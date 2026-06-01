Dachówka KODA - jak współczesna architektura definiuje nowoczesny dach

Domy o prostej, monolitycznej bryle – od nowoczesnych stodół po geometryczne rezydencje – wymagają rozwiązań, które nie rywalizują z formą budynku, lecz ją dopełniają. W tę filozofię wpisuje się półpłaska dachówka ceramiczna KODA. Produkt dostępny jest teraz pod nową marką swissporTON, która zastąpiła doskonale znaną i cenioną na rynku markę CREATON. To model, w którym tradycyjne, szlachetne tworzywo spotkało się z nowoczesnym, dynamicznym designem i systemowym podejściem do bezpieczeństwa typowym dla właściciela marki - spółki swisspor Polska.

Autor: swissporTON/ Materiały prasowe Dachówka KODA czarna, glazurowana

Forma, która ożywia płaszczyznę: subtelna gra światłocienia

Wielu inwestorów poszukuje alternatywy dla całkowicie płaskich dachówek jak oferowane przez swisspor Polska ceramiczna SIMPLA czy cementowa KAPSTADT, obawiając się, że duża połać dachu w pochmurny dzień może wydać się monotonna lub zbyt surowa. Dachówka KODA rozwiązuje ten dylemat poprzez swój unikalny, półpłaski kształt.

Jej wyważona konstrukcja tworzy na dachu delikatne, poziome i pionowe linie, które w zależności od kąta padania promieni słonecznych generują subtelną grę światłocieni. Dach nie jest płaski i „martwy” – zyskuje optyczną lekkość, elegancję oraz wyrazisty, strukturalny charakter.

Inwestorzy mają do dyspozycji paletę kolorystyczną, która idealnie wpisuje się w aktualne trendy: od klasycznej miedzianej angoby (dla projektów czerpiących z tradycji), przez nowoczesną antracytową angobę, aż po głęboką, szlachetną powłokę glazurowaną w kolorze łupka oraz czarnym. Proces wypalania w wysokich temperaturach trwale zamyka strukturę ceramiki, co sprawia, że kolor nie blaknie pod wpływem promieniowania UV, a dach zachowuje fabryczną głębię odcienia przez dekady.

Logika inwestycji: duży format, mniejsze koszty wykonawcze

Z perspektywy budżetu i harmonogramu prac budowlanych, KODA reprezentuje segment nowoczesnych dachówek wielkoformatowych. Jej wymiary zewnętrzne to ok. 304 x 503 mm. Co to oznacza dla inwestora w praktyce?

Wydajność materiałowa: zużycie wynosi od 8,9 do 9,9 sztuki na metr kwadratowy powierzchni dachu (średnio 9,4 szt./m²).

zużycie wynosi powierzchni dachu (średnio 9,4 szt./m²). Szybszy montaż : mniejsza liczba elementów na metr kwadratowy bezpośrednio przekłada się na skrócenie czasu pracy ekipy dekarskiej. Dach zostaje zamknięty szybciej, co ogranicza ryzyko związane z nagłymi zmianami pogody w trakcie budowy.

: mniejsza liczba elementów na metr kwadratowy bezpośrednio przekłada się na skrócenie czasu pracy ekipy dekarskiej. Dach zostaje zamknięty szybciej, co ogranicza ryzyko związane z nagłymi zmianami pogody w trakcie budowy. Optymalizacja ciężaru: przy wadze pojedynczej sztuki wynoszącej 4,6 kg, obciążenie połaci oscyluje wokół 43,2 kg/m². Pozwala to na zachowanie optymalnych, lżejszych przekrojów więźby dachowej, co generuje realne oszczędności już na etapie konstrukcyjnym.

Inżynieria szczelności: konstrukcja odporna na wymagające warunki

Nowoczesna architektura często operuje dachami o zróżnicowanych kątach nachylenia. swissporTON KODA, dzięki zaawansowanemu systemowi podwójnych zamków bocznych i precyzyjnie wyprofilowanej konstrukcji, może być stosowana na dachach o kącie nachylenia już od 10 stopni (przy zastosowaniu odpowiedniej membrany paroprzepuszczalnej z linii BLACK).

