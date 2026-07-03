Niezależność energetyczna na oknie

W nowoczesnym budownictwie coraz częściej szukamy rozwiązań, które łączą energooszczędność z bezinwazyjnym montażem. Rolety solarne to obecnie jeden z największych hitów rynkowych, szczególnie w segmencie modernizacji istniejących budynków.

Konstrukcyjnie są to klasyczne rolety zewnętrzne, które jednak zamiast podłączenia do domowej sieci elektrycznej, posiadają wbudowany zestaw fotowoltaiczny.

Jak to działa? Słońce, akumulator i radiowa łączność

Serce systemu stanowi panel fotowoltaiczny umieszczony na kasecie rolety, który zasila zintegrowany akumulator oraz silnik bateryjny. Żywotność samej baterii szacuje się na 20–30 tysięcy cykli. Sterowanie odbywa się drogą radiową za pomocą pilota, aplikacji lub systemów Smart Home, co pozwala na pełną automatyzację w oparciu o czujniki nasłonecznienia.

Działanie rolety solarnej opiera się na pełnej autonomii energetycznej, co czyni ją rozwiązaniem niezwykle ekologicznym i prostym w obsłudze.

Najważniejszym elementem jest dyskretny panel fotowoltaiczny zamontowany na zewnętrznej ściance kasety, który przetwarza światło dzienne na energię elektryczną o napięciu 12V. Co ważne, system nie wymaga bezpośredniego nasłonecznienia - ogniwa są na tyle wydajne, że pracują efektywnie również w pochmurne dni oraz zimą. Wytworzony prąd trafia do akumulatora ukrytego wewnątrz wału nawojowego, który magazynuje energię na zapas. Taki bufor bezpieczeństwa pozwala na swobodne użytkowanie rolety nawet przez 45 dni całkowitego braku słońca. Całość napędza cichy silnik radiowy, który nie potrzebuje żadnych kabli z domowej sieci 230V, dzięki czemu montaż przebiega bezinwazyjnie i bez konieczności kucia ścian.

Wizualnie roleta solarna jest niemal nie do odróżnienia od tradycyjnych modeli elektrycznych. Jej konstrukcja opiera się na standardowej aluminiowej kasecie i bocznych prowadnicach, a jedynym znakiem rozpoznawczym jest smukły, ciemny panel fotowoltaiczny o grubości około 1 cm. Przypomina on wąską, elegancką listwę w kolorze czarnym lub antracytowym, która dyskretnie wtapia się w linię skrzynki i z większej odległości staje się praktycznie niewidoczna.

Kiedy roleta solarna opłaca się najbardziej?

Największym atutem jest bezinwazyjny montaż, który nie wymaga prowadzenia instalacji elektrycznej ani kucia ścian – jest to idealne rozwiązanie do wykończonych już domów. Rolety te latem blokują ciepło przed szybą, obniżając koszty klimatyzacji, a zimą chronią przed stratami energii cieplnej. Są często wyposażone w rozwiązania antywłamaniowe (np. wieszaki Lock To Play) i co najważniejsze - działają nawet podczas awarii prądu w sieci.

Producenci oferują zazwyczaj długie gwarancje, sięgające nawet 7 lat na cały system napędowy.

Wady i ograniczenia:, czyli o czym musisz wiedzieć przed zakupem?

Mimo wielu zalet, rolety solarne mają swoje słabsze strony, które w portalu budowlanym musimy wskazać rzetelnie.

Wysoka cena początkowa. Koszt zakupu jest wyraźnie wyższy niż w przypadku modeli tradycyjnych.

Żywotność ogniw. Akumulator po około 5 -10 latach może wymagać wymiany, co wiąże się z wydatkiem rzędu 200-300 zł.

W miejscach skrajnie zacienionych lub przy silnym zabrudzeniu panelu (liście, gruby kurz), wydajność ładowania może drastycznie spaść.

Przy bardzo dużych przeszkleniach napędy bateryjne mogą mieć mniejszą moc niż ich sieciowe odpowiedniki.

Przegląd marek, koszty kupna i montażu rolet solarnych

Na polskim rynku dominuje kilku sprawdzonych producentów. Liderem w tej technologii jest francuski Bubendorff (np. seria MONO ID3/ID4 SOLAR), oferujący unikalne funkcje ruchomych lameli. Mocną pozycję ma również Somfy z napędami RS100 Solar io, oraz Fakro, specjalizujące się w roletach do okien dachowych (ARZ Solar).

Jeśli chodzi o koszty, ceny zaczynają się od kilku tysięcy złotych za sztukę wraz z montażem, zależnie od wymiarów okna i klasy napędu.

Warto wybierać autoryzowane serwisy i sprawdzone marki, ponieważ dostępność części zamiennych po latach będzie ważna dla utrzymania sprawności systemu.

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