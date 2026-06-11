Jak nowoczesne okna i drzwi ograniczają letni „dług energetyczny”

W tym kontekście odpowiednio dobrana stolarka okienno-drzwiowa, uzupełniona o zewnętrzne osłony przeciwsłoneczne, staje się jednym z najskuteczniejszych sposobów na ograniczenie zużycia energii. Takie podejście wpisuje się w ideę all-in-one, pozwalając nie tylko zmniejszyć zapotrzebowanie na klimatyzację nawet do 30%, ale dodatkowo zachować spójną estetykę projektu.

Autor: Aluprof/ Materiały prasowe

Ochrona przed słońcem – zanim dotrze do wnętrza

Nowoczesne okna i drzwi aluminiowe, jak MB-86N czy MB-79N, to pierwsza linia obrony przed upałem. Dzięki zaawansowanym przekładkom termicznym, precyzyjnej konstrukcji profili, bardzo dobremu uszczelnieniu oraz możliwości szklenia różnymi pakietami szklanymi o odpowiednich parametrach skutecznie redukują przenikanie ciepła do budynku. Bez wysokiej klasy stolarki efektywność klimatyzacji wyraźnie spada, temperatura w pomieszczeniach szybciej wzrasta, a system musi pracować intensywniej, co przekłada się na wyższe zużycie energii.

Uzupełnieniem tej bariery są inteligentne osłony przeciwsłoneczne, takie jak żaluzje fasadowe, rolety czy screeny. To one przejmują na siebie walkę z promieniowaniem słonecznym, blokując i rozpraszając od 80 do 90% promieni jeszcze przed szybą. Dopiero połączenie wysokiej klasy stolarki z odpowiednio dobranymi osłonami tworzy komplementarne rozwiązanie, które wpływa na redukcję zużycia energii na chłodzenie nawet o 30%.

O tym, dlaczego to właśnie okna i drzwi decydują o bilansie energetycznym, mówi ekspert Aluprof Michał Marcinowski, dyrektor rozwoju produktu systemów architektonicznych:

Stawiamy na kompleksowe podejście do komfortu termicznego budynków. Kluczem są nasze rozwiązania okienno-drzwiowe, które projektujemy z myślą o poprawie efektywności energetycznej w zgodzie z ideą zrównoważonego rozwoju. Ale same okna i drzwi to połowa sukcesu. Jeszcze większe oszczędności pojawia się, gdy stolarka współpracuje z osłonami przeciwsłonecznymi. Koncepcja all-in-one pozwala inwestorom uniknąć tzw. letniego długu energetycznego – zamiast płacić wysokie rachunki za prąd w okresie letnim, inwestujemy w pasywną ochronę, która zwraca się przez dziesięciolecia.

Koncepcja all-in-one w służbie rentowności inwestycji

Z perspektywy inwestora kluczowa jest nie tylko efektywność, ale także to, jak poszczególne elementy ze sobą współpracują. Wybór aluminiowych okien i drzwi w połączeniu z osłonami przeciwsłonecznymi jednego producenta gwarantuje spójność rozwiązań pod względem jakości, pełną komplementarność systemów oraz harmonijny design, w którym wszystkie elementy idealnie do siebie pasują. Jednocześnie zapewnia przewidywalność parametrów eksploatacyjnych, co ma kluczowe znaczenie dla długoterminowego planowania kosztów i efektywności inwestycji.

Okna i drzwi MB-79N i MB-86N zapewniają wysoką izolacyjność - latem zatrzymując chłód wewnątrz, zimą ograniczając straty ciepła. Z kolei drzwi tarasowe podnoszono-przesuwne MB-82HS czy przesuwne MB-Skyline Type S łączą duże przeszklenia z wysoką szczelnością i ochroną termiczną. Uzupełnieniem są np. roleto-screeny SkyTwin, które ograniczają nagrzewanie wnętrz i redukują ilość promieniowania słonecznego docierającego do środka, wspierając utrzymanie komfortowej temperatury latem.

Autor: Aluprof/ Materiały prasowe

Skuteczność podejścia all-in-one, czyli połączenia stolarki z osłonami, potwierdzają badania przeprowadzone przez Aluprof we współpracy z Politechniką Krakowską. Wykazały one, że zastosowanie połączenia rolet i okien aluminiowych poprawia efektywność energetyczną budynku oraz wspiera optymalizację kosztów eksploatacyjnych. Opuszczona roleta tworzy dodatkową warstwę powietrzną, która wzmacnia właściwości izolacyjne całej przegrody. Jak mówi Michał Marcinowski:

Budynek, który oszczędza sam, to dziś nie wizja, ale efekt świadomej decyzji inwestycyjnej. Wybór nowoczesnej stolarki aluminiowej – trwałej, o wysokich parametrach izolacyjnych i zintegrowanej z osłonami przeciwsłonecznymi sprawia, że obiekt zaczyna aktywnie zarządzać energią. Redukcja kosztów chłodzenia to w praktyce większa kontrola nad komfortem użytkowników, stabilniejsze koszty eksploatacji oraz rozwiązania, które wspierają długoterminową wartość inwestycji.

Ambasador precyzji – Szymon Marciniak

Twarzą kampanii „Let’s build a better place”, w której Aluprof promuje koncepcję all-in-one, jest międzynarodowy sędzia piłkarski, Szymon Marciniak. Jego postać idealnie oddaje filozofię marki – pełną kontrolę, szybkość reakcji i bezbłędne decyzje. Tak jak sędzia panuje nad przebiegiem meczu, tak rozwiązania Aluprof pozwalają „dyktować warunki” pogodzie, zapewniając komfort termiczny przy minimalnych kosztach eksploatacji.