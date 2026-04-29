Koniec z nudą na osiedlu! Odkryj kolorowe drzwi wejściowe i spraw, by Twój dom zachwycał

Kolorowe drzwi wejściowe są niezwykle popularne w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Szpaler domów ustawionych w jednym szeregu wyróżniają drzwi w różnych oryginalnych kolorach. Ponoć tradycja ta ma swój początek w tym, że panowie wracający z pubu nie trafiali do swoich domów. Żeby ułatwić wchodzenie przez właściwe drzwi, gospodarze (a może gospodynie) poszczególnych domostw zaczęli wstawiać drzwi pomalowane na intensywne kolory: żółte, różowe, czerwone, zielone, niebieskie, czarne.

Drzwi wejściowe: wizytówka domu

Drzwi prowadzące do domu powinny stanowić przeszkodę dla nieproszonych gości, chronić przed ucieczką ciepła i wpływem hałasu. Nie zapominajmy jednak, że drzwi wejściowe stanowią ważny element najważniejszej elewacji. W ostatnich latach widać, że strefa wejścia jest rozszerzana o dodatkowe doświetla, a także wyróżniana na elewacji. Dlatego warto pomyśleć o drzwiach wejściowych jako elemencie dekoracyjnym. Także takim, który może nas wyróżnić w sąsiedztwie.

W Polsce drzwi wejściowe od zawsze były wykańczane tradycyjnie. Kiedyś były budowane z drewna, więc wciąż dla wielu inwestorów najlepiej jest, gdy wyglądają na drewniane, nawet gdy są wykonane z PCW. Obecna moda na szarości spowodowała wysyp elewacji z drzwiami wejściowymi z tym kolorze: od jasno- do ciemnoszarego nazywanego też antracytowym. Wiele domów ma białe elewacje z białymi drzwiami.

Nieśmiało gdzieniegdzie, zwłaszcza w lokalach użytkowych, prywatnych firmach, domach wznoszonych przez deweloperów, zaczynają się pojawiać wejścia do budynku z drzwiami wejściowymi w nietypowym kolorze. Może warto więc pokusić się o odważny kolor we własnym domu.

Z jakiego materiału mogą być kolorowe drzwi wejściowe

W nietypowym kolorze można zamówić drzwi wejściowe wykonane z dowolnego materiału, zarówno drewna, stali lub aluminium, jak i te z PCW lub kompozytów. Zależnie od materiału drzwi są wykańczane w różny sposób: malowane proszkowo, lakierowane, pokrywane warstwą kolorowego akrylu, okleinowane. Ze względu na specyfikę każdej z tych technologii mogą wystąpić pewne ograniczenia palety barw.

Paleta kolorów drzwi wejściowych

W wielu firmach nie ma problemów z pomalowaniem lub polakierowaniem drzwi wejściowych na niemal wszystkie kolory z palety RAL. Niektórzy producenci oferują własne palety obejmujące kilkadziesiąt kolorów, wśród nich także nietypowe, jak róż, oliwka, fuksja, magenta. Mniejszy wybór kolorów jest w palecie wzorów drewnopodobnych, ale warto pamiętać, że znajdziemy tu nietypowe barwy w wersji naśladującej usłojenie drewna, co nie występuje w naturze.

Bardzo atrakcyjnym rozwiązaniem mogą być kolorowe drzwi wejściowe w wersji perłowej, proszkowej, metalizowanej, odblaskowej, szczotkowanej itp. Warto wysłać zapytanie ofertowe do wielu firm, ponieważ możliwości produkcyjne są bardzo szerokie.

Czy kolorowe drzwi wejściowe będą droższe

Nie w każdej firmie. Wielu producentów widzi ten trend i nie wymaga dopłat za żaden kolor ujęty w palecie RAL. Są firmy oferujące drzwi w palecie obejmującej 20-50 kolorów, wśród nich także takie nietypowe, i cena nie ulega zmianie ze względu na barwę. Więcej możemy zapłacić z dodatkowe efekty, np. kolor metalik lub perłowy. Generalnie również drzwi wejściowe okleinowane są droższe niż lakierowane.

