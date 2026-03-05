Cennik naprawy dachu 2026. Ile kosztuje naprawa dachu z różnych materiałów?

Murator Remontuje #2: Montaż maty grzewczej w łazience Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

Naprawa dachu – kiedy warto?

Dach to element budynku narażony na działanie deszczu, śniegu, wiatru i promieni UV, dlatego regularne kontrole są niezbędne. Warto rozważyć naprawę, gdy zauważymy przecieki wewnątrz domu, wilgotne plamy na suficie lub deformacje konstrukcji, takie jak ugięcia belek. Inne sygnały to luźne lub brakujące elementy pokrycia, rdza na blachach czy porost mchów i glonów, które wskazują na problemy z wentylacją. Naprawa jest wskazana także po silnych burzach lub gdy dach ma ponad 20-30 lat, by zapobiec poważniejszym uszkodzeniom fundamentów i izolacji termicznej budynku.

Dlaczego zatrudnić fachowców do remontu dachu?

Remont dachu wymaga specjalistycznej wiedzy i sprzętu, dlatego zatrudnienie doświadczonych dekarzy zapewnia bezpieczeństwo i wysoką jakość wykonania. Samodzielne próby mogą prowadzić do wypadków, błędów montażowych lub niewłaściwego doboru materiałów, co skraca żywotność dachu i generuje dodatkowe koszty. Fachowcy oferują gwarancję na prace, znają normy budowlane i potrafią ocenić stan konstrukcji, co minimalizuje ryzyko ukrytych wad. Ponadto, profesjonaliści używają certyfikowanych narzędzi i materiałów, co przekłada się na długoterminową oszczędność i spokój właściciela nieruchomości.

Aktualne ceny naprawy dachu 2026

Naprawa dachu z papy: 35-75 zł/m².

Naprawa dachu z blachodachówki: 85-160 zł/m².

Naprawa dachu z dachówki ceramicznej: 90-170 zł/m².

Naprawa dachu z dachówki betonowej: 50-85 zł/m².

Naprawa dachu z blachy płaskiej: 18-120 zł/m².

Naprawa dachu z gontu bitumicznego: 50-60 zł/m².

Naprawa dachu z pokrycia azbestowo-cementowego (eternit): 40-180 zł/m² (w tym utylizacja).

Naprawa dachu z membrany dachowej: 17-50 zł/m².

W ostatnich latach ceny usług związanych z naprawą dachu wzrosły średnio o 15-20%, głównie z powodu inflacji, wzrostu kosztów materiałów budowlanych i energii. Na przykład, montaż blachodachówki, który w 2023 roku kosztował 75-90 zł/m², w 2026 osiąga już 85-160 zł/m², co wynika z droższych surowców jak stal. Podobnie, koszty utylizacji eternitu zwiększyły się o około 20-30% ze względu na zaostrzone przepisy środowiskowe i wyższe opłaty za składowanie odpadów niebezpiecznych.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze firmy do naprawy dachu?

Przy wyborze firmy do naprawy dachu kluczowe jest sprawdzenie jej doświadczenia i referencji, w tym opinii klientów oraz portfolio zrealizowanych projektów, by uniknąć niskiej jakości usług. Warto zwrócić uwagę na posiadane certyfikaty, ubezpieczenie OC oraz gwarancję na wykonane prace, co chroni przed ewentualnymi wadami. Istotna jest też transparentność wyceny – firma powinna przedstawić szczegółowy kosztorys bez ukrytych opłat, uwzględniający materiały i robociznę. Dodatkowo, sprawdź, czy ekipa dysponuje odpowiednim sprzętem do pracy na wysokościach i przestrzega norm bezpieczeństwa, co minimalizuje ryzyko wypadków i zapewnia terminowe wykonanie zlecenia.

