Podlasie kryje niezwykły szlak: Kraina Otwartych Okiennic to historia zaklęta w zdobieniach domów

Kraina Otwartych Okiennic - co to jest?

Kraina Otwartych Okiennic to magiczny szlak na Podlasiu. Miejsca, które tam można zobaczyć to esencja tego regionu.

Jak podkreślają przedstawiciele Podlaskiej Organizacji Turystycznej, Kraina Otwartych Okiennic to przede wszystkim wyjątkowa drewniana architektura, niezwykłe snycerskie zdobienia i kolorowe – zawsze otwarte – okiennice. Niespotykane w innych regionach Polski ornamenty wywodzą się z rosyjskiego budownictwa ludowego. Region ten zamieszkuje głównie ludność prawosławna, która nadal kultywuje swój folklor, widoczny nie tylko w zabudowie, ale też obrzędowości i gwarze.

Kraina Otwartych Okiennic - mapa

Malownicze drewniane domki, jakie można zobaczyć we wspomnianych wsiach mają jedną wspólną cechę – wspaniałe, zawsze otwarte i kolorowe okiennice. Do tego niezwykłe ornamenty, jakimi przyozdabia się domy są charakterystyczne właśnie dla tej okolicy.

Trzcianka, Soce i Puchły to wsie usytuowane na południe od Białegostoku. Mówią, że to trzy bajkowe wręcz wioski. Spacer po nich jest jak spacer w przeszłość.

Kolorowe cerkwie na Podlasiu

Kraina Otwartych okiennic na Podlasiu to jednak nie tylko drewniane domy ale także bardzo ciekawe przykłady innej drewnianej architektury – mowa o cerkwiach, bo większość mieszkającej tu ludności jest właśnie wyznania prawosławnego.

Na szczególną uwagę zasługuje cerkiew w Trześciance. Jest intensywnie zielona. To cerkiew parafialna pw. Św. Michała Archanioła z 1864 roku

W Puchłach z kolei świątynia ma kolor niebieski. To cerkiew pod wezwaniem Opieki Matki Bożej, uważana za jedną z najpiękniejszych na tych terenach.

Cerkwie nie są otwarte przez cały czas. Można do nich wejść najczęściej podczas niedzielnego nabożeństwa.

Kraina Otwartych Okiennic i atrakcje w pobliżu

Kraina Otwartych Okiennic jest piękna, ale warto tez odwiedzić pobliskie wsie – Ciełuszki, Pawły, Dawidowicze, Ryboły, Ploski, Plutycze. Tam również można zobaczyć, stare zdobione drewniane domy, przydrożne krzyże i cerkwie.

Jedną z atrakcji tego regionu stanowi też stalowy 120-metrowy „wędrujący most” nad Narwią. Stoi między miejscowościami Ryboły i Ploski. Jego przęsła pochodzą z tzw. mostu ferdońskiego, zbudowanego przez Niemców w 1893 r. na Wiśle w Bydgoszczy i wysadzonego z końcem II wojny światowej przez wycofujące się wojska niemieckie. Pozostałe elementy tego samego mostu znajdują się m.in. nad Odrą, Bugiem i Sanem.