Ceny stali rozbiórkowej 2026 – ile kosztują profile, belki i pręty?

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Do czego przydaje się stal rozbiórkowa?

Stal rozbiórkowa znajduje szerokie zastosowanie zarówno w budownictwie, jak i w przemyśle. Materiał pozyskiwany z demontażu hal, magazynów, mostów czy konstrukcji przemysłowych może zostać wykorzystany ponownie jako element nośny, materiał do produkcji nowych wyrobów stalowych lub surowiec przeznaczony do przetopienia. Dzięki temu inwestorzy mogą ograniczyć koszty realizacji przedsięwzięć oraz zmniejszyć ilość odpadów trafiających na składowiska.

Dużą zaletą stali rozbiórkowej jest jej wytrzymałość oraz możliwość wielokrotnego wykorzystania bez znaczącej utraty właściwości użytkowych. W praktyce materiał ten stosuje się przy budowie konstrukcji gospodarczych, wiat, ogrodzeń, hal magazynowych, a także podczas prac remontowych i modernizacyjnych. Rosnące znaczenie gospodarki obiegu zamkniętego sprawia, że zainteresowanie stalą pochodzącą z rozbiórek stale wzrasta.

Jakie typy stali rozbiórkowej wyróżniamy?

W obrocie można spotkać wiele rodzajów stali rozbiórkowej. Najczęściej są to belki stalowe typu HEB, HEA i IPE, profile zamknięte, ceowniki, kątowniki, rury stalowe oraz pręty zbrojeniowe. Dużą grupę stanowią także blachy konstrukcyjne pochodzące z demontażu obiektów przemysłowych i magazynowych.

Osobną kategorię tworzy stal nierdzewna oraz stal kwasoodporna, które ze względu na swoje właściwości antykorozyjne osiągają wyższe ceny niż standardowa stal konstrukcyjna. W zależności od stanu technicznego materiał może zostać przeznaczony do ponownego wykorzystania w budownictwie lub trafić do recyklingu jako złom wsadowy.

Aktualne ceny stali rozbiórkowej 2026

Belki stalowe HEB używane – od 2,80 do 4,50 zł/kg

Belki stalowe HEA używane – od 2,70 do 4,30 zł/kg

Dwuteowniki IPE z rozbiórki – od 2,60 do 4,20 zł/kg

Profile zamknięte stalowe – od 2,40 do 3,90 zł/kg

Ceowniki stalowe używane – od 2,30 do 3,80 zł/kg

Kątowniki stalowe z demontażu – od 2,20 do 3,70 zł/kg

Rury stalowe konstrukcyjne – od 2,10 do 3,60 zł/kg

Pręty zbrojeniowe z rozbiórki – od 2,00 do 3,40 zł/kg

Blachy stalowe konstrukcyjne – od 2,00 do 3,50 zł/kg

Stal konstrukcyjna mieszana do ponownego wykorzystania – od 1,80 do 3,20 zł/kg

Stal kwasoodporna rozbiórkowa – od 2,70 do 3,50 zł/kg

Stal nierdzewna rozbiórkowa – od 2,50 do 3,50 zł/kg

Powyższe wartości mają charakter orientacyjny i zostały opracowane na podstawie aktualnych cenników publikowanych przez przedsiębiorstwa zajmujące się skupem oraz obrotem stalą i złomem w czerwcu 2026 roku. Ceny mogą różnić się w zależności od regionu, ilości materiału, stopnia korozji oraz kosztów transportu.

O czym pamiętać przy ponownym wykorzystywaniu stali rozbiórkowej?

Przed ponownym użyciem stali rozbiórkowej warto dokładnie ocenić jej stan techniczny, stopień korozji oraz historię eksploatacji. Szczególną uwagę należy zwrócić na ewentualne uszkodzenia mechaniczne, odkształcenia i jakość spoin. W przypadku elementów konstrukcyjnych przeznaczonych do przenoszenia obciążeń zaleca się wykonanie dodatkowych badań oraz weryfikację zgodności materiału z wymaganiami projektowymi. Odpowiednia selekcja i przygotowanie stali pozwalają bezpiecznie wykorzystać ją w kolejnych inwestycjach oraz wydłużyć cykl życia cennego surowca.

Materiał powstał przy wykorzystaniu AI.

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