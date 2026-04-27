Standardowym rozwiązaniem w budownictwie mieszkaniowym jest wykończenie elewacji tynkiem. Najczęściej jest to tynk cienkowarstwowy (mineralny, akrylowy, silikonowy bądź silikatowy), stanowiący wierzchnią warstwę systemu ociepleń ETICS. Dawniej, ze względu na cenę, wybierano często tynk mineralny (naturalnie szary) i malowano go na wybrany kolor. Później jednak konkurencyjnym rozwiązaniem stały się tynki barwione w masie, które nie wymagały już malowania.

Bez względu na rodzaj wykończenia, elewacja z czasem traci swój wygląd – może się zabrudzić lub wyblaknąć. Wtedy konieczne staje się jej odświeżenie i ponowne malowanie. Jaką farbę elewacyjną wybrać i na co zwrócić uwagę? Podpowiadamy w dalszej części artykułu.

Jaka jest najlepsza farba elewacyjna?

Do malowania elewacji stosuje się farby o różnym spoiwie. Najpopularniejsze są te zawierające organiczne, syntetyczne żywice polimerowe, czyli farby silikonowe i akrylowe.

Farby nieorganiczne, czyli silikatowe (krzemianowe), są mniej popularne, nie można ich bowiem zastosować na podłoże wcześniej pokryte farbą akrylową bądź silikonową, nawet jeśli stara powłoka jest w dobrym stanie. Farbę elewacyjną silikonową (krzemoorganiczną) można nakładać na każdą starą powłokę. Z kolei farba akrylowa nie nadaje się na podłoże pokryte tynkiem lub farbą silikatową.

Cechami wyróżniającymi farby elewacyjne silikonowe jest także bardzo dobra ochrona ściany przed wnikaniem wody i właściwości samoczyszczące – spływający po elewacji deszcz zmywa kurz i brud, który na niej osiadł. Dodatkowo mają wysoką przepuszczalność pary wodnej i CO 2 .

Czym różni się elewacyjna farba akrylowa od silikonowej?

Popularne farby elewacyjne akrylowe mają względnie niską paroprzepuszczalność i nasiąkliwość wodą. Producenci oferują je w wielu odmianach, stosując różnego rodzaju modyfikatory (na przykład żywice silikonowe). Dodatki te wpływają na właściwości farb elewacyjnych – podnoszą odporność powłoki na zabrudzenia, zapewniają trwałość kolorów.

Niestety oglądając opakowanie, nie jesteśmy w stanie stwierdzić, jaką zawartość żywic ma farba, bo producenci nie mają obowiązku informowania o tym. Czasem spodziewamy się, że jakość będzie iść w parze z ceną farby elewacyjnej, bo wpływa na nią zarówno zawartość spoiwa (odpowiada ono za odporność farby na szorowanie), jak i wypełniaczy (na przykład biel tytanowa zapewnia siłę krycia). Producenci farb zwracają na to uwagę, podając dodatkowe informacje, na przykład nazwę technologii (ColorLock w farbie Aura Waterborn Exterior Paint Flat Finish) lub doprecyzowując nazwę handlową – silikonowana farba akrylowa (Akrylit 3000 Siloxan).

Jak i czym pomalować elewację?

i Autor: Benjamin Moore/ Materiały prasowe Farby fasadowe są oferowane w bardzo bogatej kolorystyce. Podczas odnawiania elewacji bez trudu można więc dopasować ich barwę do pozostałych elementów budynku, by uzyskać nowy, ale harmonijny wygląd

Zużycie farby elewacyjnej na m²

Na samym początku należy podkreślić, iż zużycie i wydajność farb elewacyjnych to dwa parametry, które są od siebie zależne, lecz oznaczają co innego. Zużycie informuje o tym, ile farby elewacyjnej potrzeba do pomalowania 1 m² ściany (l/m2). Z kolei wydajność farby elewacyjnej pomaga się zorientować, jaką powierzchnię można pomalować 1 l farby (m2/l).

