Koszt budowy piwnicy 2026. Ile zapłacisz za podpiwniczenie domu jednorodzinnego?

Murator Remontuje #2: Montaż maty grzewczej w łazience Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

Czy warto budować piwnicę przy budowie domu?

W dzisiejszych czasach wiele osób rezygnuje z budowy piwnicy przy wznoszeniu domu jednorodzinnego przede wszystkim ze względu na znacząco wyższe koszty całej inwestycji, które mogą wzrosnąć nawet o jedną trzecią w porównaniu do domu bez podpiwniczenia. Dodatkowo skomplikowane warunki gruntowe, takie jak wysoki poziom wód gruntowych, wymagają drogich izolacji przeciwwodnych, drenażu opaskowego i solidnych ścian fundamentowych, co zwiększa ryzyko błędów wykonawczych oraz późniejszych problemów z wilgocią i pleśnią. Coraz popularniejsze są projekty domów parterowych lub z poddaszem użytkowym, które pozwalają efektywnie wykorzystać przestrzeń nadziemną dzięki nowoczesnym technologiom izolacji termicznej i wentylacji mechanicznej – bez konieczności głębokich wykopów i dodatkowych prac ziemnych.

Mimo tych wyzwań budowa piwnicy nadal warto rozważyć, ponieważ zapewnia ona dodatkową, w pełni funkcjonalną powierzchnię, idealną na pomieszczenia gospodarcze, kotłownię, pralnię, magazynowanie rzeczy sezonowych lub nawet garaż dwustanowiskowy. W erze rosnących cen działek budowlanych i ograniczonej ich wielkości piwnica pozwala na optymalizację układu domu bez rozbudowy parteru, zwiększając jednocześnie wartość rynkową nieruchomości. W niektórych regionach kraju może także służyć jako bezpieczne schronienie lub dodatkowa strefa rekreacyjna, podnosząc komfort codziennego życia rodziny na lata.

Aktualny koszt wybudowania piwnicy w 2026 roku

Dla piwnicy o metrażu 50 m² koszt wybudowania wynosi około 180 000 zł.

Dla piwnicy o metrażu 60 m² koszt wybudowania wynosi około 210 000 zł.

Dla piwnicy o metrażu 80 m² koszt wybudowania wynosi około 280 000 zł.

Dla piwnicy o metrażu 100 m² koszt wybudowania wynosi około 320 000 zł.

Dla piwnicy o metrażu 120 m² koszt wybudowania wynosi około 380 000 zł.

Dla piwnicy o metrażu 150 m² koszt wybudowania wynosi około 450 000 zł.

Na co zwrócić uwagę przy budowie piwnicy w domu jednorodzinnym?

Przy budowie piwnicy kluczowe jest dokładne sprawdzenie warunków gruntowo-wodnych na działce jeszcze przed rozpoczęciem prac – wysoki poziom wód gruntowych może wymagać dodatkowego drenażu i droższej izolacji przeciwwodnej. Należy zwrócić uwagę na jakość materiałów (bloczków betonowych, folii hydroizolacyjnej i styropianu XPS), prawidłowe wykonanie stropu nad piwnicą oraz wentylację pomieszczeń, aby uniknąć kondensacji pary wodnej. Ważne jest także zaplanowanie instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej i ogrzewania już na etapie fundamentów, a także wybór doświadczonej ekipy, która zapewni szczelność konstrukcji. Pamiętaj o rezerwie budżetowej na nieprzewidziane wydatki, które w przypadku piwnicy często się pojawiają.

Materiał powstał przy wykorzystaniu AI.

8