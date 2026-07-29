Chroni przed opadami i produkuje prąd

Wyobraź sobie elegancką wiatę, która nie tylko chroni Twój samochód przed deszczem, śniegiem i palącym słońcem, ale również produkuje energię elektryczną. To właśnie carport fotowoltaiczny – zadaszone miejsce postojowe, którego dach pokrywają panele słoneczne. Dzięki temu możesz zasilać swój dom i na przykład ładować tu samochód elektryczny.

Kiedy sprawdzi się wiata fotowoltaiczna (carport)?

To idealne rozwiązanie, gdy zależy Ci na kilku aspektach. Po pierwsze, jeśli nie masz wystarczająco dużo miejsca na dachu domu, carport staje się doskonałą alternatywą, pozwalającą wykorzystać przestrzeń na posesji.

Po drugie, łączy on funkcję ochronną z energetyczną, zapewniając cień dla pojazdu i jednocześnie produkując energię.

Po trzecie, dzięki carportowi możesz cieszyć się niższymi rachunkami za prąd, wykorzystując darmową energię słoneczną do zasilania swojego domu. I wreszcie, decydując się na carport fotowoltaiczny, robisz krok w stronę bardziej ekologicznego stylu życia, zmniejszając swój ślad węglowy i wspierając zrównoważony rozwój.

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Jak zbudować własny carport fotowoltaiczny? Krok po kroku

Najlepiej zlecić budowę specjalistycznej firmie, która zajmie się praktycznie wszystkim, włącznie z formalnościami. Jeśli jednak czujesz się na siłach, możesz pokusić się o samodzielną budowę carportu. Oto, co musisz wiedzieć:

Projekt i lokalizacja: Wykorzystaj słońce: Kluczowe jest zaplanowanie usytuowania wiaty tak, aby panele były skierowane na południe i otrzymywały jak najwięcej światła słonecznego przez cały dzień.

Dopasuj wymiary: Zastanów się, ile samochodów chcesz parkować pod wiatą i dostosuj jej rozmiar do swoich potrzeb, uwzględniając przestrzeń manewrową.

Teren: Upewnij się, że podłoże jest stabilne i odpowiednie do budowy konstrukcji, a także sprawdź, czy nie występują przeszkody podziemne.

Instalacja: Zastanów się, czy chcesz podłączyć carport do istniejącej instalacji elektrycznej, czy stworzyć osobną instalację off-grid, a także rozważ możliwość rozbudowy w przyszłości.

Sprawdź przepisy. W większości przypadków, jeśli wiata nie przekracza 50 m², wystarczy zgłoszenie.

Konstrukcja i montaż, czyli z czego zbudować wiatę?

Wiata może być zbudowana z różnych materiałów. Oto najpopularniejsze z nich.

Aluminium - to lekka, trwała i odporna na korozję konstrukcja, idealna do nowoczesnych domów.

Stal ocynkowana - bardziej wytrzymała, idealna do miejsc o dużym obciążeniu śniegiem i silnych wiatrach.

Drewno klejone - estetyczne i ekologiczne rozwiązanie, które doskonale wpisuje się w naturalny krajobraz i dodaje uroku Twojej posesji.

Montaż paneli warto zlecić specjalistom

Jeśli nie jesteś elektrykiem, zalecamy zlecenie montażu paneli elektrycznych specjalistom. Panele trzeba też ustawić pod odpowiednim kątem (zwykle 10–30 stopni), aby zmaksymalizować ich wydajność i produkcję energii przez cały rok.

Koszt budowy carportu

Cena carportu fotowoltaicznego zależy od kilku czynników, takich jak: rozmiar wiaty (jednostanowiskowa czy dwustanowiskowa), rodzaj użytych materiałów (aluminium, stal czy drewno) oraz moc zainstalowanej fotowoltaiki (ile energii chcesz produkować). Dodajmy też, że koszty mogą być różne w zależności od firmy, która je buduje.

Przykładowe koszty carportu w 2026 roku:

Wiata jednostanowiskowa, o powierzchni 15-20 metrów kwadratowych i o mocy 3-4 kWp - to koszt około 30 - 45 tysięcy złotych. Wiata dwustanowiskowa o powierzchni 30 - 35 m kw. i mocy 5-6 kWp - może kosztować między 50 a 70 tysięcy złotych. W cenie wliczone są projekt, materiały, montaż wiaty i instalacji PV, falownik, okablowanie, konstrukcja, przyłącze.

Ile paneli zmieści się na wiacie?

Standardowy panel PV ma moc około 400–450 Wp i wymiary około 1,75 m × 1,10 m. Na wiacie o powierzchni dachu 30–35 m² zmieści się około 12–15 paneli, co daje około 5–6 kWp. Pamiętaj, że ilość paneli zależy od rozstawu konstrukcji, kąta nachylenia oraz obciążeń śniegowych i wiatrowych, dlatego warto skonsultować się z ekspertem.

Czy można dostać dofinansowanie do budowy carportu solarnego?

W 2026 roku możesz skorzystać z różnych form wsparcia publicznego i programów rządowych, które pomogą sfinansować budowę carportu fotowoltaicznego.

Pamiętaj jednak, że carport sam w sobie nie podlega dofinansowaniu jako konstrukcja, ale panele PV z nim zintegrowane - tak, dlatego warto skupić się na instalacji fotowoltaicznej.

Program "Mój Prąd" oferuje dofinansowanie do 50 proc. kosztów instalacji PV, co znacznie obniża koszt inwestycji.

Program "Czyste Powietrze" dotyczy głównie termomodernizacji budynków, ale przy kompleksowych pracach można dołączyć PV, co pozwala na uzyskanie dodatkowego wsparcia finansowego.

Ulga termomodernizacyjna pozwala odliczyć koszty od podatku dochodowego do 53 000 zł, co również zmniejsza obciążenie finansowe.