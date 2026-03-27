Najszybsza, bezpieczna i nowoczesna automatyka do bram

Firma BENINCA od ponad 45 lat działalności szczególny nacisk kładzie na dobór odpowiednich materiałów do produkcji swoich urządzeń oraz komfort użytkowania napędu. Wraz z rozwojem technologii i w celu zagwarantowania bezpieczeństwa firma stosuje w swoich produktach najnowocześniejsze rozwiązania. Istnieje wiele cech, którymi powinien charakteryzować się bezpieczny napęd do bramy wjazdowej czy garażowej.
BULL624TURBO do 600 kg, najszybszy na rynku, bramę 4 m otwiera z 9 sekund, podczas gdy standardowy napęd w ok. 23 sekundy. Z systemem oszczędności energii ESA (patent Beninca) kompatybilny z KNX.
Najważniejsze cechy produktów:
- wszystkie produkty wyposażone są w personalne klucze do odblokowania ręcznego w przypadku zaniku napięcia, co zwiększa bezpieczeństwo użytkownika przed przedostaniem się złodzieja na posesję;
- siłowniki na 24V napięcia stałego - możliwość zasilania z baterii akumulatorowych w przypadku zaniku napięcia z sieci;
- szeroka gama produktów gwarantuje optymalny dobór napędu względem wagi bramy, co gwarantuje długie i bezpieczne użytkowanie;
- wykorzystanie materiałów najwyższej jakości: przekładnie siłownika wykonane ze stali i brązu zanurzone w kąpieli olejowej stanowią gwarancję żywotności;
- enkoder i system amperometrycznego wykrycia przeszkody powoduje, że w przypadku pojawienia się osoby lub pojazdu w świetle wjazdu, nastąpi odwrócenie biegu bramy;
- miękki start pozwala bramie płynnie ruszyć co ma duży wpływ na żywotność urządzenia;
- linia fotokomórek - w świetle wjazdu oraz w przypadku bram skrzydłowych dodatkowa linia w fazie otwarcia bramy powoduje, że jeśli w fazie zamykania czy otwierania w świetle przejazdu pojawi się pieszy lub pojazd, brama zatrzyma się nie stanowiąc zagrożenia dla użytkownika;
- krawędź bezpieczeństwa - w przypadku dużych bram przemysłowych wymagane jest stosowanie dodatkowego zabezpieczenia w postaci "czułych" krawędzi montowanych na czole i słupkach bramy. W przypadku napotkania przeszkody brama zatrzymuje się;
- lampa ostrzegawcza - informuje osoby w obecności bramy o jej ruchu.
Bramy skrzydłowe:
- BILL40M - do bram skrzydłowych uniwersalny do bram osadzonych zarówno na metalowych jak i szerokich klinkierowych słupach
- BOB21M - do bram skrzydłowych z wyłącznikami krańcowymi w fazie otwarcia i zamknięcia.Występują w grafitowej wersji kolorystyki BOB2124.DK i BOB3024.DK – bardzo cicha i szybka praca.
- TOM – gama siłowników teleskopowych na 24V i 230V do bram skrzydłowych. Wyposażone w enkoder lub wyłączniki krańcowe. Idealne na metalowe jak i szerokie klinkierowe słupki. Bardzo cicha praca.
Bramy przesuwne:
- BULL624.SE – do bram przesuwnych, cicha i szybka praca. Wbudowana karta ładowania baterii.
- BULL624 TURBO - do bram przesuwnych, najszybszy na rynku. Bramę 4 m otwiera w 6 sekund.
- BULL8OM.S - do bram przesuwnych w kąpieli olejowej, przekładnia z brązu i stali hartowanej.
Bramy garażowe:
- JIM.3 i JIM.4ESA - do bram garażowych.
- JIM.3 ESA TURBO - najszybszy napęd do bram garażowych na rynku. Prędkość otwarcia 15, 5 m/min.
Twoja posesja położona jest przy uczęszczanej ulicy i oczekiwanie na otwarcie bram jest stresujące i niebezpieczne? Siłowniki z serii TURBO otwierają bramy dwukrotnie szybciej niż standardowe siłowniki dostępne na polskim rynku, zaawansowane technologiczne i posiadające 2 systemy zabezpieczające przed zgnieceniem – przeciążenie amperometryczne i enkoder.
Gama najszybszych na rynku siłowników TURBO marki Beninca jest bardzo szeroka, i tak do bram skrzydłowych produkowane są: BILL 4024, SAM, Premier 24, do bram przesuwnych BULL624TURBO, BULL1224 TURBO, BULL17OMI, do bram garażowych JIM.3 ESA TURBO.
Wszystkie produkty BENINCA dedykowane do bram rezydencyjnych spełniają wchodzącą od 9 maja 2025 roku nową normę energetyczną dotyczącą energooszczędności urządzeń w stanie czuwania (stand-by).
Najnowocześniejsza automatyka do bram powinna charakteryzować się gwarancją bezpieczeństwa użytkownika i ochroną posesji. Napęd do bram kupujemy na wiele lat i przez wiele lat ma gwarantować niezawodność i bezpieczeństwo. Nie oszczędzajmy - tym bardziej, że są to oszczędności niewielkie w skali kosztów ogrodzenia czy budowy całego domu.