Najszybsza, bezpieczna i nowoczesna automatyka do bram

Beninca
2026-03-27 10:19 Materiał sponsorowany

Od kilku lat brama automatyczna stała się standardem w nowoczesnym budownictwie. Praktycznie każdy nowy posiadacz domu zaopatruje swoją bramę w napęd. Wygoda jest jedną z głównych czynników rozwoju branży automatyki do bram. W związku z dużym popytem na automatykę do bram na polskim rynku pojawiło się wielu producentów oferujących różnorodne rozwiązania. Różnego rodzaju oszczędności powodujące obniżenie ceny końcowej produktu często stanowczo zmniejszają bezpieczeństwo użytkowania napędu. Nasuwa się pytanie - czy dla oszczędności kilkuset, a czasem kilkudziesięciu złotych warto jest narażać bezpieczeństwo swoje, rodziny i innych użytkowników?

Napędy do bram Beninca

Firma BENINCA od ponad 45 lat działalności szczególny nacisk kładzie na dobór odpowiednich materiałów do produkcji swoich urządzeń oraz komfort użytkowania napędu. Wraz z rozwojem technologii i w celu zagwarantowania bezpieczeństwa firma stosuje w swoich produktach najnowocześniejsze rozwiązania. Istnieje wiele cech, którymi powinien charakteryzować się bezpieczny napęd do bramy wjazdowej czy garażowej.

BULL624TURBO do 600 kg, najszybszy na rynku, bramę 4 m otwiera z 9 sekund, podczas gdy standardowy napęd w ok. 23 sekundy. Z systemem oszczędności energii ESA (patent Beninca) kompatybilny z KNX.

Napęd do bram Beninca BULL

Autor: Beninca/ Materiały prasowe Napęd do bram BULL

Postaw na solidne rozwiązania marki BENINCA

Najważniejsze cechy produktów:

  • wszystkie produkty wyposażone są w personalne klucze do odblokowania ręcznego w przypadku zaniku napięcia, co zwiększa bezpieczeństwo użytkownika przed przedostaniem się złodzieja na posesję;
  • siłowniki na 24V napięcia stałego - możliwość zasilania z baterii akumulatorowych w przypadku zaniku napięcia z sieci;
  • szeroka gama produktów gwarantuje optymalny dobór napędu względem wagi bramy, co gwarantuje długie i bezpieczne użytkowanie;
  • wykorzystanie materiałów najwyższej jakości: przekładnie siłownika wykonane ze stali i brązu zanurzone w kąpieli olejowej stanowią gwarancję żywotności;
  • enkoder i system amperometrycznego wykrycia przeszkody powoduje, że w przypadku pojawienia się osoby lub pojazdu w świetle wjazdu, nastąpi odwrócenie biegu bramy;
  • miękki start pozwala bramie płynnie ruszyć co ma duży wpływ na żywotność urządzenia;
  • linia fotokomórek - w świetle wjazdu oraz w przypadku bram skrzydłowych dodatkowa linia w fazie otwarcia bramy powoduje, że jeśli w fazie zamykania czy otwierania w świetle przejazdu pojawi się pieszy lub pojazd, brama zatrzyma się nie stanowiąc zagrożenia dla użytkownika;
  • krawędź bezpieczeństwa - w przypadku dużych bram przemysłowych wymagane jest stosowanie dodatkowego zabezpieczenia w postaci "czułych" krawędzi montowanych na czole i słupkach bramy. W przypadku napotkania przeszkody brama zatrzymuje się;
  • lampa ostrzegawcza - informuje osoby w obecności bramy o jej ruchu.
Napęd do bram Beninca BOB

Autor: Beninca/ Materiały prasowe Napęd do bram BOB

Bramy skrzydłowe:

  • BILL40M - do bram skrzydłowych uniwersalny do bram osadzonych zarówno na metalowych jak i szerokich klinkierowych słupach
  • BOB21M - do bram skrzydłowych z wyłącznikami krańcowymi w fazie otwarcia i zamknięcia.Występują w grafitowej wersji kolorystyki BOB2124.DK i BOB3024.DK – bardzo cicha i szybka praca.
  • TOM – gama siłowników teleskopowych na 24V i 230V do bram skrzydłowych. Wyposażone w enkoder lub wyłączniki krańcowe. Idealne na metalowe jak i szerokie klinkierowe słupki. Bardzo cicha praca.

Bramy przesuwne:

  • BULL624.SE – do bram przesuwnych, cicha i szybka praca. Wbudowana karta ładowania baterii.
  • BULL624 TURBO  - do bram przesuwnych, najszybszy na rynku. Bramę 4 m otwiera w 6 sekund.
  • BULL8OM.S - do bram przesuwnych w kąpieli olejowej, przekładnia z brązu i stali hartowanej.

Bramy garażowe:

  • JIM.3 i JIM.4ESA - do bram garażowych.
  • JIM.3 ESA TURBO - najszybszy napęd do bram garażowych na rynku. Prędkość  otwarcia 15, 5 m/min.
Napęd do bram Beninca JIM

Autor: Beninca/ Materiały prasowe Napęd do bram JIM
BENINCA seria TURBO. Komplementarana gama najszybszych na rynku siłowników do bram
Lampa BENINCA

STAR – uniwersalna (12-255Vac/dc) lampa ledowa z wbudowaną anteną

Twoja posesja położona jest przy uczęszczanej ulicy i oczekiwanie na otwarcie bram jest stresujące i niebezpieczne? Siłowniki z serii TURBO otwierają bramy dwukrotnie szybciej niż standardowe siłowniki dostępne na polskim rynku, zaawansowane technologiczne i posiadające 2 systemy zabezpieczające przed zgnieceniem – przeciążenie amperometryczne i enkoder.

Gama najszybszych na rynku siłowników TURBO marki Beninca jest bardzo szeroka, i tak do bram skrzydłowych produkowane są: BILL 4024, SAM, Premier 24, do bram przesuwnych BULL624TURBO, BULL1224 TURBO, BULL17OMI, do bram garażowych JIM.3 ESA TURBO.

Wszystkie produkty BENINCA dedykowane do bram rezydencyjnych spełniają wchodzącą od 9 maja 2025 roku nową normę energetyczną dotyczącą energooszczędności urządzeń w stanie czuwania (stand-by).

Najnowocześniejsza automatyka do bram powinna charakteryzować się gwarancją bezpieczeństwa użytkownika i ochroną posesji. Napęd do bram kupujemy na wiele lat i przez wiele lat ma gwarantować niezawodność i bezpieczeństwo. Nie oszczędzajmy - tym bardziej, że są to oszczędności niewielkie w skali kosztów ogrodzenia czy budowy całego domu.

Partnerzy
Napęd do bramy
Automatyka bram