Ogródki działkowe jak grodzone osiedla - nie przejdziesz

Często to tereny w centrum miast, ale niedostępne dla ludzi - strzegą ich brama, furtka, zamek na klucz i kłódka. jeśli nie w dzień, to wieczorem. Stąd rodzinne ogrody działkowe czasem poddawane są krytyce - że pod tym jednym względem przypominają strzeżone grodzone osiedla w miastach. I inni nie mogą przez ten teren przejść. Niestety! Co więcej, to też może być niebezpieczne - bo jak ma tu dojechać karetka lub straż pożarna?

Sprawdźmy, co mówi prawo. Czy bramy do ROD-ów powinny być otwarte, czy zamknięte? Otóż kluczowe są tu te akty prawne.

Ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych

Regulamin ROD. Wzór takiego regulaminu przygotował Związek Działkowców 1 października 2015 roku ze zmianami wprowadzonymi w dniu 28 czerwca 2018 roku

Co jest w przepisach?

Kwestie bezpieczeństwa na terenie ROD znajdziemy w kilku punktach.

USTAWA z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych.

Art. 4.:

"ROD są urządzeniami użyteczności publicznej, służącymi zaspokajaniu wypoczynkowych, rekreacyjnych i innych potrzeb socjalnych członków społeczności lokalnych poprzez zapewnienie im powszechnego dostępu do ROD oraz działek dających możliwość prowadzenia upraw ogrodniczych na własne potrzeby, a także podniesienie standardów ekologicznych otoczenia.

Art. 11.

2. Podział gruntu na teren ogólny i działki, budowa infrastruktury ogrodowej oraz zagospodarowanie ROD należy do stowarzyszenia ogrodowego.

3. Infrastruktura ogrodowa stanowi własność stowarzyszenia ogrodowego, z zastrzeżeniem art. 49 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459, 933 i 1132).

Regulamin ROD zawiera też taką informację:

ROD stanowi wydzielony obszar lub obszary przeznaczone na cele rodzinnych ogrodów działkowych, składające się z działek i terenu ogólnego, służące do wspólnego korzystania przez działkowców, infrastrukturę ogrodową.

Ale w paragrafie 3 czytamy:

ROD są urządzeniami użyteczności publicznej, służącymi zaspokajaniu wypoczynkowych, rekreacyjnych i innych potrzeb socjalnych członków społeczności lokalnych poprzez zapewnienie im powszechnego dostępu do ROD oraz działek dających możliwość prowadzenia ogrodniczych na własne potrzeby, a także podniesienie standardów ekologicznych otoczenia.

Paragraf 22, dotyczący bezpieczeństwa w ROD brzmi z kolei tak:

1. Zarząd ROD obowiązany jest do działania na rzecz bezpieczeństwa w ROD. W tym celu zarząd ROD przedstawia walnemu zebraniu ROD propozycje dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa na terenie ROD.

2. Propozycje, o których mowa w ust. 1, uwzględniają w szczególności możliwość monitorowania ROD, jego ochrony we własnym zakresie lub podmiot, przez posiadający koncesję budowy urządzeń służących bezpieczeństwu (oświetlenie, łączność), a także współpracę z organami porządkowymi.

A w rozdziale 4, dotyczącym zagospodarowanie ROD, jest już precyzyjnie podane ogrodzenie.

§ 31 [Infrastruktura ogrodowa] 1. Infrastrukturę ogrodową stanowią urządzenia, będące własnością PZD, służące do wspólnego używania przez osoby korzystające z działek oraz do prawidłowego funkcjonowania ROD, a w szczególności: 1) ogrodzenie zewnętrzne, 2) aleje i drogi ogrodowe.

Czy te przepisy jasno oznaczają, że zarządcy ROD mogą zamykać bramy do ogródków dla osób postronnych?

ROD - kto decyduje, czy brama jest zamknięta?

Z pytaniem, jak to powinno być z tymi ogrodzeniami i bramami - ma być przejście i możliwy wjazd, czy nie, zwrócił się do miasta działkowiec z Olsztyna. Oto jaką otrzymał odpowiedź:

- Odpowiedzialność za decyzje dotyczące zamknięcia czy otwarcia bram spoczywa na zarządach poszczególnych ROD. To właśnie oni podejmują decyzje w tej sprawie i ustalają zasady funkcjonowania ogrodów działkowych. Wiele zależy od indywidualnego podejścia i oceny zagrożeń przez zarządców, którzy muszą znaleźć balans między zapewnieniem bezpieczeństwa a swobodnym dostępem mieszkańców i służb ratunkowych - odpowiedzieli na to pytanie urzędnicy na stronie olsztyn.com.

Budowa dodatkowych furtek jest zabroniona

O czym więc warto pamiętać i gdzie szukać odpowiedzi na pytania: brama zamknięta czy otwarta, teren ROD dostępny czy nie? Oto rady.

Ogrodzenie zewnętrzne ROD (wraz z bramami i furtkami) to infrastruktura ogrodowa – własność stowarzyszenia (PZD lub innego). Nie wolno jej samowolnie zmieniać.

Zabrania się budowania dodatkowych bram lub furtek w ogrodzeniu zewnętrznym (nawet jeśli ogrodzenie działki pokrywa się z zewnętrznym). To jeden z wyraźnych zakazów w § 68 regulaminu PZD (punkt dotyczący naruszania infrastruktury). Naruszenie może prowadzić do upomnień, kosztów naprawy lub nawet wypowiedzenia umowy dzierżawy działki.

Zamykanie bramy i dostęp — decyduje zarząd konkretnego ROD. Często bramy są zamykane (zwłaszcza na noc lub poza sezonem), a klucze/piloty mają tylko upoważnieni działkowcy i zarząd. Wjazd pojazdów jest na ogół ograniczony lub zabroniony bez zgody (wyjątki: materiały budowlane, nawozy itp. na zasadach ustalonych przez walne zebranie).

Dostęp służb ratunkowych (pogotowie, straż pożarna, policja) musi być zapewniony. Zamknięte bramy nie mogą blokować interwencji – zarząd ROD ponosi odpowiedzialność za zapewnienie dostępu w sytuacjach awaryjnych. Wiele ogrodów ma procedury (np. skrzynki z kluczami, monitoring, dyżurny).

Przejście piesze — reguluje zarząd ROD (często furtki otwarte w określonych godzinach lub na stałe dla pieszych). Brak jednolitych przepisów krajowych – wszystko zależy od regulaminu i uchwał walnego zebrania Twojego ogrodu.

Sprawdź regulamin swojego ROD (powinien być dostępny na tablicy ogłoszeń lub u zarządu) oraz uchwały dotyczące bram/wjazdu.

