Wilgoć to największe zagrożenie dla balkonu, mówi rzeczoznawca. Jak ocenić uszkodzenie balkonu? Rozmowy Muratora

2026-02-04 10:22

W najnowszym odcinku "Rozmów Muratora" red. Radosław Murat rozmawia z Dariuszem Karolakiem – rzeczoznawcą budowlanym i projektantem – o balkonach. M.in. o tym, czy balkony często się urywają, jak ocenić, czy balkon jest uszkodzony, jakie materiały są stosowane do budowy balkonu, czy naprawa balkonu jest trudna i jakie są jej koszty naprawy. Oglądajcie rozmowę wideo.

Rozmowa Muratora: Pęknięty balkon – co zrobić z pękniętym balkonem?

Balkon w domu - czy może się urwać

Balkon kojarzy się Wam z blokiem lub kamienicą? Słusznie. Bo dziś rzeczywiście częściej w domach jednorodzinnych mamy naziemne tarasy, niż balkony - są wygodniejsze. Ale czasem mamy też balkon. Dlatego warto wiedzieć, co zrobić, gdy dojdzie do uszkodzenia. Nasz ekspert w tym odcinku "Rozmów Muratora" - Dariusz Karolak - uspokaja: Balkony są bezpieczne, do tak drastycznej awarii, jak urwanie balkonu, dojść może tylko i wyłącznie w przypadku balkonu np. w starej kamienicy.

- Słyszałem o balkonach, które spadały albo w starych obiektach. Tam często belki stalowe osadzone były w murowanych ścianach. A i belki, i cegły mogą być skorodowane, zawilgocone. Przy słabej izolacji następuje korozja i może nastąpić stan awaryjny. Do takiej sytuacji dochodzi często, gdy balkon jest obciążony - czyli gdy ktoś na niego wyjdzie - mówi rzeczoznawca.

Balkony na łącznikach balkonowych

Ale nie zawsze awarii ulegają tylko stare balkony. W rozmowie przypominamy też zdarzenie sprzed kilku lat z Warszawy, gdzie urwał się balkon wykonany na łącznikach balkonowych - nasz ekspert przypuszcza, że w tym wypadku prawdopodobnie był problem z montażem.

Czasem przyczyną uszkodzenia może też problem z mieszanką lub zbyt cienka otulina zbrojeniowa - czyli zbyt mała ochrona. Bo to wilgoć jest podstawowym elementem destrukcyjnym dla balkonu. 

Łączniki balkonowe są bardzo fajnym rozwiązaniem - mówi nasz ekspert. - Odpada nam problem z namaczaniem wylewki. To rozwiązanie stosowane w budownictwie wielorodzinnym warte jest rozważenia także w przypadku domów jednorodzinnych.

Jak samodzielnie ocenić stan balkonu

Ważna jest ocena wizualna - po prostu sprawdźmy, jak wygląda spód balkonu, czy widać odpadający tynk czy może otulina jest odstrzelona. To już powinno wzbudzić nasz niepokój. Wówczas warto zwrócić się do profesjonalisty -  inżyniera konstruktora - aby fachowo ocenił stan balkonu.

