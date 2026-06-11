Niespodzianki wykopane na budowie. Co zrobić, gdy na placu budowy trafisz na szczątki ludzkie, niewybuch albo zabytek?

Dariusz Jędrzejewski
Dariusz Jędrzejewski
2026-06-11 14:16

Prace ziemne potrafią odsłonić znaleziska, które wymagają natychmiastowego wstrzymania robót i powiadomienia właściwych służb. Inaczej postępuje się przy szczątkach ludzkich, inaczej przy niewybuchach, jeszcze inaczej przy odkryciu zabytku lub naruszeniu sieci podziemnej infrastruktury.

Znaleziska na placu budowy należy zgłaszać do odpowiednich służb
Autor: Wygenerowane przez AI Znaleziska na placu budowy należy zgłaszać do odpowiednich służb

W przypadku natrafienia na placu budowy na podziemne znalezisko niewiadomego pochodzenia postępowanie w każdym wypadku powinno być takie samo - natychmiast przerwać prace, nie przemieszczać przedmiotów lub elementów, odsunąć ludzi od tego miejsca i powiadomić właściwą instytucję. Dopiero po oględzinach i decyzji odpowiednich organów można wrócić do robót. Zasada generalna to: wstrzymaj, zabezpiecz, zgłoś ochroni ludzi, ślad historyczny i samą inwestycję.

Ludzkie szczątki na placu budowy

Jeśli podczas robót budowlanych lub ziemnych ujawnione zostaną ludzkie szczątki, pierwszym krokiem powinno być wstrzymanie prac i zabezpieczenie miejsca. W przypadku podejrzenia, że zgon mógł być skutkiem przestępstwa, przepisy wskazują na obowiązek natychmiastowego zawiadomienia najbliższego posterunku Policji. W praktyce to Policja uruchamia dalsze czynności, a oględziny prowadzone są z udziałem odpowiednich specjalistów. Gdy z kontekstu wynika, że szczątki mogą mieć związek z działaniami wojennymi, Narodowy Instytut Dziedzictwa wskazuje na konieczność powiadomienia właściwego oddziału IPN.

Kogo powiadomić: Policję; przy podejrzeniu przestępstwa także prokuratora; przy szczątkach wojennych - właściwy oddział IPN.

Niewybuchy, amunicja i wojenne „pamiątki”

Przy znalezieniu niewybuchu albo amunicji zasada jest jedna: nie dotykać, nie przenosić, nie rozbrajać i nie rozkopywać znaleziska. Wstrzymanie robót i powiadomienie służb to obowiązek. Policja zaleca też odgrodzenie miejsca od osób postronnych, a następnie szybkie zgłoszenie najbliższej jednostce; funkcjonariusze zabezpieczają teren i wzywają saperów. W relacjach z interwencji policja podkreśla, że takie znaleziska - nawet po kilkudziesięciu latach w ziemi - nadal mogą być niebezpieczne.

Kogo powiadomić: Policję; dalej działają wojskowe jednostki saperów.

Zabytki i artefakty archeologiczne

Jeżeli w wykopie pojawi się przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, że jest zabytkiem, trzeba przerwać roboty mogące go uszkodzić, zabezpieczyć sam przedmiot i miejsce odkrycia, a następnie niezwłocznie zawiadomić wojewódzkiego konserwatora zabytków. Jeśli nie jest to możliwe, zawiadomienie przyjmuje wójt, burmistrz albo prezydent miasta. NID przypomina też, że w przypadku przypadkowego znalezienia zabytku archeologicznego najważniejsze jest zachowanie kontekstu odkrycia, bo to on ma kluczowe znaczenie dla dalszych badań i oceny znaleziska.

Kogo powiadomić: Wojewódzkiego konserwatora zabytków; zastępczo wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

Nieznane instalacje i sieci podziemne

Na budowie równie częstym problemem są przypadkowo odkryte przewody, rury lub inne elementy infrastruktury. Operatorzy sieci przypominają, że roboty ziemne trzeba wcześniej uzgadniać ze spółką energetyczną i gazową, bo w gruncie mogą znajdować się przewody elektryczne i gazowe. Jeśli dojdzie do uszkodzenia sieci gazowej, Polska Spółka Gazownictwa zaleca niezwłoczne powiadomienie Pogotowia Gazowego pod numerem 992 albo Straży Pożarnej pod 998. W przypadku awarii lub uszkodzenia sieci energetycznej można wybrać też całodobowy numer 991 Pogotowia Energetycznego dla zgłoszeń awarii i uszkodzeń.

Kogo powiadomić: Właściwego operatora sieci; przy gazie - 992 lub 998; przy energii elektrycznej Pogotowie Energetyczne - 991.

Murator Remontuje #3: Tania metamorfoza łazienki
Materiał sponsorowany
Materiał sponsorowany
Murator Google News
Murowane starcie
Brama wjazdowa – rozwierana czy przesuwna? MUROWANE STARCIE
Murowane starcie
Mediateka.pl

Zobacz także: Prowadzenie prac fundamentowych krok po kroku

Prace fundamentowe krok po kroku
Galeria zdjęć 21