Modne dekoracje okienne – rolety dzień noc i karnisze metalowe

Dekoracje okienne – karnisze metalowe

Wybierając karnisz należy zastanowić się nad odcieniem metalu, który będzie pasował do koloru i wzoru zasłon, firan lub innych metalowych elementów w pomieszczeniu. Karnisz może być główną dekoracją okienną lub pełnić tylko funkcję podtrzymującą zasłony i firany. Dobierając odpowiednie elementy karnisza, jak np. ozdobne zakończenia na pewno uatrakcyjni się jego forma. Końcówka wysadzana cyrkoniami lub z kryształową kulą będzie pasowała do pomieszczeń zaaranżowanych w stylu glamour. Bardziej proste i geometryczne kształty sprawdzą się w nowoczesnych wnętrzach. Wyborowi podlega również kolor i powierzchnia metalu. Karnisz może być złoty lub srebrny o powierzchni matowej, połyskującej lub aksamitnej.

Karnisz Biały - Elegancja ukryta w czystej bieli, zaakcentowana wspornikiem, i zakończeniem z elementami chromu pięknie wpisuje się w modny styl art deco. Dla wielbicieli minimalistycznych rozwiązań dekoratorskich proponujemy proste i bezpretensjonalne zakończenia jak Nordic, Paris czy Luna. Idealny wybór do mieszkań i domów urządzonych w stylu skandynawskim, którego główną ideą jest umiar i rozwaga. Karnisz Biały jest dostępny z cichym kółkiem z żabką i wspornikiem prostym.

Karnisz Stal Antyczna – Powstał jako udany mariaż chłodnego aksamitnego wykończenia z głęboką szarością stali. Niezwykły design tego karnisza docenią z pewnością osoby poszukujące wyrafinowanych rozwiązań z nutką ekstrawagancji. Jest to kolejna wersja kolorystyczna karnisza wprowadzona jako nowość, przez STOL-KAR na polski rynek. Do Karnisza stal antyczna dedykowany jest wspornik prosty oraz kółko z żabką z wyciszeniem.

Karnisz Czarny – Głęboka czerń zestawiona w kontraście do kolorystyki firan czy zasłon, sprawia wrażenie stylowej biżuterii. Karnisz ten, niezwykle efektownie prezentuje się z kulą Crystal, natomiast z zakończeniem Magnum to numer jeden, jeśli poszukujemy stylowego rozwiązania do pokoju nastolatka lub wnętrz utrzymanych w stylu industrialnym. Karnisz czarny dostępny jest z kółkiem z żabką z wyciszeniem oraz efektownym wspornikiem prostym.

Karnisz Chrom - to jeden z bestsellerów. Wielokrotnie rekomendowany przez dekoratorów wnętrz na łamach pism branżowych. Luksusowy połysk chromu w towarzystwie delikatnej firany nie pozostanie niezauważony na twoim oknie. Nowoczesny styl tego karnisza doskonale uzupełnia prosty wspornik.

Gdzie powiesić karnisz?

Montując karnisz należy sprawdzić czy nie będzie utrudniać otwarcia skrzydeł okiennych. Najświeższym trendem we wnętrzarstwie jest zawieszanie karnisza jak najbliżej sufitu, wtedy wnętrze wydaje się być wyższe. Uchwyt karnisza montuje się do ściany, a gdy miejsca jest zbyt mało – do sufitu. Długość karnisza możemy dopasować do szerokości okna lub szerokości ściany.

Ogólnie przyjmuje się zasadę, że drążki powinny wystawać po obu stronach okna co najmniej 20 cm, wtedy po rozsunięciu zasłon mamy odsłonięty cały otwór okienny. Zazwyczaj do powieszenia karnisza wystarczają dwa uchwyty. Jeśli jego długość przekracza 240 cm warto jest dodać jeszcze jeden uchwyt – zapobiegnie to wyginaniu się rurek karnisza.