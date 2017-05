Szary styropian trzeciej generacji – materiał odporny na naprężenia wewnętrzne

Ze względu na doskonałe parametry, izolacja wykonana z szarego styropianu jest do 40% cieńsza od izolacji z popularnych białych płyt. To wielka zaleta, ponieważ wraz z rosnącymi wymaganiami co do energooszczędności rośnie grubość termoizolacji. A nikt nie chce mieszkać w niezgrabnym, energooszczędnym bunkrze o niedoświetlonym wnętrzu, z oknami przypominającymi otwory strzelnicze.

Szary styropian pozwala nie tylko oszczędzać energię ale również projektować atrakcyjniejszą bryłę budynku oraz bardziej funkcjonalne wnętrza. Nie wszyscy jednak wiedzą, że z popularnym w Polsce, zwykłym szarym styropianem jest związany pewien dokuczliwy kłopot.