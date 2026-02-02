Murator Remontuje #2: Montaż maty grzewczej w łazience Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

Dlaczego pompa ciepła może mieć problemy zimą?

Ostatnie lata przyzwyczaiły nas do łagodnych zim, jednak w polskich warunkach temperatury sięgające -20°C nie są niczym nadzwyczajnym. Dla instalacji z pompą ciepła może to stanowić poważne wyzwanie, szczególnie dla urządzeń powietrze–woda, gdzie woda lub roztwór glikolu mogą zamarzać w rurach, wymiennikach czy elementach jednostki zewnętrznej. W mediach społecznościowych pojawia się wiele relacji użytkowników, których pompy nie poradziły sobie w trudnych zimowych warunkach.

Najczęstsze przyczyny problemów zimą:

nieprawidłowe ustawienia sterownika,

braki w zabezpieczeniach urządzenia,

przerwy w zasilaniu,

błędy montażowe i eksploatacyjne.

Skutki niskich temperatur:

zamarzanie medium w rurach i wymiennikach – prowadzi do blokady przepływu i może przeciążać układ,

spadek wydajności – pobieranie ciepła z bardzo zimnego powietrza jest mniej efektywne, a zużycie energii rośnie,

szronienie i oblodzenie wymiennika – ogranicza przepływ powietrza i zwiększa obciążenie wentylatorów oraz sprężarki.

Aby skutecznie zabezpieczyć pompę ciepła przed mrozem, potrzebne są zarówno wbudowane funkcje ochronne, jak i działania podejmowane przez użytkownika.

i Autor: StockSeller_ukr/ Getty Images Regularne usuwanie śniegu, lodu i zanieczyszczeń z jednostki zewnętrznej oraz utrzymanie wolnej przestrzeni około 50 cm zapewnia prawidłowy przepływ powietrza.

Zanim kupisz pompę ciepła

Na etapie wyboru pompy ciepła warto przyjrzeć się funkcjom, w które wyposażone są poszczególne modele. Najbardziej przydatne w zimie są:

ochrona przeciwzamrożeniowa – system stale monitoruje temperaturę w obiegu hydraulicznym. W przypadku spadku poniżej bezpiecznego poziomu automatycznie uruchamiane są odpowiednie zabezpieczenia, takie jak włączenie grzałki lub praca pompy obiegowej, co zapobiega zastojowi medium w instalacji,

– system stale monitoruje temperaturę w obiegu hydraulicznym. W przypadku spadku poniżej bezpiecznego poziomu automatycznie uruchamiane są odpowiednie zabezpieczenia, takie jak włączenie grzałki lub praca pompy obiegowej, co zapobiega zastojowi medium w instalacji, grzałka elektryczna – dodatkowe źródło ciepła wspierające instalację przy bardzo niskich temperaturach. Włącza się automatycznie, gdy pompa obiegowa pracuje przez dłuższy czas, a temperatura cieczy roboczej nie wzrasta do wymaganego poziomu,

– dodatkowe źródło ciepła wspierające instalację przy bardzo niskich temperaturach. Włącza się automatycznie, gdy pompa obiegowa pracuje przez dłuższy czas, a temperatura cieczy roboczej nie wzrasta do wymaganego poziomu, zawory antyzamrożeniowe – ich zadaniem jest kontrolowane upuszczanie medium z układu, gdy temperatura spadnie poniżej bezpiecznego poziomu. Działają automatycznie, minimalizując ryzyko zamarznięcia instalacji,

– ich zadaniem jest kontrolowane upuszczanie medium z układu, gdy temperatura spadnie poniżej bezpiecznego poziomu. Działają automatycznie, minimalizując ryzyko zamarznięcia instalacji, roztwory z dodatkiem glikolu – obniżają temperaturę zamarzania czynnika krążącego w układzie, co zwiększa bezpieczeństwo instalacji podczas długotrwałych mrozów,

