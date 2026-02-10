Debata Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

Będą konsultacje społeczne w sprawie Czystego Powietrza

W przyszłym tygodniu ruszą szerokie konsultacje społeczne – zapowiada Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Część zapowiadanych zmian może wejść w życie z końcem pierwszego kwartału, czyli w rok od uruchomienia nowej edycji programu Czyste Powietrze. Pozostałe, wymagające uzgodnień z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, który finansuje program, zostaną wprowadzone jesienią.

Wyczekiwana zmiana – własność budynku

W obecnej edycji programu, żeby dostać dofinansowanie, należy być właścicielem domu przynajmniej 3 lata. Wyjątkiem jest spadek. Od kwietnia ten okres zostanie skrócony do roku, pojawią się też kolejne wyjątki – darowizna i zakup, pod warunkiem, że kupujący stanie się posiadaczem przynajmniej 50 proc. nieruchomości. Tej zmiany nie trzeba uzgadniać z EBI.

W budynkach o wskaźniku zapotrzebowania na energię użytkową do ogrzewania na poziomie od 80 do 140 kWh/(m²·rok) nie trzeba będzie realizować wszystkich działań proponowanych w audycie energetycznym – wystarczy wymiana źródła ciepła i częściowa termomodernizacja. O ile zapotrzebowanie na energię zostanie zmniejszone o 30 proc., a efekt ekologiczny wskazany w audycie osiągnięty. Ta propozycja wymaga konsultacji z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym.

Bon na audyt - nowość

W ocenie organizacji społecznych i gmin jedną z przyczyn spadku popularności programu Czyste Powietrze jest obowiązek przeprowadzenia na własny koszt audytu energetycznego. Co prawda później beneficjentowi przysługuje zwrot do 1200 zł, ale najpierw trzeba wyłożyć z własnej kieszeni nawet 1500-2000 zł.

- Nowa edycja programu to niestety kompletna porażka. Klienci przychodzą, informujemy ich o konieczności realizacji audytu i jego przeciętnych kosztach i tyle ich widzimy - to wypowiedź pracownika gminy z badania opinii gmin na temat programu Czyste Powietrze, zleconego przez Polski Alarm Smogowy.

Dlatego Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej chce finansować beneficjentom bon na audyt. Na jego przeprowadzenie nie trzeba już będzie wykładać własnych pieniędzy. Bon na audyt będzie można jednak dostać jedynie za pośrednictwem gminnych operatorów programu. Dotychczas tego zadania podjęło się nieco ponad 1500 gmin, co znaczy, że w 900 gminach operatorów nie ma i beneficjent bonu nie dostanie.

Lista rekomendowanych wykonawców

NFOŚ ma też pomysł na wprowadzenie umów trójstronnych. Dotychczas stronami umowy o dofinansowanie byli beneficjent i WFOŚiGW. Po zmianach trzecią stroną mógłby być wykonawca.

Wróciła również idea listy rekomendowanych wykonawców. Jej uruchomienie w tym roku już wcześniej zapowiadał wiceminister klimatu Krzysztof Bolesta. Lista ma być gotowa do końca II kwartału. Trafią na nią firmy, które spełnią kryteria wskazane w regulaminie listy. Znaczenie będzie mieć liczba inwestycji zrealizowanych w programie Czyste Powietrze, rozliczone wnioski, staż na rynku.

Jak powiedział wiceszef NFOŚiGW Robert Gajda "Zdajemy sobie sprawę, że jest to bardzo delikatna sprawa”. Fundusz konsultuje się w tej kwestii z Instytutem Ochrony Środowiska oraz Ministerstwem Klimatu i Środowiska. Lista ma ułatwić beneficjentom wybór wykonawcy, ale będzie miała wyłącznie charakter rekomendacji.