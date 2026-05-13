Co to są drzwi pivotowe i dlaczego stają się hitem w nowoczesnych aranżacjach?

Debata Muratora: Domy na dziś, jutro i pojutrze Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Autor: PROCURAL Wejściowe drzwi pivotowe zwracają uwagę pięknym wykończeniem. Często ozdabiają je sztukaterie

Autor: URBAN FRONT Wiele modeli ma skrzydła obłożone metalem, spiekiem kwarcytowym, skórą lub szkłem mlecznym

Co to są drzwi pivot i jak działają?

Drzwi pivotowe to drzwi obrotowe, których oś jest przesunięta w stronę bocznej krawędzi skrzydła. Nie przypominają w żadnym razie drzwi do sklepów czy urzędów, bo choć obracają się, to nie da się nimi kręcić młynka.

Mają prostą konstrukcję, zapewniają szerokie przejście, uchodzą za mało awaryjne. Są z reguły wyższe i szersze od drzwi otwierających się w sposób tradycyjny, bo ciężar nie jest w ich przypadku aż takim ograniczeniem.

Autor: NITUS Na drzwiach pivotowych może znaleźć się okładzina z lameli. Będą wtedy stanowiły dyskretne dopełnienie fasady z takiego samego materiału

Drzwi pivot na wejściu do domu: wymiary, szczelność, izolacyjność

Drzwi wejściowe z okuciami pivotowymi to zazwyczaj drzwi o konstrukcji stalowej. Sposób ich wypełnienia oraz wykończenia nie odbiega od innych drzwi metalowych. Dopuszczalne są rzecz jasna przeszklenia i naświetla sąsiadujące ze skrzydłami. Dostępne są także wersje dwuskrzydłowe.

Zamiast bocznych zawiasów mają one jednak zawias dolny i górny. Są zatem podparte, a nie wiszą na jednym ze słupków ościeżnicy. Taka niewielka zmiana wystarcza, by skrzydła mogły być większe i cięższe. Rekordzistami są drzwi o masie 500 kg. Przypomnijmy, że standardowe ważą raptem 40-100 kg.

Jakie są wymiary drzwi pivot?

Niebagatelne są też wymiary pivotów – wysokość dochodzi nawet do 4 m, a szerokość do 2 m.

Istotną zaletą jest to, że skrzydło wsparte od spodu nie wymaga okresowej regulacji. Nie ma też ryzyka, że odchyli się od pionu i zacznie obcierać framugę, klinować się lub rysować posadzkę.

Zawiasy pozostają niewidoczne, bo zasłaniają je listwy maskujące. Zamek uruchamia kilka rygli umieszczonych na pionowej krawędzi, a także na dole i górze skrzydła. Pod względem odporności na włamanie dorównują drzwiom klasy RC3.

Czy drzwi pivot są szczelne?

Niestandardowe okucia i inny sposób otwierania mogą rodzić obawy, czy stolarka taka zdoła zachować szczelność. Wygląda na to, że tak, skoro drzwiom pivotowym przyznawana jest 3 lub 4 klasa szczelności powietrznej, klasa odporności na obciążenie wiatrem C3, a klasa wodoszczelności do 8A.

Elementami gwarantującymi takie parametry są przymyki na boku skrzydła i ościeżnicy oraz dolna, opadająca uszczelka. Drzwi z taką uszczelką nie mają wystającego progu, co też jest dużą korzyścią, zwłaszcza wtedy, gdy w domu mieszkają osoby o ograniczonej sprawności ruchowej.

Czy drzwi pivot zapewnią izolacyjność termiczną?

Bez trudu znajdziemy drzwi spełniające z nawiązką wymagany przepisami współczynnik przewodzenia ciepła U w – nie większej wartości niż 1,3 W/(m2·K). Dostępne są bowiem modele o U w = 0,8 W/(m2·K). Zawdzięczają to grubej warstwie izolacji termicznej umieszczonej wewnątrz skrzydła, przez co jednak jego grubość może sięgać 96 mm.

Ramy drzwi mają budowę komorową, podobnie jak ościeżnice. Panel wypełniający składa się najczęściej z dwóch blach aluminiowych, sklejonych z materiałem ociepleniowym, którym jest przeważnie piana PUR. Cennym dodatkiem jest specjalna wewnętrzna mata – wygłuszająca i ograniczająca nagrzewanie.

Ciekawym rozwiązaniem, zastosowanym po to, by uniknąć odkształceń skrzydła, jest panel pływający, obecny w niektórych modelach drzwi pivotowych. Oddzielony jest on od komory zewnętrznej skrzydła punktowymi izolatorami termicznymi.

Drzwi pivot z funkcją zamykania

Dla większej wygody skrzydła mogą być wyposażone w okucia z funkcją samozamykania. Wtedy to hydrauliczne amortyzatory będą je przywracać do położenia wyjściowego. Nie będziemy się zatem musieli zastanawiać, czy opuszczając dom, zamknęliśmy za sobą drzwi. Tempo zamykania jest regulowane.

Czasem trzeba też skrzydła przytrzymać, na przykład podczas wnoszenia większych zakupów. Żeby nie fatygować w tym celu pomocnika, warto wybrać drzwi z blokadą położenia skrzydła. Można je będzie unieruchomić w dowolnej fazie otwarcia. Możliwe jest też ustalenie zakresu ruchu, jeśli nie chcemy, by za każdym razem otwierały się na oścież.

