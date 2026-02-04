Balkon w domu - czy może się urwać

Balkon kojarzy się Wam z blokiem lub kamienicą? Słusznie. Bo dziś rzeczywiście częściej w domach jednorodzinnych mamy naziemne tarasy, niż balkony - są wygodniejsze. Ale czasem mamy też balkon. Dlatego warto wiedzieć, co zrobić, gdy dojdzie do uszkodzenia. Nasz ekspert w tym odcinku "Rozmów Muratora" - Dariusz Karolak - uspokaja: Balkony są bezpieczne, do tak drastycznej awarii, jak urwanie balkonu, dojść może tylko i wyłącznie w przypadku balkonu np. w starej kamienicy.

- Słyszałem o balkonach, które spadały albo w starych obiektach. Tam często belki stalowe osadzone były w murowanych ścianach. A i belki, i cegły mogą być skorodowane, zawilgocone. Przy słabej izolacji następuje korozja i może nastąpić stan awaryjny. Do takiej sytuacji dochodzi często, gdy balkon jest obciążony - czyli gdy ktoś na niego wyjdzie - mówi rzeczoznawca.

Balkony na łącznikach balkonowych

Ale nie zawsze awarii ulegają tylko stare balkony. W rozmowie przypominamy też zdarzenie sprzed kilku lat z Warszawy, gdzie urwał się balkon wykonany na łącznikach balkonowych - nasz ekspert przypuszcza, że w tym wypadku prawdopodobnie był problem z montażem.

Czasem przyczyną uszkodzenia może też problem z mieszanką lub zbyt cienka otulina zbrojeniowa - czyli zbyt mała ochrona. Bo to wilgoć jest podstawowym elementem destrukcyjnym dla balkonu.

Łączniki balkonowe są bardzo fajnym rozwiązaniem - mówi nasz ekspert. - Odpada nam problem z namaczaniem wylewki. To rozwiązanie stosowane w budownictwie wielorodzinnym warte jest rozważenia także w przypadku domów jednorodzinnych.

Jak samodzielnie ocenić stan balkonu

Ważna jest ocena wizualna - po prostu sprawdźmy, jak wygląda spód balkonu, czy widać odpadający tynk czy może otulina jest odstrzelona. To już powinno wzbudzić nasz niepokój. Wówczas warto zwrócić się do profesjonalisty - inżyniera konstruktora - aby fachowo ocenił stan balkonu.

