Ceny furtek ogrodzeniowych 2026 – ile kosztuje furtka? Sprawdź cennik

Rodzaje furtek ogrodzeniowych na polskim rynku

Na polskim rynku dominują obecnie furtki metalowe, panelowe oraz nowoczesne konstrukcje aluminiowe. Najpopularniejsze są furtki panelowe, które stanowią uzupełnienie ogrodzeń systemowych – są stosunkowo tanie, łatwe w montażu i dobrze zabezpieczone przed korozją dzięki ocynkowaniu i malowaniu proszkowemu. Alternatywą są furtki klasyczne stalowe z profili zamkniętych, często wybierane do bardziej reprezentacyjnych ogrodzeń posesji.

Coraz większą popularność zdobywają także furtki premium – aluminiowe lub stalowe o podwyższonej estetyce, często z wypełnieniem pełnym lub dekoracyjnym. Różnią się one nie tylko wyglądem, ale również trwałością, wagą oraz odpornością na warunki atmosferyczne. Wybór konkretnego typu wpływa bezpośrednio na cenę – od prostych modeli siatkowych po zaawansowane systemy z automatyką.

Cennik furtek ogrodzeniowych 2026

Furtka panelowa podstawowa (bez okuć) – ok. 200 zł

Furtka panelowa ekonomiczna kompletna – 400–600 zł

Furtka panelowa premium – 700–900 zł

Furtka panelowa standard 1 m – 700–1300 zł

Furtka panelowa z montażem – 1000–2500 zł

Furtka metalowa najtańsza (marketowa) – od 550 zł

Furtka metalowa solidna – od 800 zł

Furtka panelowa systemowa – od 800–1500 zł

Furtka stalowa ocynkowana 100 cm – ok. 1200 zł

Furtka stalowa ocynk + RAL 100 cm – ok. 1350 zł

Furtka stalowa 123 cm – ok. 1400–1500 zł

Furtka stalowa 143 cm – ok. 1500–1600 zł

Furtka stalowa 163 cm – ok. 1600–1800 zł

Furtka stalowa 183 cm – ok. 1700–1850 zł

Furtka stalowa 203 cm – ok. 1850–1950 zł

Furtka szeroka 120 cm – ok. 1300–1450 zł

Furtka szeroka 120 cm (wyższa) – ok. 1500–1700 zł

Furtka szeroka premium – ok. 1700–1900 zł

Furtka designerska panelowa – ok. 4500 zł

Furtka z automatyką (segment premium) – powyżej 2000 zł

W ostatnich latach ceny furtek ogrodzeniowych systematycznie rosły, głównie ze względu na wzrost kosztów stali i transportu. Jeszcze kilka lat temu podstawowe modele można było kupić znacznie taniej, natomiast obecnie standardem stały się wyższe widełki cenowe. W 2026 roku rynek stabilizuje się, ale nadal widać wyraźne różnice między segmentem ekonomicznym a premium.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze furtki ogrodzeniowej?

Wybierając furtkę ogrodzeniową, należy zwrócić uwagę przede wszystkim na jakość materiału, zabezpieczenie antykorozyjne oraz solidność konstrukcji. Istotne są także elementy takie jak zawiasy, zamek i dopasowanie do reszty ogrodzenia. Warto również uwzględnić sposób montażu oraz ewentualne dodatkowe funkcje, jak automatyka czy domofon, które mogą znacząco wpłynąć na komfort użytkowania.

