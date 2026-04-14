Dachówki betonowe oraz ceramiczne– dlaczego to najlepszy wybór na Twój dach?

Dachówki betonowe oraz ceramiczne gwarantują wieloletnie bezpieczeństwo, spokój i komfort. Wynika to z właściwości surowców znanych od prawie 200 lat (w przypadku betonu) i tysięcy lat (w przypadku ceramiki), co w połączeniu z dopracowanymi, najnowszymi technologiami produkcji daje jeszcze lepsze efekty funkcjonalne i walory estetyczne.

Wytrzymałość, która daje pewność

Dachówki Braas produkowane są z surowców naturalnych najwyższej jakości, co sprawia, że są wytrzymałe na uderzenia i uszkodzenia mechaniczne np. w wyniku silnego gradu. Waga dachówek ma również szczególne znaczenie jeżeli chodzi o odporność na trudne warunki atmosferyczne. W porównaniu do lekkich pokryć dachowych, przy których może powstać tzw. efekt żagla uszkadzający duże fragmenty połaci, dachówki dzięki swojemu ciężarowi bardzo dobrze przylegają do dachu oraz opierają się podmuchom silnego wiatru. W razie potrzeby można w prosty sposób wymienić pojedyncze sztuki bez konieczności demontowania dużej części połaci. Dachówki Braas są testowane w tunelu aerodynamicznym, dzięki czemu zapewniają najwyższą ochronę nawet w warunkach ekstremalnie ulewnego deszczu. Specjalnie zaprojektowane zamki (boczny i górny) zapewniają szczelność pokrycia i utrudniają przedostawanie się wody opadowej pod połać. Dolny zamek aerodynamiczny, zapobiega nawiewaniu pyłu śnieżnego i wody pod pokrycie.

Oba rodzaje dachówek (ceramiczne i betonowe), poza wysoką mrozoodpornością, charakteryzują się także odpornością na ogień - są całkowicie niepalne.

i Autor: Braas / BMI Polska/ Materiały prasowe Dachówka ceramiczna Braas Topas 11V, kolor antracytowy

Trwałe i długowieczne dachówki

Trwałość i wytrzymałość pokrycia dachowego to istotne parametry, które decydują o bezpieczeństwie mieszkańców danego budynku. Żywotność dachówek ceramicznych określana jest na sięgającą nawet 80-100 lat, betonowych około 80 lat – tak długo mogą one przetrwać na dachach, nie ulegając zniszczeniu, czy usterkom. Opierają się trudnym warunkom atmosferycznym: działaniu słońca, deszczu, wiatru, czy mrozu. Potwierdzają to regularnie przeprowadzane testy produktu, badające między innymi odporność nawet na ekstremalne wahania temperatur. Dzięki temu każdy inwestor ma pewność, że dachówki nie będą ulegać korozji, nie stracą swego koloru, a także nie będą się na nich tworzyć odkształcenia, czy pęknięcia.

i Autor: Braas / BMI Polska/ Materiały prasowe Dachówka ceramiczna Braas Rubin 9V, kolor łupkowy

Izolacja akustyczna = ciche wnętrze domu

To, co wyróżnia dachówki od innych, lekkich pokryć dachowych, to parametr izolacji akustycznej. Dach wykonany z dachówek Braas, w odróżnieniu od pokryć lekkich wykonanych z blachy, jest cichy - nie przenosi hałasu pochodzącego z deszczu czy gradu. Dlatego dachówki Braas, szczególnie te betonowe, dobrze izolują akustycznie wnętrze domu, a zwłaszcza pomieszczenia na poddaszu, zapewniając ciszę i spokój. Dachówki ceramiczne również zapewniają świetną izolację akustyczną, czyniąc dźwięki spadającego deszczu, czy wiatru niemal niesłyszalnymi wewnątrz domu.

i Autor: Braas / BMI Polska/ Materiały prasowe Dachówka ceramiczna Braas Turmalin, kolor szary

Piękny wygląd na lata

W parze ze świetnymi parametrami technicznymi dachówek idzie również ich niezwykle elegancki i estetyczny wygląd. Portfolio Braas to duży wybór dachówek, które sprostają zróżnicowanym gustom inwestorów. Do wykończenia dachów w stylu tradycyjnym odpowiednie będą modele profilowane takie jak Rubin 9V, Bałtycka, Celtycka. Natomiast nowoczesne aranżacje najlepiej podkreślą modele płaskie - Turmalin, Teviva, Topas 11V. Można też wybrać tradycyjne karpiówki, które pomogą pokryć nawet skomplikowane konstrukcje dachów lub dachówki zakładkowe o różnych rozmiarach i kształtach. Poza bogatą paletą barw możemy także wybierać spośród różnych wykończeń dachówek. Wśród modeli betonowych znajdziemy między innymi te produkowane w opatentowanej przez Braas technologii Cisar, która zapewnia najważniejsze cechy doskonałej dachówki: wytrzymałość, gładkość powierzchni i estetykę. Natomiast dachówki ceramiczne, mogą posiadać wykończenie matowe – angobowane, glazurowane lub Glazurę Top Line, która bardzo dobrze chroni dachy przed zabrudzeniami, ale też przez porastaniem mchem oraz gwarantuje intensywny kolor i blask.

i Autor: Braas / BMI Polska/ Materiały prasowe Dachówka betonowa Braas Celtycka Cisar, kolor grafit

Więcej niż dachówki, czyli kompleksowe rozwiązania

Dla inwestora najważniejsze jest to, by dach był trwały i zapewniał bezpieczeństwo przez dziesiątki lat. Gwarancją tego są między innymi opisane wcześniej właściwości dachówek Braas oraz przyznawana na nie 30 letnia gwarancja. Dodatkowo Braas proponuje również praktyczne rozwiązania składające się na kompleksowy system dachowy. W jego skład wchodzą dachówki podstawowe oraz kształtowe, warstwy wstępnego krycia, taśmy opierzeniowe i uszczelniając-wentylacyjne (kalenicowe), zabezpieczenia przeciwśniegowe, a także systemy komunikacji dachowej, które idealnie do siebie pasują i łączą się, tworząc całościowe pokrycie. Bez względu na rodzaj dachu, jego stylistykę czy kolorystykę wszystkie akcesoria i dachówki dobrane są tak, by w efekcie powstał piękny i wytrzymały dach.

Dachówki betonowe oraz ceramiczne to bez wątpienia synonim bezpieczeństwa, wytrzymałości i najwyższej jakości. Wraz estetyką i funkcjonalnością dach Braas zapewnia klientom spokój i komfort na kolejne dziesięciolecia.

i Autor: Braas / BMI Polska/ Materiały prasowe Dachówka betonowa Celtycka Cisar, kolor grafit

i Autor: Braas / BMI Polska/ Materiały prasowe Dachówka betonowa Braas Teviva, kolor grafit

i Autor: Braas / BMI Polska/ Materiały prasowe Dachówka ceramiczna Braas Turmalin, kolor szary

i Autor: Braas / BMI Polska/ Materiały prasowe Dachówka ceramiczna Braas Topas 11V, kolor antracytowy