Dopłaty może wymagać wykonanie drzwi wejściowych w wersji dwukolorowej, np. niebieskie na zewnątrz, brązowe od środka. Taki wariant może być konieczny do zastosowania, chyba że aranżacja wnętrza domu będzie dostosowana do kolorowych drzwi. Nieco więcej zapłacimy również, gdy skrzydło drzwi oraz ościeżnica będą w innych kolorach.

Murator Remontuje: Wymiana silikonu wokół brodzika (porada) Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Jak dopasować kolor drzwi do stylu domu i otoczenia?

Wybór odpowiedniej barwy drzwi wejściowych to kluczowa decyzja, która wpływa na odbiór całej bryły budynku. Istnieją dwie główne strategie, które można przyjąć. Pierwsza to harmonijne wkomponowanie drzwi w elewację, co tworzy spójny i elegancki wygląd. W tym przypadku warto sięgnąć po klasyczne odcienie, takie jak głęboki granat, butelkowa zieleń czy stonowane bordo, które świetnie współgrają z tradycyjną architekturą. Popularnym rozwiązaniem jest też monochromatyczna elegancja, gdzie kolor drzwi jest tożsamy z resztą elewacji lub stolarki okiennej.

Druga strategia to potraktowanie drzwi jako mocnego, kontrastującego akcentu. To doskonały sposób, by nowoczesnym budynkom dodać charakteru. Jasne, minimalistyczne elewacje stają się idealnym tłem dla odważnych kolorów, takich jak intensywna żółć, czerwień czy kobalt. Coraz większą popularnością cieszą się również subtelne pastele – pudrowy róż, delikatny błękit czy miętowa zieleń dodają bryle lekkości i świeżości, idealnie wpisując się w nowoczesne i skandynawskie trendy.

Personalizacja to więcej niż kolor: wykończenie i detale

Oryginalny charakter drzwi wejściowych to nie tylko zasługa koloru, ale również detali, które nadają im indywidualny styl. Producenci oferują szerokie możliwości personalizacji, zaczynając od samego wykończenia powierzchni. Skrzydło może mieć strukturę matową, która wygląda nowocześnie i elegancko, lub połyskującą, przyciągającą wzrok i dodającą prestiżu. Dostępne są także wykończenia imitujące naturalne usłojenie drewna, które łączą trwałość nowoczesnych materiałów z klasycznym wyglądem.

Kluczową rolę w personalizacji odgrywają również okucia i dodatkowe zdobienia. Wybór klamek i uchwytów o nietypowym kształcie, wykonanych z materiałów takich jak stal nierdzewna, mosiądz czy brąz, może całkowicie odmienić wygląd drzwi. Warto również zwrócić uwagę na ozdobne elementy, takie jak frezowania, dekoracyjne listwy czy panele, które pozwalają na stworzenie unikalnego projektu, idealnie dopasowanego do charakteru domu i jego mieszkańców.

Kolor to nie wszystko – na co zwrócić uwagę w kwestii bezpieczeństwa?

Decydując się na efektowne, kolorowe drzwi, nie można zapominać o ich podstawowej funkcji – zapewnieniu bezpieczeństwa domownikom. Niezależnie od wybranej barwy, drzwi wejściowe muszą charakteryzować się solidną i trwałą konstrukcją, odporną na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych, takich jak deszcz, wiatr czy promieniowanie UV.

Ochronę przed włamaniem gwarantują przede wszystkim wysokiej jakości okucia oraz zaawansowane systemy zamykania. Absolutną podstawą są zamki wielopunktowe, które ryglują skrzydło w ościeżnicy w kilku miejscach jednocześnie, co znacznie utrudnia ich sforsowanie. Dobrej klasy drzwi powinny być również wyposażone w certyfikowane wkładki oraz zawiasy antywyważeniowe. Dzięki temu estetyczny wygląd idzie w parze z poczuciem spokoju i komfortu.

