ograniczające pozyskanie surowca) oraz rosnący popyt na budownictwo drewniane, szczególnie domy szkieletowe i energooszczędne.

Mimo wzrostów, tartaki nadal oferują konkurencyjne ceny - zwłaszcza przy większych zamówieniach. Przy zakupie całej więźby dachowej, konstrukcji domu szkieletowego czy większej partii tarcicy możliwe są indywidualne rabaty. W 2026 roku ceny drewna konstrukcyjnego klasy C24 (czyli certyfikowanego drewna o określonej wytrzymałości, stosowanego w konstrukcjach nośnych) ustabilizowały się najczęściej w przedziale 1100–2200 zł za metr sześcienny.

Oto średnie ceny za metr sześcienny drewna w Polsce:

Sosna To najpopularniejsze drewno konstrukcyjne w Polsce.

Tarcica surowa (świeża): średnio 800–1200 zł/m³.

Drewno suszone komorowo: 1500–1800 zł/m³.

Deski o grubości 25 mm: około 25–40 zł/m² w wersji świeżej oraz 50–70 zł/m² w wersji suszonej.

Sosna jest chętnie wykorzystywana na szalunki, podłogi, elementy konstrukcji szkieletowych oraz lekkie konstrukcje dachowe.

Świerk Bardzo ceniony w budownictwie ze względu na dobrą wytrzymałość przy stosunkowo niskiej wadze.

Belki konstrukcyjne klasy C24: 900–1600 zł/m³.

Wyselekcjonowane partie konstrukcyjne: nawet 2000–2200 zł/m³.

Świerk najczęściej stosowany jest do wykonania więźby dachowej, stropów oraz konstrukcji domów drewnianych.

Dąb Gatunek liściasty, znacznie twardszy i droższy od drewna iglastego.

Cena w zależności od klasy jakości: 3500–6200 zł/m³.

Tarcica 50 mm klasy I: około 6200 zł/m³ netto.

Dąb wykorzystuje się przede wszystkim do wykończeń wnętrz, produkcji schodów, blatów, podłóg oraz elementów dekoracyjnych i konstrukcyjnych o podwyższonej trwałości.

Produkty uboczne tartaków: trociny, pellet, zrębki

Tartaki to nie tylko źródło drewna budowlanego. Zakłady te oferują też produkty uboczne, które stają się ekologicznymi alternatywami opałowymi. Trociny i wióry, powstające podczas cięcia, są idealne do palenia w piecach czy kominkach, zapewniając wysoką kaloryczność po wysuszeniu. Pellet, skompresowany z tych odpadów, to hit 2026 roku: produkowany z sosnowych trocin oferuje czystą energię bez emisji szkodliwych substancji.

Zrębki, kolejny uboczny produkt, nadają się do kotłów biomasowych, wspierając zrównoważony rozwój - regulacje z 2025 uznały je za biomasę, nie odpady, co ułatwia sprzedaż. Kupując w tartaku, wspierasz recykling: zamiast marnować, odpady stają się paliwem, redukując ślad węglowy.

