Panele podłogowe imitujące naturalny kamień. Niepowtarzalna i trwała podłoga

Panele podłogowe to wciąż jeden z najchętniej stosowanych w wykończeniu podłóg materiałów. Zwyczajne, gładkie deski, tak popularne w latach 90. ubiegłego wieku, odeszły do lamusa i raczej nie zainteresowałyby współczesnych klientów. Obecnie oczekują oni produktów, które będą jednocześnie estetyczne, solidne i ekonomiczne. Producenci, aby sprostać tym wymaganiom, prześcigają się w tworzeniu coraz to ciekawszych, bardziej oryginalnych i przyciągających uwagę rozwiązań. Panele imitujące drewno czy kafle ceramiczne nie wzbudzają zaskoczenia – znajdują się już w wielu polskich domach. Salony sprzedaży poszły zatem o krok dalej, a na rynek wkraczają laminaty o strukturze kamienia i betonu. Czy są one jednak w stanie konkurować z ich naturalnymi odpowiednikami, które wykorzystuje się w budownictwie od wieków?

Więcej niż kamień, czyli nowoczesne panele podłogowe

Niepowtarzalny wygląd, trwałość i odporność na uszkodzenia mechaniczne – tym kierują się konsumenci podejmując decyzję o zakupie kamiennych bloków na posadzkę. Producenci paneli postawili sobie za zadanie stworzenie produktu o podobnych cechach. Tylko w ten sposób mogą one konkurować z naturalnymi tworzywami. Jakie są zatem pozytywy laminowanych zamienników i dlaczego warto na nie postawić w domowej aranżacji?

Przede wszystkim jest to cena – panele są znacznie tańsze od prawdziwych, kamiennych płyt. Właśnie czynnik finansowy stanowi dla wielu zainteresowanych główną barierę. Zalet jest więcej i ujawniają się już przy samym zakupie. Laminaty są lekkie, łatwe w przenoszeniu i transporcie. Sam montaż przebiega także w prosty i wygodny sposób. Nie wymagają one bowiem precyzyjnych cięć (podczas których może dojść do uszkodzenia materiału) ani stosowania kleju. Nie są tym samym źródłem pyłu i innych zanieczyszczeń w mieszkaniu.

Po zakończeniu instalacji, co również jest niewątpliwie mocną stroną tych produktów, są od razu gotowe do eksploatacji. Można zacząć ustawiać meble i projektować pozostałe elementy aranżacji. Pomieszczenie nie jest zatem wyłączone na jakiś czas z użytkowania. Domownicy od razu mają możliwość korzystania z nowej posadzki i zachwycania się jej wyjątkowym charakterem.