Nowoczesna architektura stawia dziś przede wszystkim na prostą bryłę i wysokiej jakości materiały wykończeniowe. W ten trend dobrze wpisują się dachówki wielkoformatowe, które pozwalają uzyskać estetyczne i uporządkowane pokrycie dachu, a jednocześnie usprawniają prace dekarskie. Coraz większa popularność tego rozwiązania wynika nie tylko z walorów wizualnych, ale także z ekonomii wykonania.

Mniej dachówek, szybsze krycie

Za dachówki wielkoformatowe uznaje się modele, dzięki którym do pokrycia 1 m² połaci potrzeba mniej niż 10 elementów. W praktyce oznacza to mniejszą liczbę dachówek do wniesienia na dach, ułożenia i zamocowania. Przy dużych połaciach różnica staje się bardzo wyraźna i może znacząco skrócić czas realizacji pokrycia.

Większy format oznacza również możliwość zastosowania większego rozstawu łat, co częściowo ogranicza zużycie drewna. Dla inwestora oznacza to nie tylko oszczędność czasu, ale również mniejsze koszty wykonawcze.

Największe korzyści widać na dachach prostych – dwuspadowych, bez licznych załamań, lukarn czy wykuszy. Im mniej docinania elementów i komplikacji na połaci, tym większa efektywność montażu. Z tego powodu dachówki wielkoformatowe bardzo dobrze sprawdzają się w nowoczesnych projektach domów inspirowanych architekturą stodoły.

Duży format nie zmienia przy tym wyglądu pokrycia. Z poziomu gruntu trudno zauważyć różnicę pomiędzy dachem wykonanym z dachówek standardowych i wielkoformatowych, szczególnie na dużych połaciach.

Beton czy ceramika?

Dachówki wielkoformatowe dostępne są zarówno w wersji betonowej, jak i ceramicznej. Modele betonowe od wielu lat kojarzone są z dużymi wymiarami i ekonomicznym montażem. Produkowane są z mieszanki cementu, odpowiednio dobranego piasku oraz dodatków poprawiających trwałość i parametry użytkowe.

Nowoczesne dachówki betonowe są pokrywane wielowarstwowymi powłokami ochronno-dekoracyjnymi, które poprawiają odporność na warunki atmosferyczne i nadają powierzchni bardziej estetyczny wygląd. Coraz częściej stosowane są powłoki wygładzające, ograniczające osadzanie zabrudzeń i rozwój nalotów biologicznych.

Z kolei dachówki ceramiczne wielkiego formatu początkowo występowały głównie w wersjach płaskich, jednak dziś dostępne są także modele o bardziej klasycznych profilach. Ceramika ceniona jest przede wszystkim za trwałość, naturalny wygląd i wysoką odporność na starzenie.

W obu grupach materiałów dużą popularnością cieszą się obecnie ciemne kolory – grafit, antracyt i czerń – dobrze wpisujące się w nowoczesną architekturę.

Dachówki ceramiczne mogą być dodatkowo wykańczane angobą lub szkliwem. Angoba nadaje powierzchni delikatny połysk i poprawia odporność na zabrudzenia, natomiast szkliwo tworzy bardzo gładką, efektowną powierzchnię o głębokim kolorze. Glazurowane dachówki szczególnie atrakcyjnie prezentują się na dużych, prostych połaciach dachowych.

Duży format wymaga dokładności

Choć sposób montażu dachówek wielkoformatowych jest podobny do układania standardowych modeli, wykonanie wymaga znacznie większej precyzji. Duże elementy mocniej eksponują wszelkie nierówności konstrukcji i błędy wykonawcze.

Kluczowe znaczenie ma prawidłowe rozmierzenie oraz wypoziomowanie łat. Ich rozstaw musi być dokładnie dopasowany do konkretnego modelu dachówki i kąta nachylenia połaci. Szczególnie wymagające pod tym względem są dachówki płaskie, na których nawet niewielkie odchylenia mogą być widoczne po zakończeniu prac.

Nowoczesne dachówki wyposażone są w system zakładek i zamków, które poprawiają szczelność pokrycia oraz stabilność całej połaci. Odpowiednio wyprofilowane krawędzie ograniczają ryzyko podwiewania śniegu i deszczu pod pokrycie podczas silnych wiatrów.

W miejscach szczególnie narażonych na działanie wiatru – przy okapie, kalenicy, kominach czy oknach dachowych – konieczne jest dodatkowe mocowanie mechaniczne. W tym celu stosuje się specjalne klamry mocujące lub klamry burzowe zabezpieczające dachówki przed poderwaniem.

Nie tylko dachówki podstawowe

Współczesne systemy dachowe obejmują nie tylko dachówki połaciowe, ale również szeroki zestaw elementów uzupełniających. Producenci oferują dachówki połówkowe, boczne, kalenicowe i wentylacyjne, a także elementy przeznaczone do przejść instalacyjnych i montażu instalacji solarnych.

Dzięki temu możliwe jest wykonanie kompletnego i szczelnego pokrycia przy zachowaniu spójnej estetyki całego dachu. Odpowiednio dobrane elementy systemowe ograniczają również konieczność docinania dachówek i przyspieszają prace dekarskie.

Dachówki wielkoformatowe można stosować nie tylko na dachach stromych. Niektóre modele nadają się również do połaci o niewielkim kącie nachylenia. Coraz częściej wykorzystuje się je także na elewacjach, szczególnie w nowoczesnych projektach, gdzie dach płynnie przechodzi w ścianę budynku. Płaskie dachówki wielkoformatowe pozwalają w takich realizacjach uzyskać bardzo nowoczesny i minimalistyczny efekt architektoniczny.

Murator Remontuje #3: Tania metamorfoza łazienki

