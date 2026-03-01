Dlaczego warto zdecydować się na minimalistyczny dach dwuspadowy? Oto jego atuty

Dachy dwuspadowe doskonale wpisują się w aktualne trendy architektoniczne. Coraz częściej projektowane są w wersji bezokapowej, szczególnie w budynkach w stylu modern barnhouse, czyli nowoczesnej stodoły.

Zalety dachów dwuspadowych

Są łatwe zarówno w projektowaniu, jak i w wykonaniu – to przekłada się na mniejsze ryzyko błędów wykonawczych i niższe koszty budowy.

Dobra izolacyjność termiczna konstrukcji minimalizuje występowanie mostków cieplnych – jest to szczególnie ważne, jeśli w budynku

znajduje się poddasze użytkowe.

Dach dwuspadowy daje sporo możliwości aranżacyjnych, bo skosy są mniej uciążliwe niż w przypadku dachów czterospadowych.

Jakość wykończenia

Wybór odpowiednich materiałów ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo użytkowania budynku. Warto zwrócić uwagę na parametry techniczne pokrycia dachowego i postawić na sprawdzone, długowieczne materiały. Jednym z chętnie wybieranych pokryć dachowych, cechującym się wysoką wytrzymałością oraz jakością, są dachówki ceramiczne oraz betonowe Braas.

i Autor: Braas/ Materiały prasowe 2 / Dachówka półpłaska Topas nadaje charakter zarówno nowym, jak i starszym budynkom

Odporność na grad, mróz i wiatry

Dach wykonany z dachówek to większe bezpieczeństwo dzięki odporności na porywiste wiatry. Ich większa waga w porównaniu z lekkimi pokryciami dachowymi, przy których może powstać tak zwany efekt żagla, uszkadzający duże fragmenty połaci, sprawia, że doskonale przylegają one do konstrukcji dachu, minimalizując ryzyko zerwania. Dachówki Braas są testowane w tunelu aerodynamicznym. Wyniki testu potwierdzają ich odporność na silny wiatr i intensywne opady. Specjalnie zaprojektowane zamki zapewniają szczelność i sprawny odpływ wody, dachówki przechodzą także dokładne testy mrozoodporności.

Dachówki betonowe i ceramiczne są wykonane z niezwykle trwałych materiałów, są niepalne oraz odporne na uszkodzenia mechaniczne powstałe na przykład w wyniku gradobicia.

Izolacja akustyczna = ciche wnętrze

To, co wyróżnia dachówki od innych pokryć, to wpływ na poprawę izolacyjności akustycznej dachu. Dach wykonany z dachówek, zwłaszcza betonowych, dzięki ich wadze i wysokiemu zagęszczeniu masy betonowej nie przenosi hałasu z zewnątrz. Dźwięki deszczu czy gradu są więc niemal niesłyszalne wewnątrz domu.

Piękny wygląd

W parze ze świetnymi parametrami technicznymi dachówek idzie też ich estetyczny wygląd. W projektach nowoczesnych domów architekci i inwestorzy często sięgają po modele dachówek płaskich: betonową Tevivę i ceramiczny Turmalin oraz dachówki półpłaskie: ceramiczny Rubin oraz Topas. To połączenie nowoczesnej formy, trwałości i szerokiej palety barw. Wysokiej jakości powłoki gwarantują nie tylko piękny wygląd, ale też funkcjonalność dachu na długie lata.