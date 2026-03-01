Jaki kolor pokryć dachowych wybrać? Jasne odcienie będą wiodącym trendem tego sezonu

Kolor jasny popiel RAL 7040 idealnie wpisuje się w aktualne potrzeby inwestorów budujących domy jednorodzinne. To nie tylko nowy kolor, ale także symbol zmiany myślenia o dachu – jako elemencie architektury, który ma współtworzyć bryłę domu, a nie jedynie ją przykrywać.

Jasna szarość zamiast antracytu

Popielaty RAL 7040 to odcień, który coraz częściej pojawia się w nowoczesnych projektach domów. Jest lekki wizualnie, elegancki i ponadczasowy. Dobrze komponuje się zarówno z jasnymi elewacjami, jak i z naturalnymi materiałami – drewnem, betonem czy kamieniem. W przeciwieństwie do bardzo ciemnych dachów jasna szarość nie dominuje bryły budynku, lecz ją porządkuje. Co więcej, ma również praktyczne zalety – mniej się nagrzewa, a to przekłada się na większy komfort użytkowania poddasza.

Kolor został wykonany w technologii Green-Coat® Pro BT, dzięki czemu zachowuje trwałość i odporność na warunki atmosferyczne, a jednocześnie powstaje w bardziej przyjaznym środowisku procesie produkcji.

Wprowadzenie koloru RAL 7040 to symbol konsekwentnego podejścia Galeco: nie tylko odpowiadamy na potrzeby rynku, lecz także je kreujemy. Dzięki temu od lat umacniamy swoją pozycję jako jednego z najważniejszych producentów nowoczesnych systemów rynnowych i dachowych w Polsce. Ten kolor to jubileuszowy symbol wejścia Galeco w kolejną dekadę innowacji – z energią i ambicją kształtowania estetyki polskiego krajobrazu.

i Autor: GALECO/ Materiały prasowe 2 / Nowy kolor RAL 7040 oraz moletowane wykończenie paneli Galeco GRIN są dostępne od pierwszego kwartału 2026 r.

Moletowanie. Detal, który robi różnicę

Drugą nowością, która pojawiła się wraz z nowym kolorem, jest moletowane wykończenie panelu GRIN. To subtelna struktura powierzchni, widoczna dopiero z bliska, ale mająca duże znaczenie zarówno wizualne, jak i praktyczne.

Moletowanie nadaje dachowi delikatną głębię, a jednocześnie zwiększa odporność powierzchni na drobne zarysowania powstające podczas montażu czy eksploatacji. Dzięki temu dach dłużej zachowuje estetyczny wygląd, co docenią szczególnie inwestorzy planujący budowę domu „na lata”.

Efekt jest stonowany, elegancki i bardzo nowoczesny – dokładnie taki, jakiego dziś oczekują osoby budujące domy w stylu nowoczesnej stodoły, modern classic czy skandynawskim.

Galeco GRIN – spójność formy i funkcji

System Galeco GRIN to panele na rąbek zatrzaskowy, które mogą być stosowane zarówno jako klasyczne pokrycie dachowe, jak i jako część zintegrowanego systemu dachowo-rynnowego Galeco DACHRYNNA. Dzięki temu dach i rynna tworzą jedną, spójną wizualnie całość – bez widocznych haków i wystających elementów.

W projektach domów bez okapu panele GRIN mogą pełnić również funkcję okładziny elewacyjnej, stanowiąc naturalne przedłużenie dachu na ściany budynku. To rozwiązanie idealnie wpisuje się w silny trend współczesnej architektury polegający na zacieraniu granic między dachem a elewacją i budowaniu jednolitej, minimalistycznej bryły.

30 lat doświadczenia i spojrzenie w przyszłość

Nowe rozwiązania zaprezentowane przez Galeco zbiegają się z jubileuszem 30-lecia marki. To dobra okazja, by podkreślić, że firma od lat nie tylko reaguje na zmiany w architekturze, ale często je wyprzedza. To właśnie Galeco jako pierwsze w Polsce wprowadziło kwadratowe i ukryte systemy rynnowe oraz stworzyło zintegrowany system dachowo-rynnowy DACHRYNNA.

– Jubileusz 30-lecia nie jest dla nas podsumowaniem, lecz nowym początkiem i okazją do ambitnego spojrzenia w przyszłość. Nowy kolor jest symbolem tego podejścia – zamykamy 30 lat historii pełnej przełomowych innowacji i otwieramy kolejny rozdział, w którym nadal będziemy wyznaczać kierunki rozwoju branży dachowej – podkreśla Szczepan Buryło, Prezes Zarządu Galeco.

Nowy kolor RAL 7040 oraz moletowane wykończenie paneli Galeco GRIN w ofercie będą dostępne już wkrótce. Premierowa prezentacja odbyła się podczas targów Dach Forum 2026 w Kielcach.