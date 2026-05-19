Ile kosztuje garaż murowany w 2026 roku? Ceny materiałów i robocizny

Murator Remontuje #3: Układanie maty grzewczej pod panele? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Dlaczego warto wybudować garaż murowany?

Garaż murowany to rozwiązanie trwałe, bezpieczne i znacznie bardziej odporne na warunki atmosferyczne niż konstrukcje blaszane. Tego typu budynek skutecznie chroni samochód przed deszczem, śniegiem, promieniowaniem UV i niskimi temperaturami. Dodatkowo może pełnić funkcję warsztatu, schowka na narzędzia, rowery czy sprzęt ogrodowy. Właściciele domów często decydują się na garaż murowany również dlatego, że zwiększa on wartość nieruchomości oraz poprawia estetykę całej posesji. W 2026 roku nadal jest to jedna z najpopularniejszych inwestycji przy budowie domu jednorodzinnego.

Garaż wolnostojący a garaż w bryle budynku – najważniejsze różnice

Garaż wolnostojący jest niezależnym budynkiem ustawionym obok domu. Daje większą swobodę aranżacji działki i pozwala ograniczyć hałas czy zapach spalin wewnątrz budynku mieszkalnego. Z kolei garaż w bryle domu jest tańszy w realizacji, ponieważ wykorzystuje część istniejącej konstrukcji budynku, wspólne ściany oraz instalacje. Różnice dotyczą również kosztów ogrzewania i izolacji. Garaż wolnostojący zwykle wymaga większych nakładów finansowych, ale daje więcej możliwości rozbudowy i przeznaczenia dodatkowej przestrzeni gospodarczej.

Koszt budowy garażu murowanego 2026 – aktualne ceny w Polsce

Garaż murowany 18 m2 w stanie surowym zamkniętym – od 35 000 do 50 000 złGaraż murowany 20 m2 z dachem jednospadowym – od 40 000 do 55 000 zł

Garaż jednostanowiskowy 25 m2 z podstawowym wykończeniem – od 50 000 do 70 000 zł

Garaż 25 m2 w bryle budynku – od 35 000 do 55 000 zł

Garaż wolnostojący 30 m2 z bramą segmentową – od 60 000 do 85 000 zł

Garaż murowany 30 m2 z ociepleniem i instalacją elektryczną – od 70 000 do 95 000 zł

Garaż dwustanowiskowy 36 m2 – od 80 000 do 110 000 zł

Garaż 40 m2 z dachem dwuspadowym – od 90 000 do 125 000 zł

Garaż z pomieszczeniem gospodarczym 45 m2 – od 100 000 do 140 000 zł

Garaż dwustanowiskowy 50 m2 pod klucz – od 120 000 do 180 000 zł

Garaż 60 m2 z warsztatem – od 150 000 do 210 000 zł

Garaż murowany 70 m2 z pełnym wykończeniem i automatyką – od 200 000 do 250 000 zł

Podane ceny opracowano na podstawie aktualnych ofert firm budowlanych i serwisów kosztorysowych dostępnych w 2026 roku.

O czym pamiętać przy budowie garażu murowanego?

Przed rozpoczęciem budowy garażu warto dokładnie sprawdzić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub warunki zabudowy. Istotne znaczenie ma również wybór odpowiedniego projektu, rodzaju fundamentów i konstrukcji dachu. W praktyce największy wpływ na koszt inwestycji mają ceny materiałów, robocizna oraz stopień wykończenia obiektu. Należy pamiętać także o odpowiedniej wentylacji, izolacji przeciwwilgociowej i doprowadzeniu instalacji elektrycznej. Coraz więcej inwestorów decyduje się również na montaż automatycznej bramy oraz dodatkowego miejsca do przechowywania. Dobrze zaplanowany garaż murowany może służyć bezproblemowo przez kilkadziesiąt lat.

Materiał powstał przy wykorzystaniu AI.

Przejdź do galerii: Ekologiczne urządzenia grzewcze

15