Zamki te działają jak labirynt dla wody opadowej. Nawet podczas gwałtownej ulewy połączonej z silnym wiatrem, woda jest skutecznie odprowadzana po wierzchniej warstwie dachówki, bez ryzyka podwiewania pod pokrycie. Ponadto, naturalne właściwości gęstej ceramiki stanowią doskonałą barierę akustyczną. W przeciwieństwie do lekkich pokryć blaszanych, dachówka ceramiczna tłumi odgłosy uderzeń kropel deszczu czy gradu, zapewniając domownikom ciszę na poddaszu.

System SunLACE: fotowoltaika zintegrowana w strukturze dachu

Jednym z największych wyzwań współczesnego projektowania jest pogodzenie energooszczędności z estetyką. Klasyczne instalacje fotowoltaiczne montowane na stelażach nad dachówkami drastycznie ingerują w architekturę budynku, tworząc ciężką, podatną na podmuchy wiatru nadbudowę.

Dla modelu KODA eksperci swisspor Polska stworzyli rozwiązanie systemowe – SunLACE. To zintegrowany system fotowoltaiczny, w którym dedykowane moduły solarne są technicznie i wizualnie dopasowane do profilu dachówki KODA.

Moduły SunLACE układa się bezpośrednio na łatach, zamiast fragmentu połaci z dachówek ceramicznych. Tworzą one z dachem jedną zlicowaną płaszczyznę. Inwestor zyskuje solidne źródło energii słonecznej, które nie wystaje ponad obrys dachu, nie obciąża konstrukcji dodatkowymi stelażami i eliminuje konieczność przewiercania membrany dachowej w celach montażowych. To nowoczesna i niezawodna technologia ukryta w czystej formie.

Kompletna połać: bezpieczeństwo zimowe i komunikacja

Dach to system naczyń połączonych. Inwestorzy często zapominają, że zakup samej dachówki połaciowej to dopiero połowa sukcesu. Prawdziwą jakość techniczną poznaje się po detalach i akcesoriach dedykowanych. swisspor Polska oferuje dla modelu KODA pełną gamę fabrycznych elementów wykończeniowych oraz systemów ochrony i komunikacji, które eliminują potrzebę stosowania niesprawdzonych zamienników.

System ochrony przeciwśnieżnej: ciężki, zsuwający się śnieg potrafi zerwać rynny, zniszczyć roślinność w ogrodzie lub uszkodzić samochód na podjeździe. Systemowe płotki i noski (rozbijacze) śniegowe swissporTON są montowane za pomocą specjalnych dachówek aluminiowych profilowanych pod kształt i kolorystykę modelu KODA. Gwarantuje to idealne przyleganie, pełną szczelność oraz odporność na obciążenia mechaniczne, bez naruszania estetyki dachu. Komunikacja dachowa: stopnie i ławy kominiarskie są niezbędne do bezpiecznej konserwacji dachu, czyszczenia komina czy przeglądu instalacji. Elementy te, wykonane z dbałością o detale, są lakierowane proszkowo pod odcień maksymalnie zbliżony do koloru wybranej dachówki (np. czarna glazura czy antracytowa angoba). Z poziomu gruntu stają się spójną, niemal niewidoczną częścią architektury.

Do 50 lat gwarancji – spokój wpisany w umowę

Wybór pokrycia dachowego to decyzja podejmowana z myślą o pokoleniach. swisspor Polska, opierając się na blisko trzech dekadach doświadczenia w produkcji ceramiki pod marką CREATON w nowoczesnych zakładach w Polsce i na Węgrzech, obejmuje dachówki ceramiczne gwarancją do 50 lat.

To dowód na to, że deklarowana mrozoodporność, niska nasiąkliwość i stabilność wymiarowa nie są jedynie obietnicą marketingową, ale faktem popartym rygorystyczną kontrolą jakości.

Współczesny inwestor szuka rozwiązań, które pozwolą mu zapomnieć o dachu tuż po jego ułożeniu. Dachówka ceramiczna KODA marki swissporTON, łącząc ponadczasowe rzemiosło ceramiczne z innowacjami pokroju systemu SunLACE, udowadnia, że nowoczesny dom może być jednocześnie bezpieczną twierdzą, wydajną technologicznie strukturą i czystym dziełem sztuki architektonicznej.

