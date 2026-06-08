Czas na wymianę – wybierz okna dachowe GREENVIEW

Kiedy wymienić okna dachowe?

Termomodernizacja budynku stanowi doskonałą okazję do wymiany okien dachowych. Starsze konstrukcje wyraźnie odbiegają od nowoczesnych modeli, szczególnie w zakresie parametrów pakietów szybowych, które kiedyś zapewniały znacznie niższą izolacyjność cieplną. Wymiana okien pozwala tym samym istotnie poprawić komfort termiczny poddasza. Co ważne, planując takie prace w ramach termomodernizacji, można skorzystać z dostępnych form dofinansowania, np. w programie „Czyste Powietrze”.

Wymianę okien uzasadniają także widoczne ślady eksploatacyjne. Pojawienie się przecieków to jednoznaczny sygnał, że okno wymaga niezwłocznej wymiany. Zmiana wyglądu ramy lub ubytki lakieru to oznaki zużycia okna, które mogą wynikać z niewłaściwego użytkowania, braku odpowiedniej wentylacji na poddaszu prowadzącego do osadzania się wilgoci niszczącej strukturę drewna lub po prostu być konsekwencją upływu lat.

Autor: FAKRO/ Materiały prasowe Nowa stolarka o znacznie lepszej termoizolacyjności istotnie wpłynie na energooszczędność domu

Metody wymiany okna dachowego

Najprostszym sposobem na wymianę okna dachowego jest montaż nowego w miejscu starego 1:1, bez ingerencji w ramy okienne, co pozwala na szybką i czystą realizację prac. Tę metodę można zastosować, jeśli konstrukcja dachu, szpaleta i izolacja są w dobrym stanie technicznym i nie wymagają naprawy. W takim przypadku wystarczy odczytać model i rozmiar na tabliczce znamionowej starego okna, dobrać nowy model o tym samym rozmiarze oraz właściwy kołnierz uszczelniający, a montaż ograniczy się do demontażu starego okna i wstawienia nowego w istniejący otwór.

W sytuacji, gdy trzeba poprawić izolację lub usunąć drobne uszkodzenia wokół ramy, wymiana okna będzie wiązała się z częściowym naruszeniem szpalet. Jeśli jednak planujemy kompleksowy remont wraz z poszerzeniem otworów okiennych lub szpalety są w złym stanie i wymagają pełnej wymiany, prace mają szerszy zakres. W zamian zyskamy jednak swobodę doboru nowego okna dachowego – w granicach możliwości konstrukcyjnych poddasza możemy wybrać model i rozmiar najlepiej dopasowane do naszych potrzeb.

Wymień okna dachowe na GREENVIEW

Wymieniając okna dachowe, warto postawić na sprawdzone rozwiązania, które wyraźnie podnoszą komfort poddasza. Okna dachowe FAKRO z nowej generacji GREENVIEW łączą w sobie bardzo dobrą izolacyjność, wygodną obsługę oraz dopracowaną estetykę. Dostępne są w wariantach z profilami drewnianymi lub PVC, a zewnętrzne oblachowanie można dopasować tak, by harmonijnie współgrało z pokryciem dachu.

Wymiana okien dachowych na modele GREENVIEW poprawia izolację termiczną poddasza. Innowacyjna konstrukcja tych okien w połączeniu z energooszczędnym, trzyszybowym pakietem P50 ogranicza straty energii, co przekłada się na niższe rachunki za ogrzewanie w sezonie zimowym. To również inwestycja w ciszę. Okna GREENVIEW wyróżniają się bardzo dobrymi parametrami akustycznymi: pakiet szybowy P50 jest wyposażony w podwójną folię dźwiękoizolacyjną, która skutecznie tłumi hałas dobiegający z zewnątrz.

Autor: FAKRO/ Materiały prasowe Nowoczesne, energooszczędne okna dachowe zadbają o komfort cieplny poddasza i pomogą zaoszczędzić na ogrzewaniu

Wymieniając okna dachowe na produkty FAKRO, stawiamy także na bezpieczeństwo. Pakiet szybowy P50 ma hartowaną szybę zewnętrzną z dożywotnią gwarancją odporności na grad. Na bezpieczeństwo użytkowe i antywłamaniowe wpływa również wewnętrzna szyba klasy P2A z dwiema warstwami folii oraz specjalny system wzmocnienia konstrukcji drewna i elementów ryglujących, uzupełniony odpowiednio zaprojektowanymi zawiasami. Wszystko to zwiększa odporność na włamanie i podnosi poziom bezpieczeństwa domowników.

Okna GREENVIEW są wyposażone w nawiewnik, który zapewnia prawidłową cyrkulację powietrza bez wychładzania pomieszczeń, gwarantując zdrowy mikroklimat i dopływ świeżego powietrza nawet przy zamkniętym skrzydle.

Autor: FAKRO/ Materiały prasowe FAKRO posiada współpracuje z wykonawcami, którzy fachowo przeprowadzą akcję wymiany okien w krótkim czasie

Trwa promocja RenoFit na wymianę okien dachowych

Jest jeszcze jeden powód, aby właśnie teraz zdecydować się na inwestycję wymiany okien. W FAKRO trwa właśnie promocja RenoFit, w której za wymianę okien dachowych na okna GREENVIEW z pakietem P50 lub U41 lub okno PTP RENO można zyskać bon o wartości nawet do 1500 zł do wykorzystania w sklepie internetowym FAKRO. Szczegóły i regulamin promocji dostępne są na stronie internetowej www.fakro.pl. Promocja trwa do 31.10.2026 r. W rezultacie nie tylko poprawimy komfort naszego poddasza, ale również zdobędziemy bonus, który będziemy mogli wykorzystać przy zakupie np. dodatków do okien dachowych.