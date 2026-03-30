i Autor: Łukasz Knapik Konstrukcja tego domu (ściany, stropy, więźba dachu) jest wykonana z drewna klejonego

Drewno klejone jest bardzo stabilne, nie będzie podlegać odkształceniom pod wpływem zmian temperatury i wilgotności. Taki materiał ma bardzo dużą wytrzymałość mechaniczną i sztywność. Znacznie większą, niż wymagają przepisy wobec tradycyjnego drewna konstrukcyjnego. Zapewnia to wybranie odpowiednich partii drewna z kloca i profesjonalna obróbka. Drewno powinno zostać wcześniej wysuszone (maksymalna wilgotność 14%) i ostrugane. Drewno wysuszone komorowe jest pozbawione larw owadów oraz bakterii, grzybów i pleśni, czyli czynników biologicznych mogących je degradować. Krawędzie elementów konstrukcyjnych z drewna klejonego są zwykle zaoblone. To zapewnia większą odporność na ogień, ponieważ płomień porusza się po powierzchni i nie może dostać się w głąb elementu. Na elementy konstrukcyjne powinno się stosować drewno zaimpregnowane ciśnieniowo. Z drewna klejonego robi się:

deski,

parapety drewniane,

podłogi,

schody drewniane,

płyty meblowe,

belki konstrukcyjne,

słupy,

elementy więźby dachowej,

dźwigary dachowe,

prefabrykowane elementy ścian lub dachów,

altany ogrodowe,

wiaty,

inne konstrukcje o dowolnym kształcie.

Technologia klejenia drewnianych lameli pozwala wykorzystać tanie drewno sosnowe lub świerkowe o nie najlepszych parametrach technicznych do przygotowania wielkich elementów konstrukcyjnych o bardzo dużej wytrzymałości. Drewno konstrukcyjne KVH ma zwykle klasę wytrzymałości C24, drewno BSH może mieć znacznie wyższą wytrzymałość, nawet GLh 25-32.

Drewno klejone KVH

Lamele z drewna litego mogą zostać połączone wzdłużnie na mikrowczepy i wtedy powstanie drewno konstrukcyne lite KVH. Z tak połączonych krótszych fragmentów drewna buduje się dłuższe konstrukcje o wielkiej wytrzymałości. Mikrowczepy to wąskie stożkowe nacięcia na końcach drewna wykonane tak, że stożki wystające na końcu jednego elementu wypełniają zagłębienia na końcu drugiego fragmentu drewna.

Drewno klejone BSH

Jeśli wąskie paski drewna (także takiego wcześniej połączonego na mikrowczepy) skleimy warstwowo, powstanie drewno konstrukcyjne BSH. Można z niego budować elementy konstrukcyjne o dużych rozpiętościach. Drewno klejone można wyginać albo łączyć ze sobą tak dobrane lamele, żeby powstały elementy niemal dowolnego kształtu.

Przeczytaj również: Rodzaje i gatunki drewna oraz ich zastosowanie. Jakie drewno na meble, z jakiego konstrukcje i wykończenie?

Jakie drewno można kleić?

Do produkcji drewna klejonego można wykorzystać dowolne gatunki drewna. Na polskim rynku najczęściej są to sosna lub świerk i gatunki liściaste, np. dąb, jesion, klon. Zależnie od przeznaczenia lamele do klejenia wycina się z różnych części kloca. Na konstrukcje o największych obciążeniach stosuje się lamele zrobione wzdłużnie z najtwardszej części bala (twardzieli). Na mniej wymagające elementy można wykorzystać lamele z dowolnego fragmentu bala. Drewno do klejenia może też być wycinane sztorcowo, czyli w poprzek słojów.

i Autor: Łukasz Knapik Ściany nośne z drewna klejonego mają większą wytrzymałość, a także są cieplejsze i węższe niż te z materiałów murowych. Ściana dwuwarstwowa o takiej konstrukcji będzie cieplejsza i węższa niż ta z betonem komórkowym lub ceramiką

Wykończenie drewna klejonego

Elementy konstrukcyjne z drewna klejonego wbudowane wewnątrz domu nie wymagają zabezpieczeń przed owadami, glonami, grzybami. Jeśli będzie widoczne, można pokryć je kryjącą lub transparentną powłoką dekoracyjną. Jeśli drewno klejone zostanie zastosowane na zewnątrz należy przede wszystkim zabezpieczyć je impregnatem przed wodą, wilgocią, grzybami, glonami. Można także zastosować powłokę dekoracyjną wykonaną, np. lakierem lub olejem.

Przeczytaj również: Impregnacja drewna. Jak zabezpieczać tarcicę konstrukcyjną

i Autor: Eurolam/ Materiały prasowe Elementy z drewna klejonego można pokryć barwnym impregnatem, lakierobejcą lub olejem

Kto produkuje drewno klejone?

Drewno klejone produkują warsztaty stolarskie oraz fabryki. W warsztatach robi się mniejsze elementy, np. klika-kilkanaście lameli łączy się klejem i unieruchamia ściskami. W fabrykach proces ten odbywa się na prasach i jest zautomatyzowany. Można wykonywać elementy o znacznych wymiarach. Drewno klejone może być wyprodukowane na zamówienie zgodnie z wytycznymi projektanta konstrukcji.

Wymiary drewna klejonego

Maksymalna długość elementów z drewna KVH wynosi kilkanaście metrów. Elementy z drewna BSH mogą mieć długość ponad 20 m (niektórzy producenci deklarują, że zależy ona od możliwości transportu), szerokość 8-24 cm, a wysokość od 8 cm do 124 cm (skokowo co 4 cm). Dźwigar prosty lub trapezowy mogą mieć rozpiętość 30-35 m, a kratownicowy – do 60 m.

Elementy z drewna klejonego na więźbę dachową

Przyzwyczailiśmy się, że konstrukcje dachów skośnych, czyli więźby dachowe budowane są w całości ze zwykłej tarcicy impregnowanej lub belek suszonych komorowo i czterostronnie struganych. Nie każdy zdaje sobie jednak sprawę, że pewne fragmenty takich konstrukcji mogą powstać z drewna klejonego. Wykonane z nich konstrukcje nie paczą się. Ponadto są odporniejsze na wilgoć niż tarcica i zawsze poddawane czterostronnemu struganiu. Z drewna klejonego wytwarzane są belki o nietypowych kształtach (na przykład łukowe). Drewno klejone jest przeznaczone głównie do wykonywania konstrukcji wielkowymiarowych, profilowanych lub narażonych na działanie wody. Czasem też doceniony zostaje estetyczny wygląd klejonki i znajduje ona zastosowanie ozdobne – zarówno wewnątrz domu, jak i na zewnątrz.

Przeczytaj również: Dom szkieletowy - fundament i konstrukcja ścian

Ile kosztuje m³ drewna klejonego?

To materiał dość luksusowy, więc kupowane jest na całą więźbę, tylko na pewne newralgiczne fragmenty. Proste elementy z drewna klejonego można kupić od ręki, ale już belki o nietypowych wymiarach albo o specjalnych kształtach powstają na zamówienie. Drewno klejone warstwowo kosztuje od 2 000–2 600 zł/m³ (KVH) do 3 000–5 000 zł/m³ (BSH).

i Autor: JAGRAM-PRO/ Materiały prasowe Firmy produkujące drewno klejone często oferują również projektowanie lub przeprojektowywanie konstrukcji, transport i montaż elementów