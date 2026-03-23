Ile kosztują gotowe przęsła ogrodzeniowe metalowe, betonowe, drewniane? Cennik 2026

Płot zwykle składa się z podmurówki, słupków i przęseł zamocowanych między nimi. Powtarzalność elementów tworzy harmonijną kompozycję, którą łatwo dostosować do lokalnych warunków. Najczęściej wybierane są ażurowe przęsła metalowe. Obecnie bardzo modne są ogrodzenia z aluminium. Gdy zależy nam na maksymalnym wypełnieniu przestrzeni między słupkami, wybierzmy przęsła betonowe. W lokalizacjach podmiejskich i wiejskich, w otoczeniu drzew i krzewów pięknie prezentują się ogrodzenia z przęsłami z drewna. Zobaczmy, ile trzeba przeznaczyć na same przęsła ogrodzeniowe z różnych materiałów.

Panele stalowe – cena 2026

Bardzo popularne są gotowe panele z profilowanych prętów stalowych pokrytych lakierem proszkowym. Panele mogą różnić się wielkością oczek, a także grubością prętów. Za typowy panel o wymiarach 123-153 × 250 cm trzeba zapłacić 45–80 zł. Cena rośnie, gdy panele są z grubszych prętów, mają mniejsze oczka i są wyższe. Za panel z prętów o grubości 4-5 mm, oczku 5-6 cm i wysokości 163-173 cm trzeba zapłacić 180–280 zł.

Przęsła z prętów stalowych – cena 2026

Wybór wzorów i sposobów wykończenia ogrodzenia decyduje o cenach. Przęsło może składać się z 2 poprzecznych profili i kilkunastu pionowych, ustawionych prostopadle względem siebie, bez żadnych ozdób. Za taki odcinek ogrodzenia o długości 2 m można zapłacić 220–350 zł. Ale im wzór staje się bardziej urozmaicony i dekoracyjny, tym cena rośnie. Pionowe pręty o różnej długości mogą tworzyć u góry falę, dodatkowo mieć jeszcze ozdobne groty. Oryginalnie wyprofilowane profile mogą dekorować gałki, rozety, esy-floresy. Bardzo dekoracyjne przęsło o długości 2 m może kosztować od 900 do ponad 1400 zł.

Wśród przęseł stalowych znajdziemy też takie złożone z szerszych listew, najczęściej zamocowanych w układzie poziomym. Listwy mogą mieć szerokość kilku, jak i kilkunastu centymetrów i tworzyć ogrodzenie ażurowe albo pełne. Za przęsło o długości 2 m i wysokości 120-140 cm zapłacimy 600–1100 zł.

Przęsła aluminiowe – cena 2026

Są powszechnie stosowane ze względu na odporność na czynniki atmosferyczne. Mają budowę listwową podobnie jak wymienione wyżej przęsła stalowe. Na panel o długości 2 m i wysokości 120-145 cm trzeba przeznaczyć 900–1600 zł (modele premium nawet 1200–2500 zł i więcej).

Przęsła drewniane – cena 2026

Ogrodzenie drewniane może być zbudowane z tanich gotowych przęseł z cienkich lameli. Przęsło o wymiarach 180 × 180 cm, których wiele znajdziemy w marketach budowlanych, kosztuje 130–220 zł. Ceny wzrastają, gdy przęsło składa się z grubszych elementów – do 320–480 zł za ażurową kratę z listewek o przekroju 1-2 × 2-2,5 cm. Więcej zapłacimy za przęsło z solidniejszych sztachet 450–850 zł. Ceny ogrodzeń drewnianych zależą także od gatunku drewna. Najtańsza jest popularna sosna czy olcha. Jeśli zamówimy ogrodzenie z modrzewia czy dębu, cen ceny mogą być 2–2,5 razy wyższe.

Przęsła betonowe – cena 2026

Najpopularniejsze są tradycyjne przęsła zestawiane z 3-4 elementów poziomych wsuwanych w zagłębienia w słupkach. Przęsła mogą być gładkie, dekoracyjnie wyprofilowane albo z ażurem. Za elementy do stworzenia przęsła o wymiarach 1,5-2 × 2 m trzeba zapłacić 80–280 zł. Wśród ogrodzeń betonowych pojawiają się i takie, które naśladują kamień lub drewno (mogą być też odpowiednio wyprofilowane i pomalowane). Za deski betonowe na przęsło o wymiarach 1,5 × 2 m zapłacimy 750–1200 zł.

