Choć uwagę inwestorów często przyciągają profile i wygląd stolarki, to właśnie pakiet szybowy w największym stopniu wpływa na parametry użytkowe okna. Odpowiednio dobrane przeszklenie pozwala ograniczyć straty energii, poprawić komfort akustyczny, zwiększyć bezpieczeństwo i lepiej wykorzystać światło dzienne.

Nowoczesne szkło – podstawa energooszczędnego okna

Współczesne pakiety szybowe produkowane są głównie ze szkła typu float, które charakteryzuje się idealnie gładką powierzchnią i wysoką przejrzystością. Najważniejszym krokiem w rozwoju stolarki okiennej było jednak zastosowanie szyb zespolonych oraz powłok niskoemisyjnych.

Nowoczesne szyby termoizolacyjne posiadają specjalne warstwy metali szlachetnych, które odbijają ciepło z powrotem do wnętrza budynku, ograniczając straty energii. Przestrzenie między taflami wypełnia się gazami szlachetnymi, najczęściej argonem lub kryptonem, które poprawiają izolacyjność cieplną.

Dzięki temu współczynnik przenikania ciepła Ug nowoczesnych pakietów szybowych może wynosić nawet 0,5–0,7 W/m²K, podczas gdy dawne pojedyncze szyby osiągały około 5,8 W/m²K.

Pakiety dwu- i trzyszybowe

Standardem w nowych domach są obecnie pakiety trzyszybowe. Składają się one z trzech tafli szkła oddzielonych ramkami dystansowymi. Takie rozwiązanie skutecznie ogranicza ucieczkę ciepła i poprawia komfort użytkowania pomieszczeń.

Coraz częściej producenci stosują również tzw. ciepłe ramki dystansowe wykonane z materiałów o niskiej przewodności cieplnej. Ograniczają one powstawanie mostków termicznych przy krawędziach szyb i zmniejszają ryzyko wykraplania się wilgoci.

Cisza we wnętrzach – szyby akustyczne

Pakiety szybowe mogą skutecznie chronić także przed hałasem z ulicy, torowisk czy lotnisk. Szyby dźwiękochłonne wykorzystują tafle o różnej grubości, większe odstępy między szybami oraz specjalne folie akustyczne.

W standardowych oknach izolacyjność akustyczna wynosi zwykle 30–32 dB. Specjalistyczne pakiety akustyczne mogą osiągać ponad 45 dB, co wyraźnie poprawia komfort mieszkańców w głośnym otoczeniu.

Bezpieczeństwo i ochrona przed włamaniem

Nowoczesne przeszklenia zwiększają również bezpieczeństwo użytkowników. W oknach stosuje się szkło hartowane lub laminowane, określane jako szkło bezpieczne. Po rozbiciu nie rozpada się ono na ostre odłamki albo pozostaje przyklejone do specjalnej folii.

Pakiety antywłamaniowe wykorzystują wielowarstwowe szkło laminowane o podwyższonej odporności na rozbicie. Im wyższa klasa odporności szyby, tym trudniej sforsować okno i dostać się do wnętrza budynku.

Szyby przeciwsłoneczne i prywatność

Duże przeszklenia wymagają dziś także ochrony przed nadmiernym nagrzewaniem pomieszczeń. W tym celu stosuje się szkło przeciwsłoneczne lub selektywne, które ogranicza przenikanie energii słonecznej przy zachowaniu wysokiego dostępu światła dziennego.

W łazienkach, strefach wejściowych czy gabinetach wykorzystuje się natomiast szkło ornamentowe, matowe lub mleczne, zapewniające prywatność bez konieczności ograniczania dostępu naturalnego światła.

Inteligentne technologie w szybach

Coraz większą popularność zdobywają również rozwiązania inteligentne. Nowoczesne szkło może zmieniać stopień przejrzystości pod wpływem prądu, pełnić funkcję ogrzewania lub współpracować z automatyką budynku.

Takie technologie są dziś stosowane nie tylko w biurowcach, ale coraz częściej także w nowoczesnych domach jednorodzinnych.

