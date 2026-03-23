W programie „Czyste Powietrze” można uzyskać wsparcie finansowe na termomodernizację starych domów - nie ma możliwości finansowania inwestycji w domach, które są jeszcze w trakcie budowy. Program "Mój Prąd" zapewniał dotacje na mikroinstalacje fotowoltaiczne do starych, jak i nowych domów. Nie będzie nowej odsłony, ale planowany jest inny oparty na podobnych zasadach. Program „Moje Ciepło” to inicjatywa, dzięki której można uzyskać dotację w związku z instalacją pompy ciepła w nowo budowanym domu.

Pompy ciepła coraz popularniejsze

Zgodnie z założeniami Europejskiego Zielonego Ładu do 2030 r. udział pomp ciepła w ogrzewaniu budynków mieszkalnych ma się zwiększyć do 40%, a do 2050 r. - do 65-70%. W Polsce w ostatnich latach zanotowano bardzo wysoki wzrost zainteresowania pompami ciepła, jednak barierą jest wysoki koszt inwestycji, zwłaszcza w pompy ciepła gruntowe. Żeby utrzymać trend wzrostowy, a także promować nowe budownictwo energooszczędne podjęto inicjatywę wsparcia finansowego dla inwestorów budujących nowe domy.

Dofinansowanie na pompy ciepła w programie „Moje Ciepło” są finansowane z europejskiego Funduszu Modernizacyjnego, który został stworzony jako instrument finansowania modernizacji systemów energetycznych i poprawy efektywności energetycznej. Środki zasilające fundusz pochodzą z rynku sprzedaży praw do emisji CO 2 . Promowanie instalacji pomp ciepła, które są zasilane elektrycznie, jest zgodne z polityką energetyczną Unii Europejskiej. Eksperci przewidują, że w 2030 r. pośrednia emisja CO 2 wynikająca z wytwarzania ciepła będzie statystycznie ok. 10-krotnie mniejsza dla pomp ciepła niż emisja CO 2 z kotłów na gaz ziemny.

Na rynku mamy ogromny wybór pomp ciepła. Ich popularność wzrosła też wraz z promowaniem możliwości połączenia pompy ciepła z panelami fotowoltaicznymi, co gwarantuje niskie koszty eksploatacji urządzenia i obniżenie rachunków za ogrzewanie domu oraz energię elektryczną. Jednak nadal inwestycja w pompę ciepła to dość kosztowne rozwiązanie. Aby więc przyspieszyć ten proces, konieczne stało się wsparcie pomp ciepła poprzez systemy dotacyjne. W wyborze pompy ciepła pomoże Wam nasz artykuł: Jak dobrać rodzaj i moc pompy ciepła do nowego domu. Dla inwestorów budujących dom opracowano program „Moje Ciepło”.

Moje ciepło 2026 - dla kogo?

Osoby chcące otrzymać dofinansowanie do zakupu i montażu pompy ciepła w domu jednorodzinnym mogą składać wnioski do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W programie „Moje Ciepło” przewidziane są dotacje od 7 do nawet 21 tys. zł. Budżet wynosi 600 mln zł. Ze wsparcia skorzystają właściciele tylko nowych budynków mieszkalnych o podwyższonym standardzie energetycznym.

Obowiązywać będzie zasada: najpierw inwestycja – potem wypłata.

Paweł Mirowski, wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wyjaśnia: "Program priorytetowy Moje Ciepło dotyczyć będzie zakupu i montażu pomp ciepła w nowych budynkach jednorodzinnych. Program skierowany jest do właścicieli bądź współwłaścicieli nowych budynków jednorodzinnych".

Za nowy budynek uznaje się taki, w przypadku którego (w dniu ubiegania się o dofinansowanie z NFOŚiGW):

nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy

albo

nie złożono wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie domu.

Jest jeszcze dodatkowa furtka dla osób, które nieco wcześniej zakończyły budowę. Można będzie uzyskać dotację w związku z zakupem i montażem pompy ciepła w nowym jednorodzinnym budynku mieszkalnym, w odniesieniu do którego złożono już zawiadomienie o zakończeniu budowy lub wniosek o pozwolenie na użytkowanie – pod warunkiem że:

nie nastąpiło to wcześniej niż 1 stycznia 2021 r.

