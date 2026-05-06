Wielkie wrażenie od progu i ,,niewidoczne” korzyści, które odczujesz codziennie. Dlaczego drzwi nakładkowe to dziś najgorętszy standard?

W 2026 roku inwestorzy coraz częściej szukają alternatyw dla tradycyjnych rozwiązań wsadowych – głównym punktem zainteresowania stały się dziś innowacyjne drzwi nakładkowe. Wynika to z faktu, że w architekturze nastawionej na minimalizm, proste i monolityczne formy są na wagę złota. Liczy się też niskie zużycie energii, a drzwi to kolejny, ważny element izolacyjny, który musi zachować stabilność wymiarową przez dziesięciolecia.

– Współczesne drzwi nakładkowe mają w sobie wiele z wzornictwa klasy premium. To projektowanie przez odejmowanie: zostawiamy tylko to, co niezbędne, aby uzyskać nieskazitelną taflę, która definiuje płaszczyznę skrzydła. Nasi klienci chwalą sobie to rozwiązanie też za inną, przyziemną zaletę: gładką powierzchnię bez zakamarków czyści się błyskawicznie, bo kurz nie ma się gdzie zbierać – mówi Stanisław Frączek, Kierownik Produktu DAKO w Dziale Rozwoju - Grupa Aluminium.

Na czym polega konstrukcja nakładkowa i jakie są jej zalety?

Drzwi nakładkowe efektownie wyglądają na elewacji i skutecznie chronią nasz dom.

W drzwiach nakładkowych wypełnienie nie jest osadzone wewnątrz ramy, lecz całkowicie ją zakrywa. Dzięki temu tworzy jednolitą, płaską powierzchnię. Z perspektywy technicznej takie rozwiązanie daje też inną korzyść: pozwala na wyeliminowanie widocznych łączeń na styku ramy z panelem. Takie konstrukcje są niezwykle solidne, a przy tym energooszczędne.

– W systemach DAKO wykorzystanie profili aluminiowych z grubą przekładką wypełnioną pianką poliuretanową pozwala osiągnąć termikę w granicach 0,8-0,7 W/m2K. Dla ułatwienia warto zapamiętać zasadę: im niższa cyfra przy symbolu, tym więcej ciepła zostaje w domu, a to z kolei oszczędność dla portfela – objaśnia ekspert.

Nakładka: dwu- czy jednostronna?

Wersja obustronnie nakładkowa to dziś najbardziej zaawansowany wariant w ofercie ślusarki aluminiowej. Panel maskuje ramę skrzydła zarówno od strony elewacji, jak i od wnętrza budynku, a drzwi z obu stron wyglądają jak jednolita płyta. Pozwala to na uzyskanie surowego, nowoczesnego efektu w przedpokoju bez zbędnych podziałów konstrukcyjnych.

Dobra wiadomość jest taka, że w ofercie DAKO znajdziemy również ich ekonomiczną wersję:

– Dla tych, którzy precyzyjnie planują budżet, polecam opcję jednostronnie nakładkową. Od zewnątrz drzwi te wyglądają identycznie jak model premium, bo tworzą elegancką płaszczyznę zlicowaną z ościeżnicą. Różnica znajduje się wewnątrz, gdzie widoczne jest delikatne obramowanie panelu. Wybór tego wariantu pozwoli nam na oszczędność kosztów bez rezygnacji z klasycznych walorów modeli nakładkowych ani trwałości aluminium – dodaje Stanisław Frączek.

Bezpieczeństwo ukryte w detalach

Systemy bezkluczykowe podnoszą poziom bezpieczeństwa i wpływają na codzienną wygodę.

Choć wygląd drzwi jest niewątpliwie ważny, ich podstawową funkcją była i pozostaje ochrona domu. W nowoczesnych systemach aluminiowych bezpieczeństwo wynika z zastosowanych komponentów, które często nie są widoczne na pierwszy rzut oka. Zamki wielopunktowe zamiast jednego rygla blokują drzwi w kilku miejscach, na całej wysokości ościeżnicy.

Dodatkowo, blokady antywyważeniowe po stronie zawiasów stabilizują konstrukcję, a opcjonalne systemy dostępu elektronicznego eliminują ryzyko kradzieży kluczy. Dobrze jest upewnić się u swojego ubezpieczyciela, czy wybrany model zamka spełnia ich wymagania – czasem dzięki temu można liczyć na nieco niższą składkę!