– obniżają temperaturę zamarzania czynnika krążącego w układzie, co zwiększa bezpieczeństwo instalacji podczas długotrwałych mrozów, automatyczne odszranianie (defrost) – funkcja umożliwia usuwanie szronu i lodu osadzających się na wymienniku jednostki zewnętrznej. Sterownik monitoruje temperaturę i przepływ powietrza, w razie potrzeby uruchamia cykl odwróconego przepływu czynnika chłodniczego, co podnosi temperaturę wymiennika i topi szron oraz lód. Po zakończeniu cyklu urządzenie wraca do normalnej pracy,

– funkcja umożliwia usuwanie szronu i lodu osadzających się na wymienniku jednostki zewnętrznej. Sterownik monitoruje temperaturę i przepływ powietrza, w razie potrzeby uruchamia cykl odwróconego przepływu czynnika chłodniczego, co podnosi temperaturę wymiennika i topi szron oraz lód. Po zakończeniu cyklu urządzenie wraca do normalnej pracy, czujniki temperatury – są standardowym elementem nowoczesnych pomp ciepła, montowanym m.in. na zasilaniu, powrocie, tacy skroplin oraz na zewnątrz budynku. Umożliwiają sterownikowi szybką reakcję i uruchomienie zabezpieczeń zanim dojdzie do zamarznięcia. Liczba i lokalizacja czujników zależą od producenta i modelu.

Zobacz też: Czy sama pompa wystarczy?

i Autor: Ana-O/ Getty Images Lekki daszek ochronny ograniczy opadanie śniegu na jednostkę zewnętrzną.

Co możesz zrobić sam, aby zabezpieczyć pompę ciepła przed niskimi temperaturami?

Zakup urządzenia to nie wszystko. Użytkownik może podjąć szereg prostych działań, które pozwalają jeszcze skuteczniej zabezpieczyć pompę ciepła przed mrozem:

czyszczenie i odśnieżanie – regularne usuwanie śniegu, lodu i zanieczyszczeń z wymiennika oraz obudowy jednostki zewnętrznej, a także utrzymanie wolnej przestrzeni wokół urządzenia (około 50 cm), co zapewnia prawidłowy przepływ powietrza,

– regularne usuwanie śniegu, lodu i zanieczyszczeń z wymiennika oraz obudowy jednostki zewnętrznej, a także utrzymanie wolnej przestrzeni wokół urządzenia (około 50 cm), co zapewnia prawidłowy przepływ powietrza, izolacja przewodów – szczególnie tych prowadzonych na zewnątrz, aby ograniczyć ryzyko zamarzania medium i straty ciepła. Najlepiej użyć materiałów odpornych na wilgoć, UV i niskie temperatury. Regularnie sprawdzać stan izolacji,

– szczególnie tych prowadzonych na zewnątrz, aby ograniczyć ryzyko zamarzania medium i straty ciepła. Najlepiej użyć materiałów odpornych na wilgoć, UV i niskie temperatury. Regularnie sprawdzać stan izolacji, lekki daszek ochronny – ogranicza opadanie śniegu i lodu na jednostkę zewnętrzną. Osłona nie powinna być szczelna i powinna pozostawiać odstęp, aby nie zatrzymywać wilgoci i nie ograniczać dopływu powietrza,

– ogranicza opadanie śniegu i lodu na jednostkę zewnętrzną. Osłona nie powinna być szczelna i powinna pozostawiać odstęp, aby nie zatrzymywać wilgoci i nie ograniczać dopływu powietrza, kontrola odprowadzenia skroplin – skropliny powinny swobodnie spływać, a lekkie pochylenie terenu zapobiega gromadzeniu się lodu pod urządzeniem.

Podczas wyjazdów lub nieobecności w domu nie należy całkowicie wyłączać pompy ciepła. Warto wówczas skorzystać z trybu wakacyjnego lub ustawić niższą temperaturę. Równie istotne jest regularne sprawdzanie ustawień sterownika, aby urządzenie pracowało w optymalnych warunkach.

Skuteczne zabezpieczenie pompy ciepła przed mrozem wymaga zarówno wbudowanych funkcji, jak i świadomych działań użytkownika. Wszystko to zwiększa komfort cieplny, oszczędność energii oraz żywotność instalacji. Zakres zabezpieczeń zależy od producenta i modelu urządzenia, dlatego warto zwracać uwagę na funkcje zimowe przy wyborze pompy ciepła.

