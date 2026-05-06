Ponad 49 milionów złotych na czyste środowisko. Kto i kiedy może aplikować?

Zgodnie z oficjalnym komunikatem NFOŚiGW z 23 kwietnia 2026 roku, ruszył proces, który w efekcie zasili budżety samorządów w całym kraju kwotą przekraczającą 49 milionów złotych. Mechanizm finansowania jest wielostopniowy - najpierw o środki ubiegają się wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW), które następnie dystrybuują je do poszczególnych gmin i ich związków.Nabór wniosków ruszył 27 kwietnia 2026 roku. Potrwa nieco ponad miesiąc, do 29 maja 2026 roku.

Choć ten konkretny termin dotyczy funduszy wojewódzkich, jest on sygnałem dla mieszkańców, że wkrótce ich lokalne gminy uruchomią własne programy wsparcia. Warto więc pytać w urzędach gmin o wsparcie do usuwania azbestu z dachu.

Na co dokładnie starczy pieniędzy?

Dofinansowanie w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” jest niezwykle kompleksowe. Inwestorzy i samorządy nie muszą martwić się o poszczególne etapy tej trudnej operacji, ponieważ dotacje obejmują:

Profesjonalny demontaż płyt azbestowo-cementowych z budynków mieszkalnych i gospodarczych.

Zbieranie i transport odpadów przez certyfikowane firmy (pamiętajmy, że azbestu nie wolno przewozić na własną rękę zwykłą przyczepką!).

Unieszkodliwianie, czyli bezpieczne składowanie odpadów na specjalistycznych wysypiskach.

Warto podkreślić, że program jest ściśle powiązany z gminnymi planami usuwania azbestu. Oznacza to, że gmina może sfinansować tylko takie działania, które zostały wcześniej zinwentaryzowane i ujęte w lokalnej strategii.

Jak, krok po kroku, uzyskać dotację na usunięcie azbestu z dachu?

Dla typowego właściciela domu, na którym wciąż zalega eternit, droga do uzyskania pomocy może wydawać się skomplikowana, ale w rzeczywistości opiera się na kilku konkretnych krokach:

Upewnij się, że Twój dom jest ujęty w gminnej bazie wyrobów zawierających azbest. Jeśli nie – zgłoś ten fakt do urzędu gminy.

Monitoruj ogłoszenia gminy. To gmina, po otrzymaniu środków z WFOŚiGW, ogłosi nabór dla mieszkańców. Najczęściej dzieje się to w formie prostego wniosku o wykonanie usługi usunięcia azbestu.

Pamiętaj, że dotacja zazwyczaj pokrywa koszty demontażu i utylizacji, ale rzadko obejmuje zakup i montaż nowego pokrycia dachowego. Musisz być przygotowany na sfinansowanie nowego dachu we własnym zakresie.

Program wymusza korzystanie z wyspecjalizowanych ekip. Nie próbuj zdejmować płyt samodzielnie – uwalnianie włókien azbestu do powietrza jest skrajnie niebezpieczne dla zdrowia Twojego i Twoich sąsiadów.

Dlaczego to się opłaca? Więcej niż tylko estetyka

Usunięcie azbestu to nie tylko kwestia ekologii, ale również realnej wartości nieruchomości. Budynki wolne od eternitu są łatwiejsze w sprzedaży, a ich modernizacja termoenergetyczna (np. ocieplenie dachu) staje się znacznie prostsza i tańsza. Dodatkowo, dzięki wsparciu NFOŚiGW, właściciel posesji oszczędza od kilku do nawet kilkunastu tysięcy złotych, które musiałby wydać na komercyjną utylizację odpadów niebezpiecznych.Program realizowany przez NFOŚiGW to realna szansa na poprawę jakości życia. Skuteczna eliminacja azbestu to mniej chorób układu oddechowego i czystsze powietrze dla przyszłych pokoleń. Jeśli więc na Twoim dachu wciąż widnieje szary relikt przeszłości, maj i czerwiec 2026 roku to najlepszy czas, by zapukać do drzwi urzędu gminy i zapytać o dostępne fundusze.