Okres kwalifikowalności kosztów w programie "Moje Ciepło" będzie liczony

od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2026 r.

Program "Moje Ciepło" jest przeznaczony dla inwestorów budujących nowy dom, którzy zdecydują się zastosować pompę ciepła jako urządzenie grzewcze. Dzięki temu powinna wzrosnąć liczba działających instalacji z pompą ciepła, co przełoży się na ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

Moje ciepło wysokość dopłaty

W programie „Moje Ciepło” można będzie uzyskać bezzwrotną dotację w wysokości od 30 do 45% kosztów kwalifikowanych inwestycji, ale nie więcej niż:

7000 zł – dla pompy ciepła powietrznej,

– dla pompy ciepła powietrznej, 21 000 zł – dla pompy ciepła gruntowej.

Dofinansowanie będzie dotyczyć powietrznych, wodnych i gruntowych pomp ciepła, wykorzystywanych albo do samego ogrzewania domu, albo w połączeniu z jednoczesnym zapewnianiem ciepłej wody użytkowej.

Wysokość dotacji, jaką można uzyskać w programie „Moje Ciepło”, wiąże się z kosztami inwestycji, które w przypadku gruntowej pompy ciepła są znacznie wyższe, bo konieczne jest wykonanie prac ziemnych i zainstalowanie kolektorów poziomych lub pionowych. Z tego względu dotacja w programie „Moje Ciepło” jest przeznaczona dla nowych domów, ponieważ trudniej podejmować takie inwestycje, gdy działka jest już zagospodarowana. Jest to również sposób dofinansowania osób budujących dom, którzy są pominięci w programie „Czyste Powietrze”.

Budżet programu wynosi 600 mln zł, więc będzie mógł on obsłużyć kilkadziesiąt tysięcy inwestycji. W programie "Moje Ciepło" najpierw trzeba ponieść wydatki, a dopiero później można wystąpić o dotację.

Moje Ciepło 2026 warunki

Program „Moje ciepło” zawierać będzie dodatkowy warunek, tak żeby promować budownictwo energooszczędne, a nawet lepsze pod względem konsumpcji energii. Dofinansowanie w ramach programu „Moje ciepło” będzie uzależnione od stanu technicznego budynku, który musi nie tylko spełniać normy nowych warunków technicznych 2021, ale być bardziej energooszczędny. W obowiązujących od stycznia 2021 roku warunkach technicznych określono, że nowo wznoszone domów mają mieć wskaźnik Ep nie większy niż 70 kWh/(m2rok). Oznacza to, że tyle może wynosić maksymalnie zapotrzebowanie budynku na nieodnawialną energię pierwotną wykorzystywaną do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia, oświetlenia i przygotowania ciepłej wody użytkowej.

W programie „Moje ciepło” były 2 etapy:

w pierwszym roku działania, czyli 2022, dotacja będzie przyznawana inwestorom, którzy budują domy o wskaźniku Ep nie większym niż 63 kWh/(m 2 rok),

rok), w następnych latach wymóg dotyczący wskaźnika Ep ma wynosić nie więcej niż 55 kWh/(m2rok).

Przeczytaj także: Jak zmniejszyć EP budynku.

Moje Ciepło wniosek

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił nabór wniosków w programie „Moje Ciepło” 29 kwietnia 2022 r. Okres kwalifikowalności będzie natomiast liczony od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2026 r. Osoby planujące zakup i montaż w swoim nowym domu jednorodzinnym pompy ciepła przy wsparciu finansowym z NFOŚiGW powinny pamiętać o bardzo istotnej zasadzie: najpierw inwestycja, potem refundacja w postaci bezzwrotnej dotacji. Jest to rozwiązanie stosowane także w innych programach powszechnych prowadzonych przez NFOŚiGW.

Podsumowując, program „Moje Ciepło” ma wspierać budownictwo jednorodzinne, w którym stosuje się rozwiązania energooszczędne lepsze od obowiązujących wymagań prawnych. Mówiąc prościej – ma być wspierana i dofinansowywana budowa domów lepiej ocieplonych, z lepiej zaizolowanymi przegrodami i z nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi.

Murowane starcie Pompa ciepła – gruntowa czy powietrzna? MUROWANE STARCIE

Zobacz także: Zabezpieczenie pompy ciepła w sezonie zimowym