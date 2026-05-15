Ceny działek ROD 2026. Ile zapłacisz za wymarzony ogródek działkowy?

Murator Ogroduje #3: Jak w prosty sposób odświeżyć drewniany płot?

Czym są działki ROD i dlaczego są tak popularne?

Działki ROD, czyli Rodzinne Ogrody Działkowe, to wydzielone tereny zielone, przeznaczone głównie na cele rekreacyjno-ogrodnicze. Użytkownik nabywa prawo do użytkowania działki na mocy umowy dzierżawy, a nie pełną własność gruntu, który pozostaje w zarządzie ogrodu lub gminy. Standardowa powierzchnia działki to zwykle 300-500 m². Na działce można postawić altanę o ograniczonej powierzchni, uprawiać warzywa, owoce i kwiaty. Obowiązują regulaminy dotyczące zabudowy i dozwolonych nasadzeń, a za użytkowanie gruntu płaci się opłatę roczną.

Działki ROD zyskują w ostatnich latach na popularności ze względu na rosnące ceny mieszkań i domów oraz potrzebę kontaktu z naturą w szybkim tempie życia miejskiego. Oferują przestrzeń do relaksu, uprawy własnych warzyw, spotkań rodzinnych i hobby ogrodniczego bez wysokich kosztów utrzymania dużej nieruchomości. W czasach inflacji i poszukiwania ekologicznych rozwiązań wielu Polaków widzi w nich inwestycję w zdrowie i wypoczynek. Boom na ROD-y nasilił się po pandemii i utrzymuje się w 2026 roku.

Aktualne ceny działek ROD w Polsce 2026

Jeśli chodzi o średnie ceny działek ROD 2026, to kształtują się one następująco:

Województwo mazowieckie: 55–90 tys. zł Województwo małopolskie: 45–75 tys. zł Województwo wielkopolskie: 40–75 tys. zł Województwo pomorskie: 45–80 tys. zł Województwo śląskie: 35–65 tys. zł Województwo dolnośląskie: 40–70 tys. zł Województwo lubelskie: 20–40 tys. zł Województwo zachodniopomorskie: 35–60 tys. zł Województwo łódzkie: 30–55 tys. zł Województwo podlaskie: 20–40 tys. zł Województwo kujawsko-pomorskie: 28–50 tys. zł Województwo lubuskie: 25–45 tys. zł Województwo warmińsko-mazurskie: 22–45 tys. zł Województwo opolskie: 25–45 tys. zł Województwo podkarpackie: 18–38 tys. zł Województwo świętokrzyskie: 18–35 tys. zł

Przy odrobinie wytrwałości i szczęścia można jednak także znaleźć tańsze działki. Spójrzmy na konkretne przykłady z ogłoszeń:

Województwo mazowieckie: około 30 000 zł za najmniejszą działkę w Warszawie.

Województwo małopolskie: około 28 000 zł za podstawową ofertę w Krakowie.

Województwo wielkopolskie: około 28 500 zł za najtańsze oferty w Poznaniu.

Województwo pomorskie: około 25 000 zł w Gdańsku.

Województwo śląskie: około 25 000 zł w Katowicach.

Województwo dolnośląskie: około 6 000-9 000 zł we Wrocławiu lub okolicach.

Województwo lubelskie: około 5 000 zł w Lublinie.

Województwo zachodniopomorskie: około 20 000 zł w Szczecinie.

Województwo łódzkie: około 13 500 zł w Łodzi.

Województwo podlaskie: około 25 000 zł w Białymstoku.

Województwo kujawsko-pomorskie: około 23 900-25 000 zł w Toruniu lub Bydgoszczy.

Województwo lubuskie: około 5 500-7 000 zł w Gorzowie Wielkopolskim lub Zielonej Górze.

Województwo warmińsko-mazurskie: około 19 000 zł w Olsztynie.

Województwo opolskie: około 9 200 zł w Opolu.

Województwo podkarpackie: około 18 900 zł w Rzeszowie.

Województwo świętokrzyskie: około 10 900 zł w Kielcach.

Warto pamiętać, że podane ceny są orientacyjne i mogą się różnić pomiędzy konkretnymi ROD-ami.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze działki ROD?

Przy zakupie działki ROD należy zwrócić szczególną uwagę na stan prawny (szczegóły umowy dzierżawy, regulamin ogrodu), dostęp do mediów (prąd, woda), odległość od miejsca zamieszkania oraz możliwości zabudowy altany. Ważne są też opłaty roczne do PZD, stan nasadzeń, nasłonecznienie i sąsiedztwo. Warto odwiedzić ogród osobiście przed zawarciem umowy i upewnić się, czy odpowiada nam to, co zobaczymy.

Materiał powstał przy wykorzystaniu AI.

