Szyby zespolone – standard w stolarce okiennej. W oknach wysokiej jakości oszczędzają energię, wyciszają i zapewniają bezpieczeństwo

Szyby stanowią 70% powierzchni okien. Dzięki nim do wnętrz mieszkalnych dociera światło dzienne. Współczesne szyby muszą też izolować cieplnie i akustycznie. Dodatkowo, w określonych przypadkach, muszą zabezpieczać wnętrze przed włamaniem, a także czasem spełniać rolę... grzejników.

Szyby zespolone – wynalazek, który zmienił okna

Najważniejszą funkcją okien jest doświetlenie pomieszczeń znajdujących się wewnątrz budynków. Jednocześnie muszą one stanowić barierę oddzielającą wnętrze domu od warunków panujących na zewnątrz. Z tych też względów okno spełnia niezwykle złożone i – wydawałoby się – wzajemnie wykluczające się zadania.

Współczynnik przenikalności cieplnej U zwykłej, pojedynczej szyby okiennej o grubości 4 mm wynosi aż 5,8 W/m²K. Stosowanie okien z podwójnymi skrzydłami: zewnętrznym i wewnętrznym, oddzielonych przestrzenią powietrzną, poprawia nieco ten współczynnik. Należy jednak pamiętać, że przez okna ucieka 30–40% ciepła z wnętrz mieszkalnych. Poszukiwanie jak najlepszych rozwiązań doprowadziło kilkadziesiąt lat temu do stworzenia szyby zespolonej. Dzięki temu wynalazkowi zlikwidowano największą wadę oszklenia. Dodatkowe innowacje poprawiły także inne parametry szkła okiennego. Dzisiaj szyba zespolona stała się standardem.

Jakość w pakiecie

Szyby zespolone, zwane też pakietami szybowymi, to zestaw dwóch, dziś częściej trzech, a nawet czterech tafli szklanych oddzielonych ramkami dystansowymi. Przestrzenie pomiędzy taflami szklanymi (komory) wypełnione są gazem. W ramce dystansowej znajduje się pochłaniacz wilgoci, dzięki któremu gaz wypełniający przestrzeń pomiędzy taflami szklanymi pozostaje cały czas suchy. W standardowych szybach zespolonych przestrzenie międzyszybowe wypełnione są suchym powietrzem. W szybach termoizolacyjnych wypełnieniem są gazy szlachetne, np. argon, krypton lub ich mieszanina.

Jakość pakietu szybowego zależy od typu szkła, liczby i rozstawu tafli, materiału oraz sposobu połączenia ramek dystansowych z taflami szkła.

Po pierwsze – szkło. Może być zwykłe, typu float, ale to zbyt mało. W oknach najwyższej jakości wymagane jest szkło funkcyjne, niskoemisyjne, bezpieczne i antywłamaniowe.

Może być zwykłe, typu float, ale to zbyt mało. W oknach najwyższej jakości wymagane jest szkło funkcyjne, niskoemisyjne, bezpieczne i antywłamaniowe. Po drugie – trwałość. Decyduje o niej jakość wykonania uszczelnienia części brzegowej. Uzyskuje się to poprzez zgrzewanie, lutowanie lub za pośrednictwem organicznego materiału uszczelniającego.

Decyduje o niej jakość wykonania uszczelnienia części brzegowej. Uzyskuje się to poprzez zgrzewanie, lutowanie lub za pośrednictwem organicznego materiału uszczelniającego. Po trzecie – najwyższe parametry użytkowe. Pakiet szybowy najwyższej jakości uchroni przed utratą ciepła zimą, upałem latem, nadmiernym hałasem z zewnątrz i poprawi bezpieczeństwo.

Współcześnie produkowane ramy skrzydeł okiennych ze wszystkich materiałów umożliwiają instalację zestawów szyb zespolonych o różnych szerokościach. Kupując okna, możemy więc dobrać odpowiedni do warunków użytkowania pakiet szybowy najwyższej jakości.

Dariusz Zabielski, Dyrektor Handlowy w firmie Domel Sp. z o.o.

Współczesne okna to zaawansowane technologicznie konstrukcje, w których pakiet szybowy odgrywa kluczową rolę dla efektywności energetycznej całego produktu. Nowoczesne szyby zespolone nie tylko skutecznie ograniczają straty ciepła, ale również wpływają na komfort akustyczny, bezpieczeństwo oraz estetykę wnętrz. Coraz większe znaczenie mają dziś rozwiązania oparte na powłokach selektywnych, ciepłych ramkach dystansowych i wysokiej jakości gazach szlachetnych, które pozwalają osiągać bardzo dobre parametry izolacyjne przy zachowaniu maksymalnego dostępu światła dziennego. Z perspektywy producenta widzimy wyraźnie, że klienci oczekują dziś nie tylko trwałości, ale przede wszystkim realnych oszczędności i komfortu użytkowania przez długie lata.

Tafla tafli nierówna

W szybach zespolonych wysokiej jakości nie stosuje się już standardowego szkła typu float. Tutaj standardem jest szkło niskoemisyjne (termofloat). Tafle są jednostronnie pokrywane cienką warstwą metaliczną. Odbija ona promieniowanie cieplne, ograniczając w okresie zimowym ucieczkę ciepła z pomieszczeń przez powierzchnię szyby.

Napylanie metaliczne może składać się z kilku warstw tlenków metali, czystego srebra oraz innych związków metalicznych, dzięki którym można uzyskać bardzo wysoki stopień odbicia promieniowania cieplnego. Wysoki współczynnik odbijania ciepła jest jednak okupiony częściową utratą przepuszczalności światła. Ważne jest więc zrównoważenie i odpowiedni dobór parametrów.

Tafle szklane w pakiecie wysokiej jakości zapewniają też bezpieczeństwo użytkowania dzięki zwiększeniu wytrzymałości i odporności na uderzenia. Powszechne jest stosowanie szkła hartowanego i szkła bezpiecznego. Pierwsze z nich ma zwiększoną wytrzymałość nie tylko na czynniki mechaniczne, ale także na naprężenia związane ze zmianami temperatury. Hartowane szkło ma bardzo twarde powierzchnie zewnętrzne i „miękki” rdzeń. Powstałe w wyniku tego naprężenia w strukturze szkła powodują podczas rozbicia rozpadnięcie się tafli szklanej na niewielkie, tępo zakończone kawałki.

Szkło hartowane nazywane jest jednowarstwowym szkłem bezpiecznym, w odróżnieniu od bezpiecznego szkła wielowarstwowego. Idea polega na sklejeniu ze sobą dwóch lub większej liczby tafli za pomocą odpornej na rozerwanie, sprężystej folii o wysokiej przezroczystości. Folia stanowi zbrojenie zwiększające odporność na przebicie. Jeśli jednak dojdzie do rozbicia, zabezpiecza przed odpadaniem odłamków i odprysków szkła.

Szyby do zadań specjalnych mogą być również odporne na przebicie pociskami z broni palnej, zniszczenie detonacją czy też zapobiegać rozprzestrzenianiu się pożaru.

Szyby zespolone o właściwościach tłumiących hałas różnią się od zwykłych szyb zespolonych zwiększoną grubością lub liczbą tafli, zastosowaniem szkła wielowarstwowego, zwiększonym rozstawem pomiędzy taflami oraz zastosowaniem do wypełnienia przestrzeni międzyszybowej gazu ciężkiego. Na zwiększenie dźwiękochłonności wpływa też zmiana proporcji wymiarów okna przy zachowaniu jego powierzchni. Okna o kształcie zbliżonym do kwadratu lepiej tłumią hałas.