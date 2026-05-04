Do oferty firmy dołączają nowe modele okien klapowo-obrotowych: VELUX GNL (drewniane) oraz VELUX GNU (drewniano-poliuretanowe, nie wymagające konserwacji, odporne na wilgoć).

Okno klapowo-obrotowe – panoramiczny widok bez ograniczeń

W oknach klapowo-obrotowych skrzydło otwiera się na zewnątrz nawet do 45°. Taka konstrukcja pozwala w pełni korzystać z widoku i daje poczucie większej przestrzeni wewnątrz pomieszczenia. Dla jeszcze większej wygody, okna wyposażone są w podwójny system otwierania: uchwyt otwierający w górnej części skrzydła oraz dodatkowo, klamka na dole. Okno można także obrócić o 180°, co umożliwia bezpieczne i wygodne mycie zewnętrznej szyby od wewnątrz pomieszczenia.

Okna klapowo-obrotowe VELUX dostępne są w wielu różnych rozmiarach, co pozwala dopasować je do układu i funkcji pomieszczenia. Niezależnie od wymiaru, ich konstrukcja sprzyja lepszemu doświetleniu wnętrza i sprawia, że poddasze staje się bardziej przestronne i wygodne w codziennym użytkowaniu.

Nowe modele okien klapowo-obrotowych wyposażone są w trzyszybowy pakiet 64 z powłokami antyroszeniową i łatowozmywalną. Zastosowana powłoka antyroszeniowa ogranicza skraplanie się pary wodnej na zewnętrznej powierzchni szyby, poprawiając komfort użytkowania i jakość widoku. Rozwiązanie to zostało wyróżnione w kategorii „Innowacje” podczas DACH Forum 2026. Z kolei powłoka łatwozmywalna ułatwia utrzymanie szyb w czystości. Zabrudzenia ulegają rozkładowi pod wpływem promieni UV, a dzięki właściwościom hydrofilnym powierzchni są łatwo spłukiwane przez deszcz. To praktyczne udogodnienie doceniane przez użytkowników.

Dzięki konstrukcji ThermoTechnologyTM, okna zapewniają także bardzo dobre parametry izolacyjne (Uw = 1,0 W/m²K, Ug = 0,6 W/m²K), co przekłada się na skuteczną ochronę przed stratami ciepła i wyższy komfort termiczny na poddaszu.

Kompletny system komfortu: światło, powietrze i prywatność pod kontrolą

Dla jeszcze większego komfortu, okna klapowo-obrotowe warto wyposażyć w rolety zewnętrzne i wewnętrzne. To rozwiązanie pozwala precyzyjnie zarządzać nie tylko dopływem świeżego powietrza, ale także światłem i atmosferą we wnętrzu - o każdej porze dnia.

Komfort w nowoczesnym domu nie jest już dodatkiem ani luksusem. Coraz częściej staje się podstawowym oczekiwaniem – zarówno przy budowie nowego domu, jak i podczas modernizacji istniejącej przestrzeni. Nowa oferta VELUX Polska odpowiada na te potrzeby, udostępniając okna klapowo-obrotowe z szybą 64 w podstawowej ofercie, dla znacznie szerszego grona użytkowników. To propozycja dla tych, którzy szukają rozwiązań trwałych, wygodnych i realnie poprawiających jakość codziennego życia.