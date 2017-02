Wzmacnianie gruntu pod inwestycją? Sprawdź, jak możesz na tym zyskać

Koszty wzmacniania słabego podłoża gruntowego z punktu widzenia inwestora

Występujący w ostatnim czasie dynamiczny rozwój budownictwa, a co za tym idzie malejąca liczba atrakcyjnych lokalizacyjnie działek coraz częściej stwarza konieczność wykorzystywania pod zabudowę terenów, które do tej pory nie były brane pod uwagę w procesie inwestycyjnym. Mowa tu o terenach lokalizacyjnie korzystnych, lecz charakteryzujących się niekorzystnymi warunkami gruntowymi.

Określenie „niekorzystne warunki geotechniczne na działce” w praktyce oznacza, że mamy do czynienia ze słabonośnymi gruntami, do których zaliczamy m.in.:

grunty organiczne (namuły, torfy, gytie),

grunty piaszczyste w stanie luźnym,

grunty spoiste w stanie plastycznym lub miękkoplastycznym,

niekontrolowane nasypy antropogeniczne.

Występujący w ostatnim czasie dynamiczny rozwój budownictwa, a co za tym idzie malejąca liczba atrakcyjnych lokalizacyjnie działek coraz częściej stwarza konieczność wykorzystywania pod zabudowę terenów, które do tej pory nie były brane pod uwagę w procesie inwestycyjnym. Mowa tu o terenach lokalizacyjnie korzystnych, lecz charakteryzujących się niekorzystnymi warunkami gruntowymi. Określenie „niekorzystne warunki geotechniczne na działce” w praktyce oznacza, że mamy do czynienia ze słabonośnymi gruntami, do których zaliczamy m.in.: grunty organiczne (namuły, torfy, gytie), grunty piaszczyste w stanie luźnym, grunty spoiste w stanie plastycznym lub miękkoplastycznym, niekontrolowane nasypy antropogeniczne.

Występowanie niekorzystnych warunków geotechnicznych na działce, często odstrasza potencjalnych inwestorów przed zakupem tejże nieruchomości gruntowej i wykorzystaniem jej pod inwestycję budowlaną. Inwestorzy ci, nie dysponując odpowiednią wiedzą dotyczącą realnych kosztów przystosowania istniejących warunków gruntowych pod zabudowę, niejednokrotnie błędnie przyjmują te koszty jako zbyt wysokie i rezygnują z nabycia działki, decydując się na inwestycję w innej lokalizacji.

Warto wspomnieć, że nieatrakcyjność działek, na których warunki gruntowe są niekorzystne spowodowała, że ich ceny na rynku nieruchomości kształtują się znacząco niżej w stosunku do działek cechujących się dobrymi warunkami geotechnicznymi. Inwestor powinien mieć świadomość, że zakup tańszej nieruchomości w dobrej lokalizacji zsumowany z kosztami ewentualnego wzmocnienia podłoża, może pozwolić mu na zoptymalizowanie kosztów całości inwestycji. Artykuł ma za zadanie przybliżyć te koszty i porównać je z kosztami realizacji inwestycji budowlanej.

Wzmacnianie gruntu a palowanie

Czym właściwie jest wzmocnienie gruntu i czym różni się ono od palowania? Na rynku budowlanym pojęcie „kolumny” (betonowe, żwirowe, DSM i inne) niejednokrotnie jest błędnie utożsamiane z pojęciem „pale”. Z punktu widzenia inżyniera, pomiędzy tymi pojęciami istnieje zasadnicza różnica. Pale są elementami konstrukcyjnymi, które przenoszą 100% obciążenia na podłoże nośne, są to konstrukcje sztywne (najczęściej zbrojone) a co za tym idzie praktycznie nie pozwalające na przenoszenie obciążeń przez otaczający je grunt.

Kolumny natomiast najczęściej są konstrukcjami podatnymi współpracującymi z otaczającym je gruntem, których istotą działania jest zwiększenie sztywności wzmocnionej nimi warstwy. W zależności od rodzaju podłoża z jakim mamy do czynienia, kolumny przenoszą ok.60-95% obciążenia. Pozostała część transmitowana jest przez otaczający je grunt.