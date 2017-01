Cicha wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła. Jak prawidłowo dobrać elementy systemu z rekuperacją?

Gdyby wyłączyć muzykę i wyciszyć gwar ludzkich głosów w centrum handlowym, to jedynym dźwiękiem, który by pozostał, byłby... huk systemu wentylacyjnego. O ile jednak w szale zakupów jesteśmy w stanie wytrzymać taki hałas, o tyle w warunkach domowych jest on nie do zaakceptowania. Dlatego wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła instalowana w prywatnych nieruchomościach musi być nie tylko skuteczna, ale także cicha.