Najszybsza, bezpieczna i nowoczesna automatyka do bram

Twoja posesja położona jest przy uczęszczanej ulicy i oczekiwanie na otwarcie bram jest stresujące i niebezpieczne? Siłowniki z serii TURBO otwierają bramy dwukrotnie szybciej niż standardowe siłowniki dostępne na polskim rynku, zaawansowane technologiczne i posiadające 2 systemy zabezpieczające przed zgnieceniem – przeciążenie amperometryczne i enkoder.

Gama najszybszych na rynku siłowników TURBO marki Beninca jest bardzo szeroka, i tak do bram skrzydłowych produkowane są: BILL 4024, SAM, Premier 24, do bram przesuwnych BULL624TURBO, BULL1224 TURBO, BULL17OMI, do bram garażowych JIM.3 ESA TURBO.

Wszystkie produkty BENINCA dedykowane do bram rezydencyjnych spełniają wchodzącą od 9 maja 2025 roku nową normę energetyczną dotyczącą energooszczędności urządzeń w stanie czuwania (stand-by).

Najnowocześniejsza automatyka do bram powinna charakteryzować się gwarancją bezpieczeństwa użytkownika i ochroną posesji. Napęd do bram kupujemy na wiele lat i przez wiele lat ma gwarantować niezawodność i bezpieczeństwo. Nie oszczędzajmy - tym bardziej, że są to oszczędności niewielkie w skali kosztów ogrodzenia czy budowy całego domu.