Jak widać z jednostek, w jakich są podawane, są swoją odwrotnością - jeśli więc wartość jednego maleje, to drugiego wzrasta. Należy pamiętać, że dane zamieszczane przez producentów na opakowaniach farb elewacyjnych zazwyczaj dotyczą najkorzystniejszych sytuacji, czyli gładkiego, zagruntowanego podłoża, oraz najefektywniejszego sposobu nanoszenia farby, czyli za pomocą wałka malarskiego.

Czasem można też znaleźć informację, jak zużycie i wydajność farby elewacyjnej zmieniają się zależnie od rodzaju podłoża: w przypadku tynku gładkiego wynoszą odpowiednio 0,15 l/m2 i 6,6 m2/l, na mineralnym tynku cienkowarstwowym o strukturze drobnego baranka jest to już 0,25 l/m2 i 4,0 m2/l (na przykładzie farb elewacyjnych Atlas Salta N Plus).

Im grubsza faktura tynku, tym większe zużycie farby elewacyjnej. Oczywiście podawane wartości odnoszą się do jednej warstwy farby, a do uzyskania odpowiedniego efektu trzeba ją nanieść zazwyczaj dwukrotnie.

Jak długo schnie farba na elewacji?

Podstawową cechą dobrej farby elewacyjnej jest siła krycia. Czasem do renowacji fasady domu wystarczy jedna warstwa, ale zwykle zalecane jest malowanie dwukrotne, by farba dobrze pokryła podłoże i utworzyła jednolitą powłokę o odpowiednim kolorze.

Z racji, iż podczas malowania elewacji korzysta się z rusztowań, często płacąc za każdą dobę ich wypożyczenia, ważny jest czas, po którym można nanosić na podłoże kolejną warstwę farby. W przypadku farb elewacyjnych akrylowych maksymalnie wynosi on cztery godziny, ale są też takie, które schną znacznie szybciej i kolejną warstwę można nakładać już po dwóch godzinach, a nawet po jednej. Z kolei w farbach elewacyjnych silikonowych różnice są znacznie większe. Przy sprzyjających warunkach pogodowych większość farb na elewacji wysycha przez 3-6 godzin. Bywa też tak, że za ponowne malowanie elewacji można się zabrać dopiero następnego dnia, bo pierwsza warstwa farby schnie 12, a nawet 24 godziny.

i Autor: Jedynka/ Materiały prasowe Odnawianie elewacji pozwoli wprowadzić modne dziś łączenie bieli z grafitem. Dzięki temu dom zyska współczesny sznyt

Ile kosztuje farba elewacyjna i malowanie elewacji?

Kupując farbę, warto sprawdzać nie tylko cenę za opakowanie (czy za litr wyrobu), ale też deklarowane parametry, w tym jej zużycie i zalecaną liczbę warstw. Gdy farbę trzeba nanieść na podłoże dwukrotnie, to według deklaracji producentów 1 l farby elewacyjnej akrylowej wystarczy na 3,5-5 m². W przypadku większości farb elewacyjnych silikonowych 1 l wystarcza na 2-3 m². Jak to się przekłada na koszt farby do malowania elewacji? Im cena za litr farby elewacyjnej niższa, a wydajność większa, tym tańszy materiał.

Wśród gotowych wyrobów rozrzut jest ogromny – od około 10 do 40 zł za powłokę przy dwukrotnym malowaniu. Jednak wydatki ponoszone na odnowienie i malowanie elewacji to nie tylko zakup farby. Doliczyć trzeba koszty postawienia rusztowania i wykonawstwa. Za podstawowe umycie elewacji zapłacimy mniej więcej 20-35 zł/m², oczywiście w przypadku większych zabrudzeń, gdy na przykład trzeba będzie odgrzybiać powierzchnię, cena będzie wyższa. Z kolei za malowanie elewacji bez postawienia rusztowania od około 35-45 zł/m², natomiast z postawieniem rusztowania od 45-55 zł/m².

Im więcej warstw farby, tym będzie drożej. Cena malowania elewacji może też być wyższa, jeśli dom jest wysoki, bo trzeba zmontować większe rusztowanie. Biorąc to pod uwagę, warto decydować się na produkty, które zapewnią długotrwały efekt – elewacja przez wiele lat będzie czysta i zachowa swój kolor.

