Okna ze szprosami – detal, który zmienia charakter elewacji

Jeszcze kilkanaście lat temu traktowane były jako relikt przeszłości. Dziś coraz częściej pojawiają się w nowoczesnych projektach – nie tylko w stylizowanych dworkach czy domach inspirowanych architekturą angielską, ale także w bardziej współczesnych realizacjach. Okna ze szprosami potrafią uporządkować elewację i nadać proporcje całego budynku. Ale – i to warto podkreślić – nie jest to rozwiązanie uniwersalne.

Czym właściwie są i jaką pełnią funkcję szprosy?

Szprosy, nazywane również szczeblinami, to elementy dzielące powierzchnię okna na mniejsze części. Dawniej miały znaczenie konstrukcyjne – wynikało to z ograniczeń technologicznych produkcji szkła. Dziś ich rola jest zupełnie inna. W większości przypadków pełnią funkcję dekoracyjną.

W praktyce można wyróżnić trzy podstawowe typy:

szprosy konstrukcyjne – dzielą okno na osobne pola z oddzielnymi szybami,

szprosy międzyszybowe – umieszczone wewnątrz pakietu szybowego,

szprosy naklejane – montowane na powierzchni szyby.

Każde z tych rozwiązań daje nieco inny efekt wizualny i użytkowy. I trzeba przyznać – różnice są odczuwalne.

Warto wiedzieć, że w wielu przypadkach szprosy można zastosować także w istniejących już oknach – dotyczy to przede wszystkim modeli naklejanych, które montuje się bez ingerencji w konstrukcję pakietu szybowego. To rozwiązanie bywa wybierane przy modernizacjach lub wtedy, gdy inwestor chce zmienić wygląd elewacji bez wymiany stolarki.

Możliwości personalizacji są dziś dość szerokie. Producenci oferują różne szerokości listew, układy podziałów – od klasycznych, symetrycznych krzyżowych kompozycji po bardziej dekoracyjne, nieregularne warianty – a także dopasowanie kolorystyczne do ramy okiennej. Trzeba jednak mieć świadomość, że nie każdy system okienny i nie każdy producent zapewnia pełną dowolność. W przypadku szprosów międzyszybowych czy konstrukcyjnych ich zastosowanie musi być przewidziane już na etapie zamówienia okna, a dostępne opcje zależą od konkretnej oferty i technologii produkcji.

Okna dzielone czy pełne – gdzie w tym wszystkim miejsce szprosów?

Szprosy to tylko jeden ze sposobów podziału okna. W szerszym ujęciu inwestorzy stają przed wyborem: okna dzielone czy pełne.

Okna dzielone lepiej wpisują się w architekturę klasyczną. Porządkują elewację, nadają jej rytm i często podkreślają detale wykończeniowe. Mogą być symetryczne albo bardziej dekoracyjne – wszystko zależy od projektu.

Z kolei okna pełne, czyli bez widocznych podziałów, to domena nowoczesnych realizacji. Dają więcej światła, optycznie powiększają przestrzeń i sprawiają, że bryła budynku wydaje się lżejsza. W salonach, kuchniach czy jadalniach takie rozwiązania często okazują się po prostu bardziej funkcjonalne.

W praktyce coraz częściej stosuje się rozwiązania mieszane. Duże przeszklenia w strefie dziennej i bardziej podzielone okna w innych częściach domu – to kompromis, który dobrze się sprawdza.

Porada eksperta Dariusz Zabielski, dyrektor handlowy w firmie DOMEL Sp. z o.o. W przypadku okien ze szprosami kluczowe jest zrozumienie, że mamy do czynienia przede wszystkim z decyzją estetyczną, a nie konstrukcyjną. Szprosy nie poprawiają parametrów okna, a w niektórych wariantach mogą je wręcz minimalnie obniżać, szczególnie gdy mówimy o podziałach konstrukcyjnych. Dlatego ich wybór powinien być świadomy i dopasowany do charakteru budynku, a nie traktowany jako uniwersalny dodatek. W praktyce największy sens mają dziś szprosy międzyszybowe, które pozwalają zachować efekt wizualny przy niewielkim wpływie na izolacyjność i funkcjonalność okna. Szprosy konstrukcyjne natomiast znajdują uzasadnienie głównie w projektach stylizowanych lub objętych wymogami konserwatorskimi, gdzie liczy się autentyczność podziałów. Warto też zwrócić uwagę na proporcje, źle dobrana szerokość lub układ szprosów potrafi zaburzyć odbiór całej elewacji. To detal, który działa tylko wtedy, gdy jest spójny z architekturą budynku i jego skalą

Estetyka kontra funkcjonalność – gdzie leży kompromis?

Warto mieć na uwadze fakt, że szprosy istotnie wpływają na ilość światła wpadającego do wnętrza. W przypadku podziałów konstrukcyjnych różnica jest wyraźna. Więcej elementów oznacza mniej światła i bardziej rozdrobniony widok za oknem.

Z drugiej strony dobrze zaprojektowane podziały mogą znacząco poprawić odbiór całej elewacji. Czasem duża, jednolita tafla szkła wygląda po prostu zbyt ciężko albo zaburza proporcje budynku. I wtedy szprosy zamiast przeszkadzać, wprowadzają rytm i porządek, a także nadają nadają oknom naturalną perspektywę.

Warto też pamiętać o praktyce użytkowania. Szprosy naklejane mogą utrudniać mycie, zbierać zabrudzenia i wymagać większej uwagi. Międzyszybowe są pod tym względem wygodniejsze, choć zwykle droższe.

Kiedy warto zastosować szprosy?

Najlepiej sprawdzają się tam, gdzie architektura wymaga podziałów. W domach tradycyjnych, rustykalnych, stylizowanych – to właściwie naturalny wybór. Podobnie w budynkach objętych nadzorem konserwatorskim, gdzie liczy się zgodność z historycznym charakterem.

W nowoczesnych projektach ich zastosowanie wymaga większej ostrożności. Źle dobrane mogą wyglądać przypadkowo, a nawet zaburzyć minimalistyczny charakter budynku. Ale dobrze zaprojektowane – potrafią dodać lekkości i przełamać surowość formy.

Szprosy to detal, który może całkowicie zmienić odbiór budynku, ale tylko wtedy, gdy jest dobrze przemyślany. Wybór między oknami dzielonymi a pełnymi, a także decyzja o zastosowaniu szprosów, powinny wynikać z projektu architektonicznego, funkcji pomieszczeń i oczekiwanego efektu wizualnego. Nie ma tu jednego schematu, dlatego kierujmy się zasadą, która sprawdza się zawsze: liczy się spójność.