Autor: URBAN FRONT/ Materiały prasowe

Autor: URBAN FRONT Klienci często zamawiają drzwi pivotowe z ukrytymi ościeżnicami. Często drzwi pivotowe są zlicowane z okładziną elewacyjną, ale...

Autor: DINDECOR ...występują także w towarzystwie doświetli

Autor: WIŚNIOWSKI Doświetla zlokalizowane nad drzwiami

Jakie drzwi pivot do wnętrz?

Jeszcze zanim pivoty zdecydowano się umieszczać w wejściach do budynków, testowano je we wnętrzach, w mniej wymagających warunkach. Wewnętrzne drzwi obrotowe mają zawiasy umiejscowione w połowie długości skrzydła i obracają się w zakresie 0-360° albo dzięki specjalnym ogranicznikom wychylają do kąta 180° lub 90°.

Centralna oś obrotu nie zapewnia jednak wygodnego przechodzenia, więc takie drzwi muszą mieć ponadstandardową szerokość. Pivoty, mające zawiasy przesunięte w stronę krawędzi, wyeliminowały taki problem. Po otwarciu tworzą znacznie szersze przejście niż w przypadku typowych drzwi obrotowych. Co więcej, skrzydło pozostające w pozycji otwartej zajmuje we wnętrzu mniej miejsca. Jego długość zostaje bowiem „podzielona” między dwie strony ściany. Jedna część znajduje się w jednym pomieszczeniu, a druga w drugim.

Dodatkowo skrzydło z takim mechanizmem poruszania może otwierać się w obie strony. Unikamy więc trudnego wyboru między drzwiami lewymi i prawymi.

Rzadkim wariantem typowych pivotów są modele z prowadnicami zamocowanymi do górnego odcinka ościeżnicy, dzięki którym skrzydło może wykonywać ruch obrotowy – w lewo bądź w prawo, a oprócz tego jest przyciągane do ościeżnicy.

Co to są drzwi loftowe?

Znaczna część oferty drzwi pivotowych do wnętrz to tak zwane drzwi loftowe. Ich konstrukcję stanowi lekka rama stalowa (rzadziej drewniana lub aluminiowa) wypełniona taflami szkła. Te mogą być zupełnie transparentne, satynowe – ze szkła trawionego chemicznie lub piaskowanego – lub mleczne, czyli barwione w masie. W grę wchodzą także różne kolory i wzory. Do tego typu drzwi wykorzystywane jest też szkło bardziej odporne na rozbicie niż zwykłe. Przeważnie to tak zwane szkło bezpieczne.

O ile drzwi szklane mają przede wszystkim dodawać pomieszczeniom uroku, o tyle zadaniem drzwi ukrytych jest wizualne wtopienie się w tło, tak by nie psuć wyglądu ściany. Drzwi pivotowe także są dostępne w tej opcji, co jest o tyle łatwe, że okucia sprowadzają się do dolnych i górnych wsporników, które mogą pozostawać prawie niewidoczne.

Pivoty do wnętrz nie mają ościeżnic w typowym rozumieniu. Zamiast nich jest aluminiowa lub stalowa rama, po zamocowaniu całkowicie zlicowana z płaszczyzną ścian.

Specjalne zawiasy do drzwi pivot

Kluczowym elementem drzwi pivotowych jest para specjalnych zawiasów. Mają kształt podłużnych elementów stalowych połączonych z bolcami. Zawias dolny przykręca się do dolnej krawędzi skrzydła, górny do górnej. W podłodze i w górnej belce ościeżnicy umieszcza się metalowe gniazda na bolce.

Zawiasy pozwalają na zmianę pozycji w kierunku lewym bądź prawym. Zakres regulacji dla zawiasu górnego wynosi około 3 mm, a dla dolnego 5 mm. Możliwa jest tez regulacja w pionie. Tu zakresy wynoszą odpowiednio +5 i –1 mm. Do regulacji zawiasów służy klucz imbusowy.

Innowacje w drzwiach pivot: automatyczny półobrót i inne udogodnienia

Żyjemy w epoce elektronicznego rozleniwienia, nic więc dziwnego, że większość domowych sprzętów i urządzeń chcemy obsługiwać smartfonem.

Drzwi pivotowe także można włączyć do systemu smart home. To jednak wymaga poczynienia pewnych dodatkowych inwestycji. Trzeba zatem wyposażyć je w elektromechaniczny zamek. Doprowadzenie prądu uda się dzięki przepustom kablowym przygotowanym w zawiasach.

Zamki mają baterie podtrzymujące zasilanie na wypadek przerwy w dostawie prądu.

Dzięki przewodom zasilającym biegnącym w skrzydle można też zasilać elektroniczny wizjer, kontaktronowe czujniki otwarcia lub podświetlenie czy podgrzewanie pochwytu.

Autor: HÖRMANN We wnętrzach popularne są pivotowe drzwi loftowe – w większości składające się ze szkła

Autor: ANYWAY DOORS Pivotowe lub obrotowe drzwi wewnętrzne mogą mieć skrzydła z grubego szkła, zamocowanego w metalowej ramie

Autor: ANYWAY DOORS Wewnętrzne drzwi pivotowe mogą z powodzeniem obyć się bez typowych ościeżnic

Ile kosztują drzwi pivot?

Produkt Cena [zł] Drzwi zewnętrzne 34 000-45 000 Drzwi wewnętrzne szklane (loftowe) 9 700-13 000 Drzwi wewnętrzne pełne 5 000-7 000