Dachy skośne to wyzwanie? Podpowiadamy, jakie dachówki wybrać

Wprowadzenie marki swissporTON to strategiczny krok, który włącza dachówki ceramiczne SIMPLA, KODA i TITANIA (dostępne dotychczas pod marką CREATON) do portfolio rozwiązań energooszczędnych swisspor. Ta marka oferuje produkty dla całego cyklu budowlanego – od fundamentów po dach – tworząc spójny ekosystem materiałów energetycznie efektywnych w budownictwie, które mają na celu przeciwdziałanie zmianom klimatycznym.

Kluczową korzyścią tego podejścia jest dostęp do szerokiego wachlarza rozwiązań od jednego dostawcy. Inwestorzy zyskują pewność kompatybilności wszystkich elementów systemu budowlanego, co przekłada się na optymalizację kosztów i uproszczenie procesu inwestycyjnego.

Dla profesjonalistów z branży – architektów, projektantów, dekarzy – zmiana marki oznacza kontynuację sprawdzonych rozwiązań opartych na blisko 30-letnim doświadczeniu produkcyjnym. Kluczowe specyfikacje techniczne pozostają aktualne, najważniejsze detale konstrukcyjne nie ulegają zmianie. SIMPLA, KODA i TITANIA pod marką swissporTON to te same produkty, które przez dziesięciolecia budowały zaufanie polskiego rynku budowlanego.

i Autor: swissporTON/ Materiały prasowe

SIMPLA – płaska ceramika dla nowoczesnej architektury

Dachówka ceramiczna SIMPLA to płaskie rozwiązanie stworzone z myślą o nowoczesnych pod względem stylu budynkach. Jej minimalistyczna forma i czyste linie doskonale komponują się ze współczesną architekturą, gdzie dominują proste formy i geometryczne bryły. Pod marką swissporTON SIMPLA zachowuje wszystkie swoje cechy – modną geometrię, która tworzy jednorodną powierzchnię dachu współgrającą z nowoczesną estetyką budynku. To dachówka dla projektów, gdzie tradycyjna ceramika spotyka się z płaską formą.

KODA – półpłaska alternatywa dla wymagających

KODA to półpłaska dachówka ceramiczna – modna alternatywa dla dachówki płaskiej, będąca kompromisem między minimalizmem płaskich pokryć a wyrazistością tradycyjnych form ceramicznych. Jej półpłaski profil tworzy subtelną fakturę dachu.

KODA pod marką swissporTON to odpowiedź na potrzeby tych, którzy poszukują interesujących rozwiązań dla współczesnego budownictwa. Ta dachówka pozwala na tworzenie wyróżniających się kompozycji, oferując jednocześnie niezawodność i funkcjonalność ceramiki najwyższej jakości.

TITANIA – ceramiczna tradycja

To tradycyjna dachówka ceramiczna o ponadczasowym kształcie, odpornym na zmieniające się trendy. Model czerpie z wielowiekowej tradycji ceramicznego rzemiosła, oferując formę, która nie traci na aktualności niezależnie od panujących mód architektonicznych. Klasyczna geometria TITANIA sprawia, że budynki zyskują elegancki, ponadczasowy charakter.

Ta dachówka reprezentuje najlepsze cechy tradycyjnej ceramiki dachowej – doskonałe proporcje, sprawdzoną funkcjonalność i estetykę, która przetrwała próbę czasu.

TITANIA pod marką swissporTON jest doskonałym wyborem dla projektów, w których tradycja i jakość są priorytetami, dając pewność, że dom z dachem wykonanym z tej dachówki zachowa swój charakter przez lata.

i Autor: Materiały prasowe swissporTON/ Materiały prasowe 2 / Półpłaski profil dachówki KODA dodaje pokryciu głębi i charakteru

Bogaty zestaw akcesoriów

Oferta swissporTON, oprócz ceramicznych dachówek połaciowych, obejmuje także akcesoria dachowe dopasowane do dachówek marki: estetyczne i funkcjonalne akcesoria ceramiczne, solidne i trwałe systemy komunikacji oraz ochrony przeciwśnieżnej, wysoko paroprzepuszczalne membrany dachowe i ułatwiające instalację pokrycia elementy montażowe.

Dostępne są także rozwiązania fotowoltaiczne zaprojektowane z dbałością o detale, stanowiące uzupełnienie połaci dachowej wykonanej z dachówek ceramicznych swissporTON. Zastępują fragment dachu, szczelnie łącząc się z częścią połaci wykonaną z dachówek ceramicznych.

Korzyści kompleksowego podejścia

Wprowadzenie marki swissporTON przynosi konkretne korzyści wszystkim uczestnikom procesu budowlanego. Dystrybutorzy zyskują dostęp do produktów o ugruntowanej pozycji rynkowej, wzmocnionych silną marką europejskiego lidera. Architekci i projektanci mogą kontynuować stosowanie sprawdzonych rozwiązań ceramicznych, zyskując dostęp do komplementarnych produktów zwiększających efektywność energetyczną budynków. Do izolacji fundamentów może to być na przykład swissporXPS, a do izolacji ścian styropiany warstwowe swissporLAMBDA White czy swissporLAMBDA MEGA White.

Wykonawcy zachowują dostęp do dobrze znanych dachówek, w których układaniu mają wieloletnie doświadczenie, przy jednoczesnej możliwości korzystania z szerszej oferty materiałów od jednego dostawcy, jak warstwy termoizolacyjnej dachu skośnego w formie płyt swissporPIR Alu czy rozwiązań na dachy płaskie jak swisspor-BIKUTOP System.

Największe korzyści odnoszą inwestorzy – mogą skorzystać z kompletnego systemu energooszczędnych rozwiązań budowlanych, co upraszcza proces inwestycyjny, gwarantuje kompatybilność elementów i optymalizuje koszty.

i Autor: swissporTON/ Materiały prasowe

Przyszłość energooszczędnego budownictwa

SwissporTON SIMPLA, KODA i TITANIA to ewolucja myślenia o ceramice dachowej w kontekście współczesnych wyzwań budownictwa. W dobie rosnących wymagań dotyczących efektywności energetycznej i zrównoważonego rozwoju te sprawdzone dachówki zyskują nową wartość jako elementy kompleksowych systemów energooszczędnych.