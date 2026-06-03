Sala do gier, a może pokój do ćwiczeń

Wolny czas można spędzać w różny sposób. Kiedy ma się dzieci będzie to raczej jakaś aktywna rozrywka w formie zabawy lub zajęć rekreacyjnych. Może to być pokój do gry w rzutki, w którym będzie też miejsce na konsolę do gier i projektor, bo kinowe powiększenie w przeciwieństwie do ekranu monitora daje zupełnie inne wrażenia z gry. Wtedy graczom rzeczywiście może wydawać się, że są na turnieju tenisa, rozgrywce w golfa lub meczu piłkarskim. W takim pokoju można wstawić stół do tenisa, bilarda, piłkarzyki lub bieżnię i rower stacjonarny: w tym wypadku projektor i miejsce do wyświetlenia też się przydadzą. Takie pomieszczenie może pełnić zadanie multifunkcyjne. W razie potrzeby może być salą do lekcji tańca, gry na instrumentach lub zajęć sportowych, a może pokojem do zabawy.

Miejsce na prywatną lub rodzinną rekreację czy to z dziećmi, czy bez nich na pewno jest dobrym rozwiązaniem.

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Domy, gdzie można zaszaleć!

Od razu na początku trzeba to podkreślić, że duża przestrzeń na domowe zajęcia w podgrupach tematycznych zarezerwowana jest raczej dla obszernych domów. To przeważnie projekty, gdzie są już przewidziane trzy, cztery sypialnie, duży salon i inne pomieszczenia a jest jeszcze miejsce do zagospodarowania.

W projekcie E-198, klasyku budownictwa jednorodzinnego na rekreację przeznaczona została przestrzeń poddasza nad dużym dwustanowiskowym garażem. Tutaj jest blisko 38 m2 powierzchni całkowitej wraz miejscem pod skosami. Okna dachowe i okno w ścianie zapewniają dużą dawkę dziennego światła w całym pomieszczeniu. To miejsce niemal na salę balową. Znajdzie się tu miejsce na różne zajęcia mniej lub bardziej ruchowe. Można pomyśleć o zagospodarowaniu kawałka na dziecięcą ściankę wspinaczkową.

AP201 Hana 4 to nowoczesny dom w typie stodoły z obszernym parterem, gdzie domowa strefa rozrywki zarezerwowana została dla ogromnej antresoli. Jest tutaj prawie 81 m2 do zagospodarowania na wszelkie rozrywki, które można „uprawiać” w domu. Ta powierzchnia obejmuje też miejsce pod skosami dachu, ale można je pomimo mniejszej wysokości też zagospodarować rekreacyjnie, np. umieszczając tam urządzenie do ćwiczeń wiosłowania, które nie wymaga wysokości. Powierzchni z normatywną wysokością 2,2 m jest tu też dużo bo prawie 50 m2. To w zasadzie tyle miejsca ile mają dwupokojowe mieszkania w blokach! A więc do dzieła!

Domy ze strefą rekreacji na parterze

Partery domów ze skośnymi dachami mają do zaoferowania znacznie więcej powierzchni użytkowej niż poddasza. Tutaj prawidłową wysokość mają wszystkie pomieszczenia i daje się wykorzystać pełną ich powierzchnię nawet jeśli nie jest ona tak duża. Projekt M244 Zorganizowany (etap II) co prawda nie przewiduje strefy rekreacji, ale przy czterech sypialniach na poddaszu można na ten cel spokojnie przeznaczyć sypialnię na parterze. Prawie 12 m2 można zagospodarować na strefę domowej rozrywki. To może być wielofunkcyjny pokój do gry na konsoli, zawodów w rzutki czy spokojne miejsce do ćwiczeń muzycznych. Sportowa rodzina może tu umieścić urządzenie do ćwiczeń siłowych, bieżnię czy rower stacjonarny.

W projekcie E-129 na rodzinną domową rozrywkę są aż dwa pomieszczenia. Większe o powierzchni prawie 14 m2 jest na parterze i nazywa się pokojem. Jest umieszczone między klatką schodową otwartą na salon a sypialnią na parterze. Ma szerokie wyjście na taras, co można wykorzystać jako element zagospodarowania. Doskonale nadaje się na pokój sportowy. Mniejsze pomieszczenie na poddaszu, bo o powierzchni użytkowej 7,5 m2, choć pod skosami jest drugie tyle to otwarta na korytarz i klatkę schodową przestrzeń w jednym z narożników. Sąsiaduje z garderobą, której przesuwne drzwi można zagospodarować na powieszenie zwijanego ekranu. Jeśli pod skosami umieścimy fotele i zainstalujemy projektor to możemy tu zaplanować fajną salę projekcyjną.

Dom ze strefą rozrywki na poddaszu

Projekt DS316 Aksamitka dr-S przypomina amerykański dom na przedmieściu lub prowincji. Ten typ budynku dla zwykłej rodziny często można zobaczyć w filmach za oceanu. Jego charakterystycznym elementem jest duża zadaszona weranda od strony ogrodu zajmująca całą szerokość domu. To nie jest bardzo duży dom, ale projektanci na poddaszu zaplanowali otwartą przestrzeń pomiędzy sypialniami i łazienką. To blisko 10 m2, które powiększa 6,63 m2 korytarza. W projekcie wrysowany jest tu stół bilardowy, ale można pomyśleć o piłkarzykach, a może stole do mini ping-ponga. Wolna przestrzeń może być przeznaczona też na coś innego. Można tę przestrzeń jeszcze powiększyć kosztem jednej z trzech sypialni na poddaszu, bo na parterze jest dodatkowa duża sypialnia. Wtedy zmieści się tu nawet normalny stół do tenisa stołowego.

Nie zapominajmy o obszernym zadaszonym tarasie, który także możemy przystosować do pełnienia zadań rozrywkowych. W sezonie letnim to najlepsze miejsce do ćwiczeń na świeżym powietrzu.

Murowane starcie Termoizolacja - styropian czy wełna. MUROWANE STARCIE

Funkcjonalne domy parterowe dla rodzin z dziećmi