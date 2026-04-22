Koszt ogrodzenia murowanego 2026 – ile zapłacisz za metr?

Zalety i wady ogrodzenia murowanego

Ogrodzenie murowane to jedno z najtrwalszych rozwiązań dostępnych na rynku. Wykonane z bloczków betonowych lub pustaków, charakteryzuje się wysoką odpornością na warunki atmosferyczne, uszkodzenia mechaniczne oraz upływ czasu. Dobrze wykonany fundament i solidna konstrukcja sprawiają, że ogrodzenie może służyć przez dziesięciolecia bez konieczności większych napraw.

Kolejną zaletą jest estetyka. Ogrodzenia murowane można wykończyć na wiele sposobów – od tynku, przez kamień, po nowoczesne bloczki architektoniczne. Zapewniają także wysoki poziom prywatności i tłumienie hałasu, co ma znaczenie przy ruchliwych drogach.

Największą wadą ogrodzeń murowanych jest ich cena. To jedno z najdroższych rozwiązań – koszt za metr bieżący w 2026 roku jest znacznie wyższy niż w przypadku paneli czy siatki.

Drugim minusem jest czas realizacji. Budowa wymaga wykonania fundamentów, murowania oraz wykończenia, co wydłuża inwestycję. Dodatkowo ewentualne błędy wykonawcze mogą skutkować pęknięciami i kosztownymi naprawami.

Cennik ogrodzenia murowanego 2026 – koszt różnych materiałów

W 2026 r. koszt wykonania ogrodzenia murowanego wynosi przeciętnie ok. 400–1200 zł/mb z montażem. Na cenę wpływa przede wszystkim wybrany budulec:

Bloczki betonowe (podstawowe, gładkie): ok. 450–700 zł/mb

Bloczki betonowe (lepsze / architektoniczne): ok. 700–1200 zł/mb

Ogrodzenie lane (beton wylewany): ok. 300–500 zł/mb

Bloczki łupane (imitacja kamienia): ok. 800–1300 zł/mb

Cegła klinkierowa (klasyczna): ok. 800–1500 zł/mb

Kamień naturalny (np. granit, piaskowiec): ok. 1200–2000 zł/mb

Ogrodzenie mieszane (słupki murowane + przęsła metalowe): ok. 600–1200 zł/mb.

Warto zauważyć, że firmy na ogół podają ceny bez dodatkowych kosztów, jak koszt wykonania fundamentu (100–250 zł/mb) i cena robocizny (150–450 zł/mb).

W ostatnich latach ceny ogrodzeń systematycznie rosły, głównie przez wzrost kosztów materiałów i robocizny. Jeszcze kilka lat temu standardowe realizacje były wyraźnie tańsze, a dziś często przekraczają 800 zł/mb. Trend wzrostowy utrzymuje się również w 2026 roku.

Czy warto budować samodzielnie, czy lepiej zlecić fachowcom?

Budowa ogrodzenia murowanego samodzielnie może obniżyć koszty, ale wymaga doświadczenia i odpowiedniego sprzętu. Błędy w fundamentach lub murowaniu mogą prowadzić do poważnych problemów konstrukcyjnych. W praktyce większość inwestorów decyduje się na ekipę fachowców, co zwiększa koszt, ale zapewnia trwałość i poprawne wykonanie.

Materiał powstał przy wykorzystaniu AI.

